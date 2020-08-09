柏林E-Prix第四场排位赛：维尔恩击败队友达科斯塔抢下杆位

卫冕冠军维尔恩在常规时间居首之后，在超级杆位阶段最后一个出场，削去积分榜领头羊达科斯塔0.14秒后，连续两场摘下杆位。

尽管在第一计时段落后了0.01秒，但维尔恩在第二计时段力挽狂澜，以0.003秒的优势创造了1分06.247秒这一无以伦比的成绩，刷新了当天的最快时间纪录。

而只要确保赢得本场比赛便能将冠军头衔收入囊中的达科斯塔，在超级杆位争夺阶段率先登场。在第二计时段傲人的表现，令他在维尔恩做出单圈之前一直是场上的领跑者。

日产e.dams车手奥利弗·罗兰表示，在遭遇圣地亚哥排位赛遭遇严重的追尾事故后，自己终于恢复了冲击完整单圈的信心。但他与杆位之间仍有0.445秒的不小差距。

在第二组的较量中，他的成绩与维尔恩旗鼓相当，俩人的单圈时间几乎如出一辙。但在该环节较晚做出飞驰圈令他屈居第二。

罗兰以0.12秒的优势险胜队友塞巴斯蒂安·布耶米。梅赛德斯车手尼克·德弗瑞一次严重的右前锁定令他跌至第五位。

菲利普·马萨在柏林经历混乱的前三场比赛后，令人意外地晋级了本场比赛的超级杆位争夺。凭借在第二和第三计时段的优异表现，巴西人从第三组脱颖而出，以第四的成绩向杆位发起冲击。然而，在第二圈的最后半圈，由于刹车和后轮过热的问题，这位Venturi车手落后了0.67秒。

在超级杆位阶段开始前，达科斯塔一直在车库里观望，为自己能得以晋级而欢欣鼓舞。尽管阿莱克斯·林恩和雷内·拉斯特在第四组制造了恐慌，但葡萄牙人仍然保住第六的位置。拉斯特在冲线时处在不错的第七位，但立即被林恩以0.013秒挤下，而达科斯塔以0.03秒优势晋级。

Mahindr车手杰罗姆·丹布罗西奥曾在第一场和第三场柏林的排位赛里进入最后的单圈争夺，但今次在第二计时段损失了0.3秒之后，排在第九名。

曾以0.128秒这一FE历史上最微小的差距而与胜利失之交臂的罗宾·弗林斯，最终仅为远景维珍车队带回第十。

在米奇·埃文斯的带领下，捷豹的速度“死灰复燃”。新西兰人在第一阶段里排名仅次于达科斯塔。但是随着赛道表面条件不断变化，他最终跌落至第11名，排在卢卡斯·迪格拉西和马萨的队友埃德瓦尔多·莫塔拉之前。

又一次几大汽车巨头再次表现得“跌跌撞撞”，宝马·安德雷蒂车手亚历山大·西姆斯排在第16位，仅次于詹姆斯·克拉多和尼克·穆勒。

山姆·伯德再次在排位赛中苦苦挣扎，在前一天第20名的基础上又增加一个第17名。但他仍然设法超越了保时捷车队的安德雷·洛特勒。

排在蔚来 333车手奥利弗·特维之后的是梅赛德斯车队的斯托弗·范多恩。他原本在排位赛中的表现一直都很强劲，但在第一组的较量中落后0.356秒，令他只能看其他18位车手的脸色。

在周六的比赛中战胜了弗林斯和维尔恩的马克西姆利安·冈瑟尔，是首位出局的车手，全程都异常缓慢的表现令他最终仅排在第21名。

翻译/小飞侠