塞巴斯蒂安·布耶米代表日产车队赢得了本赛季的首个个人胜利，同时也将争冠悬念保留到了将于明天举行的纽约收官战。而积分榜领跑者让-埃里克·维尔恩经历了灾难连连的一役，最终带着一辆伤痕累累DS钛麒赛车完成了比赛。