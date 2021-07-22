苏西·沃尔夫：“F1有一个沃尔夫就够了！”

苏西·沃尔夫很清楚，对于一名车队领队来说，看到旗下车手前一分钟还在FE世界冠军榜上领先，后一分钟便一落千丈是一种什么样的感觉。第七季比赛对所有车队来说都像坐过山车一般，这个赛季的排位规则对处于锦标赛积分榜领先地位的车手很不利，让取得稳定的成绩成为一件几乎不可能的事情。

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“这是我第一次在伦敦比赛，对此我表示非常期待，”她说，“是的，我有一名车手非常有夺冠竞争力，但其他12名车手也依然具备这个竞争力！对FE比赛来说，这是一个巨大的挑战。这里的变数很多，想要取得稳定的成绩是很不容易的。我们在纽约的比赛周过得很艰难，所以必须加倍努力，重整旗鼓，比赛还剩下四站，我们要全力以赴。”

“我认为，FE很重要的一个部分就是它的娱乐性元素，这一点大家都很清醒地意识到了，我们想要奉献出激动人心的比赛。我觉得摩纳哥ePrix就是一个很好的例子，我们改用了（F1）大奖赛赛道，上演了很多超车，最后一圈时，第一名还发生了变化。“

”进攻模式就策略来说让比赛变得更令人激动，赛车总是你追我赶，变换名次。还有像车迷助力这种，我想我们大概在这方面不如对手。不过，这个赛季十分精彩，那么多人拿到过分站冠军。你可以说这有点太变化无常了，不是太能体现体育公平性，但我们正在研究这件事。”

Susie Wolff, Team Principal, Venturi during press conference 1 / 4 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Susie Wolff, Williams FW37 2 / 4 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Susie Wolff, Team Principal, Venturi Formula E celebrates a podium in parc ferme 3 / 4 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images Susie Wolff, Team Principal, Venturi 4 / 4 Photo by: Dan Bathie / Motorsport Images

改变FE排位模式，以及做出其他进一步的调整，在这方面大家需要谨慎行事，不犯错误。这一赛事已经不再处于婴儿期，现在更像是到了青春期，需要应对成长的烦恼，需要为未来做出正确的决定，尤其是在近期制造商接连退出的环境下。

“我们不再是那个初生的初创赛事，大家都围绕在你身边叽叽喳喳，现在是到了要发生改变的时候了，我们需要有一个坚持的基础，并对如何发展这项运动做出短期、中期、和长期计划。”沃尔夫说，“管理层中有很优秀的人才，他们知道要在哪些领域做出改变才能带来一场更精彩的比赛，并且确保长期来看，我们能够处在一个更理想的环境里。即将到来的最大最显著的变化就是Gen 3时代，这一新车型将在下赛季后启用。很明显，围绕着如何确保拥有最好的赛制有很多讨论，超级快充和在排位模式上可能发生一些变化，可能让比赛能更多地展现出一些体育公平性。”

沃尔夫作为车队领队取得了不少成就，其中最为人所知的是她在过去十年中强力发声，成为推动女性参加赛车运动最有力的人物之一。她是“敢于不同”（Dare to be Different ）项目的先锋，并将其与FIA的“女孩上赛道”（Girls on Track）项目结合。今年，该项目又与法拉利合作了“后起之秀”（Rising Stars）人才发现活动，见证了项目的显著成长。

“在全世界范围而不是仅在赛车界，多样性是一个十分重大的话题，这一事实帮了我们很多。”她说，“现在，大家希望看到更多样的环境。如果不具备多样性，大家就会认为它不够好。问题是，大家聊起来没问题，都很有冲劲。但我们都要落实到行动上，才能真正带来改变。我们看到有那么多好的机会，但是却没有足够的女车手去尝试这些机会。所以，我们十分专注于把‘女孩上赛道’这个倡议带到基层，确保这项运动能够变得更开放。然后，培养这些目前在这项运动中获得成功的天资聪颖、充满才华的女孩，从中塑造出更多的榜样楷模。”

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在沃尔夫的管理下，Venturi车队的员工组成充满多样性，如今33%的员工是女性，其中很多是像她一样的工作母亲。“我们是最有效率、最能同时处理多个任务的一群人，因为我们必须这样做！”她笑着说。

“但我也必须保证这样做是能够取得成功的，因为到最后，我要对车队的表现负责。我希望，我们今年在FE的表现，能够证明这样做的确是行得通的。”

谈及她个人对未来的雄心，沃尔夫说她不可能跑去F1当车队领队。“我想F1有一个沃尔夫就足够了！不然就像是一种捆绑，”她笑道。她指的是自己的丈夫，梅赛德斯F1车队领队托托。

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“当我加入Venturi时，情况和现在完全不一样。车队后面还有更多惊喜。我们有一个新的美国老板，他对未来充满了雄心壮志。至于我的个人发展道路，我是那种始终喜欢推陈出新的人，喜欢推着自己前进，挑战自我，去保持成长。所以赛季一旦结束，我会进行评估和反思，希望能为我们团队取得的成绩而自豪，然后思考未来会是什么样子。”