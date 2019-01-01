Cookie政策

和绝大部分网站一样，Motorsport.com网站也是用cookies。

Cookies是由您使用的浏览器在您的电脑上储存的小字符文件。它们用于许多事务，包括记忆您此前是否浏览过这一站点，这样您可以保持登陆状态，或者帮助我们计算出每个月网站的浏览人数。它们包含您电脑的使用信息，但不包括您的个人信息（例如，它们不会存储您的姓名）。

这一政策解释了Motorsport.com网站通常会如何使用cookies，并且，下述您将可以控制网站上所使用的cookies（并非每一个站点的所有cookies）。

关于这一Cookie政策

这一Cookie政策适用于所有我们的网站和移动应用，（下述简称“本网站”）。

在这一Cookie政策中，当我们提到我们站点的任一，则意味着所有由Motorsport.com网站运营或代表的任一站点或移动应用，无论您是否有权连向该网络。这一Cookie政策部分形成并纳入我们站点的隐私政策。

通过访问站点，即您同意这一Cookie政策，会适用于您在任一设备上任一时间访问本网站。

这一政策有任何改变都会在此公示。我们保留随时更改这一Cookie政策的权利，一旦公示，这些更改即刻生效。您继续使用本网站，即意味着您同意所有这些改变。

我们对Cookies的使用

当您访问本网站，我们可能会使用cookies，自动收集信息。

Cookies允许我们识别您的电脑，并找到您上一次访问的相关细节。

您可以在下方选择，不允许使用cookie。如果您做出了这一选择，我们将无法保障您在本网站的使用体验能够像您同意使用cookies那般出色。

由Cookies收集的相关信息，不会鉴定您个人；它包含您电脑设置的通用信息，您连接互联的运行系统和平台，IP地址，您的浏览器模式和您浏览本网站的时间和位置。

大部分网络浏览器自动接受cookies，但是如果您愿意，可以改变您的浏览器设置，擦除cookies，或者防止自动接受。

以下这些链接，将向您解释如何通过您的浏览器控制cookies，记住，如果您在您的浏览器中关闭了cookies，那么这将适用于整个网站而并非单一页面：

当您访问网站时，可能用到的cookie类型：

本网站使用以下类型的cookie。我们没有列出每一个单一cookie的名称，但是任一类型的cookie，我们告知您如何控制其使用。

1. 个性化cookies

这些cookies被用于识别本网站的重复访问者，并与我们所持有的其他信息结合，试图纪录特定的浏览信息（包括您访问本网站的方式，浏览的页面，做出的选择，输入的信息和您使用网站的节奏）。基于您此前的浏览记录，向您推荐我们认为您感兴趣的内容。

2. 评估性cookies

这些cookies用于监控访问者在本网站的移动轨迹和移动方式。比如，用于我们评估，何种内容是使用者最欢迎的。

如果您想要，可以选择退出：

Google Analytics http://www.google.com/

http://www.google.com/ CrazyEgg https://www.crazyegg.com/

https://www.crazyegg.com/ Yandex Metrika https://legal.yandex.com//

3. 第三方服务cookies

社交媒体分享，视频和我们提供的其他服务，是由其他公司运营的。当您使用本网站，或者您已经在他们的网站上登陆，这些公司可能会在您的电脑上载入cookies。

以下列表上，您可以找到更多我们可能使用的特定服务，以及他们的cookies使用。

4. 我们自己的广告服务和管理cookies

我们将本网站的空间卖给广告主——他们支付的费用，提供您享受的内容。

作为其中一部分，我们使用一些服务，帮助我们和广告主理解您可能感兴趣的广告。这些cookies记录电脑上的信息——它们不会记录您的个人信息（即它不与您这个个体相连接）。但是，它们可能会记录您此前浏览过的其他网站——这样，如果您此前浏览过一家汽车网站，我们可以向您推介一个汽车广告。

以下是我们所使用的服务，以及您如何控制这些cookies。请注意，关闭广告cookies并不意味着您不会收到任何为您的兴趣度身定制的广告。

Acudeo / Tremor (视频广告) http://www.tremorvideo.com/

Doubleclick (广告) http://www.google.com/

Google Adsense (广告合作伙伴) https://support.google.com/

Rubicon (广告合作伙伴) http://www.rubiconproject.com/

Teads http://www.ebz.io/

5. 其他广告管理cookies

本网站的广告由其他组织提供。基于您访问本网站和其他网站的相关信息，如果我们的广告合作伙伴认为您可能会感兴趣，他们会提供相应广告。为了做到这一点，我们的广告合作伙伴可能需要在您的电脑上设置一个cookie。这些cookies记录电脑的相关信息——它们不会记录您的个人信息（即它不与您这个个体相连接）。

请注意，关闭广告cookies并不意味着您不会收到任何为您的兴趣度身定制的广告。

6. 站点管理cookies

这些cookies用于维持您在本网站的身份或进程。比如，我们的网站在多个服务器上运行，我们使用一种cookie确保，由一个特定的服务器发送给您信息（否则您可能会意外地登陆或登出）。当您在使用投票功能时，我们可能使用相似的cookies，确保您只能投票一次，或者在您没有登陆时，确保您可以使用我们的评论功能（即确保您不会看到您提交的评论被定为滥用，或者无法多次提交评论或撤销评论）。

这些cookies不能被挨个关闭，但是，如果您不愿意接受它们，您可以改变您的浏览器设置，拒绝所有cookies（参见上方）。