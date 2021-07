苏西·沃尔夫：“F1有一个沃尔夫就够了！”

苏西·沃尔夫很清楚,对于一名车队领队来说,看到旗下车手前一分钟还在FE世界冠军榜上领先,后一分钟便一落千丈是一种什么样的感觉。第七季比赛对所有车队来说都像坐过山车一般,这个赛季的排位规则对处于锦标赛积分榜领先地位的车手很不利,让取得稳定的成绩成为一件几乎不可能的事情。

“这是我第一次在伦敦比赛,对此我表示非常期待,”她说,“是的,我有一名车手非常有夺冠竞争力,但其他12名车手也依然具备这个竞争力!对FE比赛来说,这是一个巨大的挑战。这里的变数很多,想要取得稳定的成绩是很不容易的。我们在纽约的比赛周过得很艰难,所以必须加倍努力,重整旗鼓,比赛还剩下四站,我们要全力以赴。”

“我认为,FE很重要的一个部分就是它的娱乐性元素,这一点大家都很清醒地意识到了,我们想要奉献出激动人心的比赛。我觉得摩纳哥ePrix就是一个很好的例子,我们改用了(F1)大奖赛赛道,上演了很多超车,最后一圈时,第一名还发生了变化。“

”进攻模式就策略来说让比赛变得更令人激动,赛车总是你追我赶,变换名次。还有像车迷助力这种,我想我们大概在这方面不如对手。不过,这个赛季十分精彩,那么多人拿到过分站冠军。你可以说这有点太变化无常了,不是太能体现体育公平性,但我们正在研究这件事。”

改变FE排位模式,以及做出其他进一步的调整,在这方面大家需要谨慎行事,不犯错误。这一赛事已经不再处于婴儿期,现在更像是到了青春期,需要应对成长的烦恼,需要为未来做出正确的决定,尤其是在近期制造商接连退出的环境下。

“我们不再是那个初生的初创赛事,大家都围绕在你身边叽叽喳喳,现在是到了要发生改变的时候了,我们需要有一个坚持的基础,并对如何发展这项运动做出短期、中期、和长期计划。”沃尔夫说,“管理层中有很优秀的人才,他们知道要在哪些领域做出改变才能带来一场更精彩的比赛,并且确保长期来看,我们能够处在一个更理想的环境里。即将到来的最大最显著的变化就是Gen 3时代,这一新车型将在下赛季后启用。很明显,围绕着如何确保拥有最好的赛制有很多讨论,超级快充和在排位模式上可能发生一些变化,可能让比赛能更多地展现出一些体育公平性。”

沃尔夫作为车队领队取得了不少成就,其中最为人所知的是她在过去十年中强力发声,成为推动女性参加赛车运动最有力的人物之一。她是“敢于不同”(Dare to be Different )项目的先锋,并将其与FIA的“女孩上赛道”(Girls on Track)项目结合。今年,该项目又与法拉利合作了“后起之秀”(Rising Stars)人才发现活动,见证了项目的显著成长。

“在全世界范围而不是仅在赛车界,多样性是一个十分重大的话题,这一事实帮了我们很多。”她说,“现在,大家希望看到更多样的环境。如果不具备多样性,大家就会认为它不够好。问题是,大家聊起来没问题,都很有冲劲。但我们都要落实到行动上,才能真正带来改变。我们看到有那么多好的机会,但是却没有足够的女车手去尝试这些机会。所以,我们十分专注于把‘女孩上赛道’这个倡议带到基层,确保这项运动能够变得更开放。然后,培养这些目前在这项运动中获得成功的天资聪颖、充满才华的女孩,从中塑造出更多的榜样楷模。”

在沃尔夫的管理下,Venturi车队的员工组成充满多样性,如今33%的员工是女性,其中很多是像她一样的工作母亲。“我们是最有效率、最能同时处理多个任务的一群人,因为我们必须这样做!”她笑着说。

“但我也必须保证这样做是能够取得成功的,因为到最后,我要对车队的表现负责。我希望,我们今年在FE的表现,能够证明这样做的确是行得通的。”

谈及她个人对未来的雄心,沃尔夫说她不可能跑去F1当车队领队。“我想F1有一个沃尔夫就足够了!不然就像是一种捆绑,”她笑道。她指的是自己的丈夫,梅赛德斯F1车队领队托托。

“当我加入Venturi时,情况和现在完全不一样。车队后面还有更多惊喜。我们有一个新的美国老板,他对未来充满了雄心壮志。至于我的个人发展道路,我是那种始终喜欢推陈出新的人,喜欢推着自己前进,挑战自我,去保持成长。所以赛季一旦结束,我会进行评估和反思,希望能为我们团队取得的成绩而自豪,然后思考未来会是什么样子。”