博世技术，以智取胜比赛

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电动方程式的成功关键在于能量效用。通过减少能量损失，车队可以集中精力把更多的能量运营在赛道上，在电池容量和续航能力相同的情况下，达到更快的单圈时间。博世的电子车辆管理系统，包括硬件和软件组件，专门为在电动方程式取得成功而专门开发。

在电动方程式比赛里，非常微弱的优势往往成为胜负手。

在这项全电动单座赛车锦标赛的战场上，诸如底盘、电池和轮胎等多种部件都是标准配置，每个车队都必须使用。

由于这限制了制造商可以进行的开发工作，车队特别专注于提炼动力总成，为了实现建立对竞争对手的决定性优势。电动赛车的最大优势在于一个经过优化调整的电机和动力总成系统，能够在正确的时机提供正确的动力，同时在整场比赛中做到更好的效率，确保需要节省能量的时间段比较少。

为了实现这种优势，博世充分运用其所有的工程知识、120年的赛车专业技术以及系列生产的诀窍。如今，博世开发出一款名为MS 50.4P的车辆控制单元。

车辆控制单元（VCU）是车辆的大脑。与众多传感器一起，它不仅提供相关的分析数据，而且还控制能量效用和单圈时间之间的最佳平衡。

在整场E-Prix比赛期间，VCU会采集来自轮胎、电池和动力总成的数据。而在采集到数据后，VCU的工作是在赛车内部确定限制性能的因素，例如电池温度或动力总成的能耗等参数。拥有了在整个比赛周末查看大局的能力，接着VCU就能计算出最佳的比赛战术。

VCU不仅能够提醒车手何时需要专注于重新生成能量，而且还通过改善电动和液压制动器之间的协调，确保最大回收率的最大化。除此以外，它能够根据具体的比赛条件，调整应用于动力传动系统的动力，并且优化对车手的反馈。

在这项技术的帮助下，可以动态调整赛车的能量管理，在预定的能量下实现尽可能快的单圈时间。在理想情况下，这种时间优势能够在高度紧张的电动方程式赛场上，帮助车队在与竞争对手的较量中起到决定性作用。