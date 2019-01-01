使用条款

1. 接受条款

使用和访问这一网站，包括所有motorsport.com网站（www.motorsport.com）和相关网站（以下统称为“Motorsport.com网站”）提供的内容、产品、软件和服务，表示您同意这些条款和条件（即“使用条款”）。Motorsport.com公司可自行决定在任意时刻修改或修订这些使用条款，您同意这些修改或修订条款的约束。本协议中的任何内容不得被视为赋予任何第三方权利或利益。

2. Motorsport.com网站

所有使用条款对Motorsport.com的所有用户有效，包括所有在网站上贡献视频内容、信息和其他素材或服务的用户。Motorsport.com网站包括Motorsport.com的各个部分，包括但不限于Motorsport.com网站提供的所有产品、软件和服务。 Motorsport.com网站可能含有指向第三方网站的链接，这些网站并不属于或受Motorsport.com网站控制。Motorsport.com没有控制权，并不为这些内容、隐私条款或任何第三方网站的行为负责。此外，Motorsport.com不会也不能审查或编辑任何第三方网站的内容。通过使用Motorsport.com网站，Motorsport.com免于承担任何您使用第三方网站而产生的责任。

3. Motorsport.com账户

为使用Motorsport.com网站的特定功能，您必须创建一个Motorsport.com会员帐户，这包含接受独立的Motorsport.com会员协议，可访问www.Motorsport.com/info/ member-agreement /获得。未经许可，您不得使用他人帐户。创建帐户时，您必须提供准确而完整的信息。您须全权负责个人帐户的所有活动，并确保帐户密码安全。若发现任何违反安全或未经授权使用您帐户的情况，必须立即通知Motorsport.com。 任何未经授权使用您个人账户造成的损失，不会由Motorsport.com承担责任；但您可能会为这种未经授权的使用对Motorsport.com或他人造成的损失承担责任。

4. 使用Motorsport.com网站——许可和限制

Motorsport.com特此授权您访问和使用Motorsport.com网站，规定您必须接受如下这些使用条款：

未经Motorsport.com事先书面授权，您同意不得以任何形式发布Motorsport.com网站的任何部分内容，包括但不限于用户提交（定义见下文）。 您同意不得改变或修改Motorsport.com网站的任何部分，包括但不限于网站使用技术。 您同意不通过任何技术手段访问除Motorsport.com网站本身或其他明确授权Motorsport.com可指定网页之外的用户提交材料（定义见下文）或Motorsport.com网站内容。 您同意未经Motorsport.com的事先书面授权，不将Motorsport.com网站，包括Motorsport.com的内置视频播放器用于任何商业用途。未经Motorsport.com明确同意，禁止商业用途包括采取以下任何行动： 销售Motorsport.com网站访问权或网站上的其他相关服务；

使用Motorsport.com网站或其相关服务作为主要用途获得广告或订阅收入；

在Motorsport.com网站或任何第三方网站上，针对用户提交或Motorsport.com内容的特定目标销售广告；

任何被Motorsport.com发现使用Motorsport.com网站或其相关服务，以私人利益使用Motorsport.com的资源或用户提交，影响Motorsport.com、Motorsport.com内容或其用户提交的市场竞争或取代关系。 被允许的商业用途包括上传原创视频至Motorsport.com网站，或在Motorsport.com上维护一个原创频道，以推广您的业务或车队，所有这些须受Motorsport.com会员协议条款和其他Motorsport.com以明确书面授权的允许用途。 如果您在自己的网站使用Motorsport.com嵌入式播放器，您必须在嵌入式播放器的页面上包含一个明显的链接回到Motorsport.com网站，您不可以对Motorsport.com嵌入式播放器的任何部分做任何修改、或在其上建立内容、或阻止设置。 您同意不使用或启动任何自动系统，包括但不限于“机器人”，“蜘蛛”或“离线阅读器”，生成虚假视频内容，或以其他方式访问网站在规定时段内向Motorsport.com服务器，发送比常规浏览器合理情况下更多的要求信息。尽管有上述规定，Motorsport.com授予公共搜索引擎许可，允许其以唯一目的使用蜘蛛从网站复制材料，只可用于可公开获得的搜索索引范围内创建材料的，但不得缓存或归档这些材料。Motorsport.com有权在一般或特定情况下撤销这些例外使用权。您同意不收集或获取任何个人身份信息，包括在Motorsport.com网站的账户名称，也不得将由Motorsport.com网站提供的通信系统（如论坛，评论，电子邮件）用于任何商业用途征集。您同意不得出于商业目的，要求Motorsport.com网站任何用户提交除其用户提交之外的任何资料。 在您使用Motorsport.com网站的过程中，您会遵守其他所有条款和这些使用条款的相关条件，以及所有适用的地方、国家和国际的法律和法规。 Motorsport.com保留随时中止Motorsport.com网站任何方面的权利。

5. 网站内容使用

除上述一般的限制外，以下的限制和条件，特别适用于使用Motorsport.com网站内容：

Motorsport.com网站内容，除所有用户提交（定义见下文）外，包括但不限于文字，软件，脚本，图形，照片，声音，音乐，视频，互动功能和所有类似（“内容”）和由Motorsport.com拥有或授权使用的商标，服务标记及包含（“标志”）的标识，受版权和法律规定的其他知识产权保护。Motorsport.com网站提供的所有内容，正如你的信息，只供个人使用，未经各自所有者的事先书面同意，不得出于任何目的被下载，复制，重新加工，分发，传送，广播，展示，出售，许可，或以其他任何方式利用。Motorsport.com保留所有未明确授权的所有权力，并保留Motorsport.com网站及其内容的所有权利。 您可以访问用户提交部分个人信息和个人使用，或其他Motorsport.com网站的正常功能。 用户评论作为Motorsport.com网站的正常功能，仅作您的个人信息和个人使用提供。用户评论提供“现况”，不得使用，复制，重新生产，分发，传送，广播，展示，出售，许可，下载，或任何其他本协议禁止的其他Motorsport.com网站正常功能之外的方式。 您可以访问Motorsport.com的内容，用户提交和其他本协议允许的内容。Motorsport.com保留未明确授权Motorsport.com网站内容和Motorsport.com网站的所有权利。 您须同意不从事使用，复制，或分发其他本协议非明确允许的任何内容，包括出于商业目的的任何使用，复制，或分发通过Motorsport.com网站获得的第三方用户提交。 您同意不规避，禁用或其他方式干扰Motorsport.com网站安全性相关功能，这些功能限制使用或复制以加强使用Motorsport.com网站或其内容的限制。 您须理解，当您使用Motorsport.com网站时，您会从各种渠道接触到用户提交，Motorsport.com不承担准确性，功能性，安全性，或知识产权，或有关该用户意见书的任何责任。您须进一步了解并获知，您可能会接触到不准确的，攻击性的，猥亵或令人反感的用户提交内容，您须同意放弃，并在此声明放弃，承诺不针对Motorsport.com采取任何可能的法律手段，或非公平措施，或补救措施，并同意Motorsport.com，其业主/运营商，关联公司和/或许可方，无害于您使用所有Motorsport.com网站相关内容，处于法律允许最大范围内。

6. 帐户终止政策y

如果Motorsport.com确定用户已违反本使用条款，Motorsport.com可终止该用户访问Motorsport.com网站，恕不另行通知。 Motorsport.com有权决定内容或用户提交的信息是否适合显示在Motorsport.com网站上，并且Motorsport.com可自行决定在任何时候删除任何用户提交或内容，恕不另行通知。

7. 千禧年数字版权法案

8. 免责声明

您同意使用MOTORSPORT.COM网站时自行承担风险。除法律允许外，MOTORSPORT.COM及其官员，董事，雇员和代理人的所有警告，明示或暗示，均与MOTORSPORT.COM网站和用途全无关系。MOTORSPORT.COM不担保或声明本网站内容或本网站链接的任何网站内容的准确性或完整性，不承担任何责任（1）错误，失误，或内容不准确，（2）人身伤害或财产损失，或任何您访问和使用MOTORSPORT.COM网站的自然结果，（3）任何未经授权的访问或使用我们的安全服务器和/或任何或全部个人信息和/或资金信息存储其中，（4）任何中断或停止传送到/从MOTORSPORT.COM网站，（4）任何错误，病毒，木马，或可被第三方网站发送到或通过MOTORSPORT.COM网站的类似问题，和/或（5）使用发布的，邮件发送的，传送的或其他任何形式的MOTORSPORT.COM网站内容，产生任何内容或任何种类的任何损失或损害发生的任何错误或遗漏。任何产品，或任何广告的或第三方网站通过MOTORSPORT.COM网站提供的服务，或任何超链接网站，或任何刊登在广告位或其他广告，MOTORSPORT.COM不为上述任何担保，背书，承诺或承担责任，同时MOTORSPORT.COM不会成为或以任何方式负责监督您与第三方供应商之间产品或服务交易的机构。当通过任何媒介或在任何环境下购买产品或服务时，您应该自行进行最佳判断和格外注意是否适当情况。

9. 责任限制

在任何情况下,MOTORSPORT.COM及其官员，董事，雇员或代理人对您的任何直接的，间接的，偶然的，特殊的，惩罚性的或结果性的损害，不承担责任（1）错误，失误或内容不准确，（2）人身伤害或财产损失，或任何您访问和使用MOTORSPORT.COM网站的自然结果，（3）任何未经授权的访问或使用我们的安全服务器和/或任何或全部个人信息和/或资金信息存储其中，（4）任何中断或停止传送到/从MOTORSPORT.COM网站，（4）任何错误，病毒，木马，或可被第三方网站发送到或通过MOTORSPORT.COM网站的类似问题，和/或（5）使用发布的，邮件发送的，传送的或其他任何形式的MOTORSPORT.COM网站内容，产生任何内容或任何种类的任何损失或损害发生的任何错误或遗漏，无论是基于保证，合同，侵权，或任何其他法律理论，无论是否该公司被告知这种损失的可能性。上述限制责任应适用于遵循相关管辖区的法律允许最大范围。您须明确承认MOTORSPORT.COM免责于任何用户提交文件或诽谤，攻击，或任何第三方的非法行为，并且上述所有造成的伤害或损害，责任完全在于您本人。Motorsport.com网站由Motorsport.com在美利坚合众国的办公设施控制和提供。Motorsport.com不作任何陈述，该Motorsport.com网站适合或可用于其他地点。从其他司法管辖区访问或使用Motorsport.com网站的人，完全遵从个人意愿，须遵守当地法律。

10. 赔偿

您同意维护，赔偿和保持无危害的Motorsport.com，其母公司，官员，董事，员工和代理人，免受任何损失和引发的所有索赔，损害赔偿，责任，损失，责任，成本或债务和费用（包括但不限于律师费），这些来自于：（1）您使用和访问Motorsport.com网站；（2）您违反本使用条款的任何条款；（3）您侵犯任何第三方权利，包括但不限于任何版权，财产权或隐私权；或（4）任何声称您的用户提交损害第三方。这种维护和赔偿义务将存在于这些使用条款和您使用Motorsport.com网站过程中。

11. 可接受使用条款

您确认，您超过18周岁或拥有父母或法定监护人的同意，并完全可以并有能力理解条款，条件，义务，誓词，申述，上述使用条款中的保证，遵循和遵守这些使用条款。

12. 分配

这些使用条款，和授予本协议项下的任何权利和许可，不得转让或由您指定，但可由Motorsport.com不受限制地分配。

13.通用

您同意：（1）Motorsport.com网站应被认为总部仅在佛罗里达州；及（2）Motorsport.com网站应被视为一个被动的网站，网站不予上升个人管辖权高于Motorsport.com，无论具体或通用，无论在佛罗里达州辖区内外。这些使用条款应受佛罗里达州内部实体法管辖，不尊重法律原则的冲突。您和Motorsport.com之间产生全部或部分来自Motorsport.com网站的任何索赔或纠纷应当由设在佛罗里达州迈阿密-戴德县的具有管辖权的法院全权决定。这些使用条款，连同Motorsport.com网站在Motorsport.com上发布的任何其他法律声明，将构成您和Motorsport.com之间关于Motorsport.com网站的全部协议。如果本使用条款中的任何规定被管辖权法院视为无效，这种无效条款，不影响本使用条款中的其余条款保持十足效力及有效作用。未放弃本使用条款的任何条款，应被视为未免责于进一步或继续该条款或任何其他条款，并且Motorsport.com未能断言根据这些使用条款的任何权利或规定不构成放弃这样的权利或规定。Motorsport.com保留在任何时候随时修改使用条款的权利，恕不另行通知，并且您有责任随时复查本使用条款有任何变化。修正这些使用条款后，您使用Motorsport.com网站表明您同意并接受修订后的使用条款。 您和MOTORSPORT.COM同意，任何由MOTORSPORT.COM网站引起或与MOTORSPORT.COM网站相关的行动过程必须在该诉讼行为发生的一（1）年内发起诉讼。否则，这样的诉讼被永久禁止。