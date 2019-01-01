版权

提交给我们的侵权通知，您需要发送一份书面沟通文件，包括大致如下内容（请咨询您的法律顾问或参见版权法案的512（c）（3），以确认这些要求）：

授权代表被侵权专有权利所有者的实物或电子签名；

声称被侵犯作品的版权鉴定，或者，如果同一网站有多个受版权保护的作品，须涵盖在一份通知中，罗列该网站的此类作品；

声称被侵权或发生侵权活动的项目，是否被移除或禁止访问，将视信息是否足以让服务提供商定位材料并作出鉴定。在电子邮件的正文中提供网址是帮助我们快速找到内容的最好方式。

必要信息足以使服务提供商与您取得联系，如地址，电话号码，并可提供电子邮箱。

声明您有充分理由确信被投诉的材料使用没有获得版权所有人，其代理人或法律授权。

声明这份通知中的信息准确无误，并根据伪证处罚，您有权代表涉嫌被侵权的版权所有人采取法律行动。

请将信件发送至：

Motorsport.com公司

收件人：版权侵权

5972 NE 4th Avenue

Miami, FL 33137

USA

电子邮件: copyright@motorsport.cn

另请注意，根据第512条（f）任何人故意谎称资料或活动侵权，需承担法律责任。另请注意，我们强制执行适当情况下终止用户的政策。