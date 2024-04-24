F1新积分系统有望获得支持
改变F1积分系统的提案似乎有望获得足够通过的支持，顶级车队明确表示他们不会阻止。
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
中国大奖赛前，Autosport独家披露，F1 车队将与国际汽联和F1管理公司讨论修改2025年积分系统的想法，获得积分的门槛将降至第 12 位。
目前，前五名车队基本锁定了前十名的位置，这对中游车队的争夺造成了不应有的影响，为了创造更多得分机会，F1 委员会将在本周的会议上提出修改积分系统的建议。改动后，前七名的积分分配将保持不变（见文章底部的表格），但第八名及以下的积分将有所调整。
积分制度的调整不会影响领先车队的竞争力，也不会使他们获得更多积分，因为那会增加他们每年向FIA支付以积分为主的参赛费用。
要想在2025年实施该提案，需要获得车队的多数通过，因此需要五支车队的赞成，以及国际汽联和FOM的支持。
虽然车队在公开场合说一套做一套的情况并非不可能，但有迹象表明，即使是顶级车队也无意阻止这一提案。
法拉利领队弗雷德·瓦塞尔表示： ”我不反对。我之前在阿尔法·罗密欧车队，我完全理解，有时候我们整个周末都表现很好，但前面没人退赛，那成绩就是P11，没有积分。眼下）P11和P20的结果都一样，所以我能理解这带来的沮丧。“
Zhou Guanyu, Kick Sauber C44, Pierre Gasly, Alpine A524, Kevin Magnussen, Haas VF-24
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
红牛领队克里斯蒂安·霍纳补充：“现在的F1好像有两个集团，六到十名车队的争夺和一到五名车队的争夺一样激烈。我想这个问题需要计算数字，合理分析，思考它究竟会改变什么，所以我对此持中立态度。"
陷在中游集团只能为小积分而战的车队尤其希望看到这样的变化。RB车队领队劳伦特·梅基斯告诉Motorsport.com，他认为新系统没有任何负面影响——他觉得它将整体改善F1。
"我当然会支持，“他说到。”现在已经没有掉队车的队了。F1有六支汽车OEM制造商车队，再加上红牛，就是七支顶级车队。”
"即使是排名后五位的车队现在也都是庞大的组织，我们很难向外界、向合作伙伴以及向我们的车迷解释，我们争夺的P11实际上没有积分。”
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, Kevin Magnussen, Haas VF-24
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
"如果你看一下前五名车队的竞争力和赛车的可靠性，这意味着比赛的大部分时间我们都在为理论上的零分而战，我们认为这是不对的。”
"我们认为这样也更公平，因为如果在P12之前都能获得积分，就能避免出现这样的情况：比赛跌宕起伏，有人在雨中获得了P5或P4，这就意味着其他人可以回家等 10 场比赛了。我们认为这（提案）符合所有条件，几乎没有任何不利影响，所以希望它能够获得通过。”
哈斯领队小松礼雄补充道："有什么坏处呢？目前，三支车队积零分，我认为这对这项运动来说没有什么好处。”
"如果有人获得了P11、P12的积分，那么零积分的人就会减少。所以我认为这有利于激发车迷和车队每个人的积极性。P12得一分，P11得两分，这样会更好——这也是一种奖励。"
新F1积分系统提议
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完赛排名
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当前积分
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提议积分
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1
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25
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25
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2
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18
|
18
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3
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15
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15
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4
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12
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12
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5
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10
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10
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6
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8
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8
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7
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6
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6
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8
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4
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5
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9
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2
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4
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10
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1
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3
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11
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0
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2
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12
|
0
|
1
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最快单圈
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1 (仅授予前十名完赛者)
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1 (仅授予前12名完赛者)
补充报道/Oleg Karpov &Erwin Jaeggi
翻译/Chloe
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