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四家德国制造商参赛制造Formula E“德甲”既视感
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电动方程式 / 突发新闻
1h

四家德国制造商参赛制造Formula E“德甲”既视感

奥迪车队领队阿兰·麦克尼什评价2019-20赛季的电动方程式锦标赛将有“德甲联赛”的感觉，因为四家主要的德国制造商参赛。

宝马新人甘瑟尔创FE瓦伦西亚测试最快单圈时间 Pre-Season Testing
电动方程式 / 测试报告

宝马新人甘瑟尔创FE瓦伦西亚测试最快单圈时间

在瓦伦西亚举行的FE季前测试中，宝马车手马克斯·甘瑟尔在没有完整进行的最后一阶段里刷新本周最快单圈时间，而塞巴斯蒂安·布耶米则“赢得”了模拟赛的胜利。
马青骅携手全新NIO 333车队参加FE新赛季
电动方程式 / 突发新闻

马青骅携手全新NIO 333车队参加FE新赛季

马青骅将作为重组后的NIO 33车队正式车手重返国际汽联电动方程式锦标赛，征战11月底揭幕的2019-20赛季。

国际汽联数据库尽在你手!
General / Motorsport.com 新闻

国际汽联数据库尽在你手!

国际汽联官方网站FIA.com正式启用由Motorsport Stats开发的一项全新服务。作为Motorsport赛车网络平台的重要组成，Motorsport Stats成为国际汽联赛事成绩和统计数据库的官方供应商。

达科斯塔加盟DS钛麒参加2019/20赛季FE
电动方程式 / 突发新闻

达科斯塔加盟DS钛麒参加2019/20赛季FE

安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔确认将在国际汽联电动方程式2019/20赛季代表DS钛麒车队参赛，携手卫冕冠军让-埃里克·维尔恩。

梅赛德斯公布FE阵容：范多恩搭档德福瑞
电动方程式 / 突发新闻

梅赛德斯公布FE阵容：范多恩搭档德福瑞

梅赛德斯宣布斯托弗·范多恩将与尼克·德福瑞联手代表其参加国际汽联电动方程式首秀赛季。
保时捷发布FE 2019/20赛季赛车"99X电动“
电动方程式 / 突发新闻

保时捷发布FE 2019/20赛季赛车"99X电动“

近日，保时捷发布了其首次参加电动方程式锦标赛的赛车“99X电动“

哈特利将代表Dragon参加2019/20赛季电动方程式
电动方程式 / 突发新闻

哈特利将代表Dragon参加2019/20赛季电动方程式

前红牛二队F1车手布兰登 · 哈特利将在2019/20年国际汽联电动方程式赛车锦标赛里为Dragon Racing车队出战。

DAMS车队创始人Jean-Paul Driot逝世，享年68岁
电动方程式 / 突发新闻

DAMS车队创始人Jean-Paul Driot逝世，享年68岁

DAMS车队创始人、电动方程式日产e.dams车队负责人Jean-Paul Driot逝世，享年68岁。

罗特勒感觉与保时捷还有“未尽的事业”
电动方程式 / 突发新闻

罗特勒感觉与保时捷还有“未尽的事业”

安德雷·罗特勒说表示加入保时捷全新的电动方程式团队，让他与德国制造商短暂的LMP1合作之后，有机会一起完成“未尽的事业”。

罗特勒从钛麒转投保时捷
电动方程式 / 突发新闻

罗特勒从钛麒转投保时捷

即将在2019/20赛季ABB国际汽联电动方程式首次参赛的保时捷与安德雷·罗特勒签约，完成其首秀赛季的车手阵容。

纽约E-PRIX：弗林斯收官战称王 维尔恩卫冕总冠军 纽约E-prix第二回合
电动方程式 / 比赛报告

纽约E-PRIX：弗林斯收官战称王 维尔恩卫冕总冠军

在刚刚结束的FE第五赛季的收官站中，远景维珍车队的罗宾·弗林斯超越宝马杆位起步的亚历山大·西姆斯赢得冠军。让-埃里克·维尔恩则凭借获得一个积分如愿卫冕车手总冠军。其所在的DS钛麒车队也同时加冕了本赛季的车队总冠军。

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电动方程式

保时捷宣布FE电动方程式计划

纽约E-prix：布耶米赢得惊心动魄胜利，维尔恩连遭劫难 纽约E-prix第一场
电动方程式 / 比赛报告

纽约E-prix：布耶米赢得惊心动魄胜利，维尔恩连遭劫难

塞巴斯蒂安·布耶米代表日产车队赢得了本赛季的首个个人胜利，同时也将争冠悬念保留到了将于明天举行的纽约收官战。而积分榜领跑者让-埃里克·维尔恩经历了灾难连连的一役，最终带着一辆伤痕累累DS钛麒赛车完成了比赛。

电动方程式公布2019/20赛季赛历
电动方程式 / 突发新闻

电动方程式公布2019/20赛季赛历

国际汽联电动方程式锦标赛2019/20赛季将在12座城市进行14场比赛，并将比预期时间更早开始。

柏林E-Prix：迪·格拉西代表奥迪主场夺魁 柏林E-prix
电动方程式 / 比赛报告

柏林E-Prix：迪·格拉西代表奥迪主场夺魁

在柏林E-Prix的比赛中，卢卡斯·迪·格拉西为奥迪车队夺得主场胜利，同时也是其个人2018/19赛季的第二个分站冠军。

摩纳哥E-Prix：维尔恩成为2018/19赛季首位获得两场胜利者 摩纳哥E-prix
电动方程式 / 比赛报告

摩纳哥E-Prix：维尔恩成为2018/19赛季首位获得两场胜利者

在摩纳哥取得杆位并锁定胜局后，让-埃里克·维尔恩成为了2018/19赛季首位两度夺得分站冠军的车手。

巴黎E-Prix：弗林斯驾驶受损赛车“混战”力拔头筹 巴黎E-prix
电动方程式 / 比赛报告

巴黎E-Prix：弗林斯驾驶受损赛车“混战”力拔头筹

在国际汽联电动方程式巴黎E-Prix的比赛中，罗宾·弗林斯代表维珍车队夺得了个人的首场FE胜利。荷兰人也通过这场受到四次全赛段黄旗和一场暴雨搅局的混战胜利，成为了本赛季八场比赛以来诞生的第八位分站胜利获得者。

罗马E-Prix：埃文斯击败洛特勒，为捷豹拿下首胜 罗马E-prix
电动方程式 / 比赛报告

罗马E-Prix：埃文斯击败洛特勒，为捷豹拿下首胜

米奇·埃文斯在国际汽联电动方程式罗马E-Prix的比赛中凭借对杆位出发者安德雷·洛特勒的超越，帮助捷豹车队赢得参加本项赛事以来的首场胜利。

三亚E-Prix：维尔恩收获赛季首胜 Sanya E-prix
电动方程式 / 比赛报告

三亚E-Prix：维尔恩收获赛季首胜

在中国三亚进行的2018/19国际汽联电动方程式比赛中，卫冕冠军让-埃里克·维尔恩凭借在红旗阶段之前对获得杆位的奥利弗·罗兰德完成的关键超越，获得本赛季个人的第一场胜利。

香港E-Prix：伯德受罚，莫塔拉为Venturi收获首胜 香港E-prix
电动方程式 / 比赛报告

香港E-Prix：伯德受罚，莫塔拉为Venturi收获首胜

维珍车手山姆·伯德虽然在电动方程式香港E-Prix中第一个冲线，但因为导致长时间领先的安德雷·洛特勒爆胎而受罚，埃德瓦尔多·莫塔拉代表Venturi获得胜利。

墨西哥城E-Prix：迪格拉西“绝杀”威尔雷恩获胜 墨西哥城E-prix
电动方程式 / 比赛报告

墨西哥城E-Prix：迪格拉西“绝杀”威尔雷恩获胜

卢卡斯·迪格拉上周六在罗德里格斯兄弟赛道举行的比赛中，经过与帕斯卡尔·威尔雷恩几乎贯穿全场的缠斗，最后凭借仅几码的优势“绝杀”德国人，戏剧性地夺得胜利。

圣地亚哥E-Prix：布耶米撞墙退赛，伯德击败威尔雷恩获胜 圣地亚哥E-prix
电动方程式 / 比赛报告

圣地亚哥E-Prix：布耶米撞墙退赛，伯德击败威尔雷恩获胜

维珍车手山姆·伯德在智利圣地亚哥赢得2018/19 ABB 国际汽联电动方程式赛季个人首场胜利，而领跑了大半场比赛的塞巴斯蒂安·布耶米在重压下撞墙退赛。

维斯塔潘：观摩赛会干事工作是“有益的” 马拉喀什E-prix
电动方程式 / 突发新闻

维斯塔潘：观摩赛会干事工作是“有益的”

红牛F1车手马克斯·维斯塔潘表示在电动方程式马拉喀什的比赛期间履行公共服务“对自己是有益的事情”。

马拉喀什E-Prix：宝马内斗，丹布罗西奥渔翁得利 马拉喀什E-prix
电动方程式 / 比赛报告

马拉喀什E-Prix：宝马内斗，丹布罗西奥渔翁得利

杰罗米·丹布罗西奥赢得2018-19电动方程式锦标赛第二场比赛马拉喀什E-Prix，而宝马队友安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔和亚历山大·西姆斯相撞后把胜利拱手相让。

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