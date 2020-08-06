柏林E-Prix第二场排位赛：达科斯塔实现”二连杆“

积分榜领头羊达科斯塔以1分06秒422刷新了逆时针的Tempelhof机场赛道的最快单圈时间，没有给“超级杆位”争夺阶段的对手塞巴斯蒂安·布耶米任何机会，后者最终名列第二。

DS钛麒车队车手在常规时间第一组中以“闪电战”取胜，也成为了该组唯一一位晋级超级杆位阶段的车手。在他做出最快单圈之前，阿莱克斯·林恩和尼克·德弗瑞在最后争夺中的差距仅为0.002秒。

尽管在一号险些丢失弯心，但葡萄牙人在第一和最后一个计时段挽回了0.2秒，最终以0.477秒的巨大优势拔得头筹。

驾驶日产e.dams赛车的布耶米在他的最后一圈里表现一路滑落，分别在第一和第二段损失了0.15秒和0.2秒，最终以0.417秒的略大差距屈居第二。

2017年在纽约为维珍车队首次赢得杆位的林恩表现出色，在仅代表马恒达出战的第二场排位赛中便获得了第三的不俗成绩。

德弗瑞名列第四，领先于远景维珍车队的罗宾·弗林斯。而表现平平的卢卡斯·迪·格拉西位列第五。

当林恩在小组阶段做出强势的计时圈后，布耶米的队友奥利弗·罗兰与前六名失之交臂。而凭借在第三组中的出色表现，弗林斯获得了本赛季排位赛中的最佳成绩。这使得卫冕冠军让-埃里克·维尔恩在竞争前六名的过程中落到第八。

达科斯塔在第一组中出场后的表现，令与他同组的争冠对手们震惊。该组中第二快的山姆·伯德最终在常规时间里仅获得第九。

很多人以为第一组的差距会随着更多的橡胶落在粗燥的赛道表面上而被削减，然而事实却相反。

马克西米利安·冈瑟尔（周三的比赛后他在积分榜上从第四下滑到了第五）排在Venturi车手爱德华多·莫塔拉之后名列第11位。而在第一场比赛中获得第二的安德雷·洛特勒仅排在第12位。

作为首个采用250千瓦全功率的车手，斯托弗·范多恩第13名的成绩远远落后于自己的梅赛德斯队友德·弗里斯。而令人失望的阿莱克斯·西姆斯仅排在第15位。而且由于马-安德雷蒂车队对赛车造成了损坏，他又由于电池更换而将下滑20个位置。

奥利弗·特维为苦苦挣扎的蔚来333车队付出了巨大的努力，最终以第十六名的成绩领先于两位捷豹车手。作为达·科斯塔在积分榜上的最大威胁，目前米奇·埃文斯已经落后了44分。而在第一组的较量中排名末尾的他，最终仅排在第17名。

由于在第一计时段的一个失误，DTM双冠王雷内·拉斯特看着自己的队友迪格拉西为奥迪在超级杆位中单枪匹马出战，而他落后标杆时间1.4秒，排名垫底。

翻译/小飞侠

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