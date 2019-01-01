CN.MOTORSPORT.COM 网络广告

CN.MOTORSPORT.COM 在全球赛车运动行列中，具有宽泛的赛事报道及普及率较高的用户基础，我们十分热衷为每位广告主带来广告展示效果及达成广告主所期待的宣传目的，如阁下希望了解更多相关站点信息，或是最新的相关媒体报道，请联系我们的广告销售负责人：

吕洋

销售负责人

cn.Motorsport.com，Inc

ads@motorsport.cn

关于我们的简介: 领先的全球汽车运动报道机构,引领权威的行业品牌

Motorsport.com 是目前全球赛车运动报道的先驱者,我们拥有最权威、最快速并且最吸引车迷的全方位内容报道: 赛事新闻、图片、 视频、流媒体等全方位的咨询给到您.

在全球权威赛车运动的前沿中, Motorsport.com每个月有超过200万次的用户访问，在180个国家有超过60万个车迷在不同的社交媒体中关注我们每刻的赛事报道.

Motorsport.com 涵盖了目前全球范围的顶级赛车运动的报道,不仅包括了F1世界一级方程式锦标赛,美国NASCAR,勒芒世界耐力锦标赛WEC,IndyCar赛事以及世界汽车拉力锦标赛WRC和MOTOGP等深受广大车迷所追捧的赛车运动.

我们在全球屡获殊荣的编辑，作家和摄影师网络不断提供新的直播内容到我们的网站和社交媒体渠道。

在全球范围内,我们拥有多位在各领域荣获殊荣的专业赛车专栏记者,赛事编辑以及专业赛事摄影师,为我们提供第一手的赛事报道,车手深度专访等赛场内外的全景报道.我们研发了另广大车迷深受赞扬的网络技术,在日常报道中,我们每月不间断的发送超过1200篇赛事新闻报道,在我们所储存的数据中,已有超过12000张赛事图片及众多赛事视频.这其中,我们拥有170万张乃至全球最大的赛事媒体数据库。

我们的用户特点: 赋有激情, 热爱赛车运动, 全情贯注

Motorsport.com 是连接每位广告主和全球钟爱赛车运动的车迷最有影响的媒介平台。

我们的车迷有如下的显著特征，具备一定消费能力并十分愿意接受每位车迷所感兴趣的产品营销,通过我们的市场调研我们的车迷更热衷：汽车，汽车消费品(汽车后市场)，计算机/数码电子用品，体育用品，食品/饮料，能量饮料，旅游，金融服务等。

伴随我们的数字媒体发行平台的力量，我们为每位广告主提供不同的宣传方式及多种呈现模式，在用户属性明显特征下,我们的用户充分显示了对于赛车运动的热爱。

我们为每位用户所呈现最为全方位的赛事报道为基础，精准的网络营销定位。并结合我们的广告平台（DFP广告管理系统）和IAB标准广告单元和策略提供了精准的定位，我们为每位广告主所提供的网络销售方式会链接到更为精准的用户群体。

我们的广告特点：为广告主提供最大的投资回报率

我们提供各种复合IAB标准和定制的广告呈现方式，为品牌广告主提供高曝光的展示。这些广告可以是富媒体和定制的（包括地理定位）等,使用DFP方式所关联的赛事。我们每月超过1500万的广告展示。

通栏广告（IAB） 尺寸 排行榜 728x90 中等矩形 300x250 宽幅摩天大楼 160x600

富媒体（IAB） 尺寸 超级排行榜 970x90 半页 300x600 广告牌 970x250

弹出式广告（IAB） 尺寸 推下 970x90

970x415

视频广告 持续时间 前置式 15秒 前置式 30秒

自定义显示 尺寸 皮肤 1500x900 插页 900x500

更多的选择和优惠：灵活的广告呈现方式

除了上述固定板式的广告呈现方式，Motorsport.com也将会更具广告主所希望的广告呈现方式进行独家的定制。

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