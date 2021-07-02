NIO 333 FE车队将搬迁至银石新基地

这支代表中国参赛的车队目前在英国拥有两处工作地点，分别是车队位于牛津的创新中心，以及其前身NEXT EV位于多宁顿公园的车间。这条英国赛道也是电动方程式创办伊始，所有车队的基地所在地。

但在2020/21赛季的电动方程式于8月收官后， 30至35名车队成员将搬迁全新的办公地点——位于英国的“赛车谷”银石的一处占地11,000平方米的全新技术中心。

同时，NIO 333将继续保留在中国的实体基地，由一组5至10人的团队负责车队的商业运营和市场营销。该团队的中方工作人员曾每月访问英国，以促进两地人员间的沟通协调。但自2019年底疫情爆发以来，双方只能被迫以远程的方式共事。

在谈及NIO 333搬迁至新办公地点的决定时，车队首席技术官邓肯•莱科克告诉Motorsport.com：“根据以往的传统，公司一直分开在两个地点办公。”

“很明显，多宁顿公园是电动方程式最初的圣地，每个车队的总部都设在那里。为了有效备战比赛我们也在那里保留了我们的车间。但工程方面的工作都在牛津的一个创新中心中展开。但从新的东家刚接手公司开始，大家就认识到，让所有人在一个屋檐下共事是有益的，因此我们选择像许多人一样搬迁到银石。”

“这对于所有的供应商都有好处，并且一般来说那也是个能把人员都吸纳在当地的好地方，因为所有人都住在那儿。我们拥有的地块面积刚刚超过1100平方米，但还有一个毗邻的单元，所以拥有扩张的可能性。我们的目标是在9月份之前完工。”

“在这个一切都采用远程的时代，当比赛周末大家都聚在一起时，你会看到这么做的好处，以及它如何有效地提升信息传递。所以，尽管我确信我们将保留远程工作的方式，因为这对许多人和他们的个人生活都有效，但尝试让所有人在一个屋檐下呆上两三天肯定会帮助我们更好地向前发展。”

在新技术中心的帮助下，车队将更多地使用测力计，以减少对私人赛道测试的依赖。根据电动方程式的规定，每个制造商每年只能进行15天的私人赛道测试。同时新技术中心还将把FE的专业知识运用到汽车行业的其他领域，从而为车队增加创收。

“我们目前正在考虑扩大我们的设施，主要是用于台架测试，”莱科克解释到，“测力计是一种可以在不占用宝贵的测试时间的情况下更好地帮助我们取得进步的理想设备。这第七和第八个赛季之间，它的作用尤为重要。”

“但从长远来看，我们正在考虑扩张整个公司的经营范围，而不仅仅是针对电动方程式。因为公司内部掌握着许多的专业知识，所以我们很乐于将它们运用于其他领域，无论是汽车咨询、小众汽车还是其他的赛车项目。“

“我们FE车队的母公司BIE与许多中国汽车制造商和供应商都有相当紧密的联系，为了进步他们总是需要咨询服务，例如通常像是‘光环’之类的项目。那可能就是未来我们拓展业务的方向。”

翻译/小飞侠

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