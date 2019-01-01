会员协议

这是Motorsport.com（“Motorsport.com”）和您之间的协议。以下我们提到的，将其称为“协议”，包括这一“Motorsport.com会员协议”文本，以及可能纳入Motorsport.com会员协议或任何时候提供给您的任何政策、指导方针和修正。本协议描述的条款和条件，在此条件上，Motorsport.com提供您参与Motorsport.com的视频上传和会员服务（下文将进一步描述“Motorsport.com会员计划”）。 “您”（和“您的”，如适用）指提交登记表确定的个人或实体。

请仔细阅读本协议。您参与Motorsport.com会员计划时，本协议阐述了具有法律约束力的条款和条件。通过注册，点击“我同意”或以其他方式参与Motorsport.com会员计划，您需要向Motorsport.com承诺，您已年满十八（18）岁，或能以其他方式进入并执行法律协议，并且您同意以下条款和条件的约束。如果您代表一家企业注册，您需要向Motorsport.com承诺，您获得授权代表该企业，并且您接受此协议将被视为该企业接受这一协议。在这种情况下，在本协议中“您”和“您的”指该企业。如果您不完全接受本协议，请不要注册或参与Motorsport.com会员计划。

考虑到这些，您同意并确认以下内容：

1. Motorsport.com

Motorsport.com开发和维护网站，包括但不限于赛车运动，汽车及相关领域的视频内容创作，照片，文章和评论。

2. Motorsport.com会员计划

Motorsport.com会员计划允许您的参与，使用和/或获取访问Motorsport.com产品的免费帐户。

免费帐户允许您执行以下操作：通过在Motorsport.com创建和提交视频和其他内容，作为内容创作者。在此之后，我们将提及以这种方式作为“内容提供商”参加的用户；作为Motorsport.com的会员，提交的评论，与其他Motorsport.com会员计划的成员交流，共享或提交其他信息（我们指的是以这种方式参与的“会员”）；访问某些Motorsport.com应用，软件和相关的服务；访问试用的功能，产品和服务（“试行功能”）。

任何人向Motorsport.com提供内容的用户均是“内容提供商”，您使用或访问Motorsport.com会员计划的某些功能可能需要您同意并接受附加条款和条件。如果本协议与任何额外的使用条款和特定功能的使用条件之间有冲突，当您使用或访问特定功能时，这些附加条款和条件应被优先考虑。

3. 注册

您必须上Motorsport.com在线注册Motorsport.com网站账户，创建一个独特的，有密码保护的帐户（“帐户”）。您将负责维护您的密码。您还需要为您的密码和账户的任何行为承担全部责任，不论是否由您授权。您有责任保持更新您的帐户信息。您承认并同意，错误账户信息导致的通知发送失败，Motorsport.com不对此直接地或间接地承担任何责任或法律责任。

4. 政策

您的参与受所有适用的Motorsport.com规范，规定和政策指导，Motorsport.com可随时提供这些规范，规定和政策。这些措施包括但不限于版权政策（https://motorsport.com/），隐私政策（https://motorsport.com/）和任何规范指引（合，“政策”）。您同意遵守这些政策，Motorsport.com会员计划相关的适用，正确传送，显示，跟踪和报告的行动。

5. 修订

Motorsport.com在任何时间，随时可以修改本协议及策略，或可以修改，暂停，或暂时或永久的终止Motorsport.com会员计划（或其任何部分）。修改本协议及政策将被公示在Motorsport.com网站，或符合本协议规定的任何要求进行通知。修改后的Motorsport.com会员计划将以发布到Motorsport.com网站起生效。您同意，修改，暂定或终止本协议，条款或Motorsport.com会员计划，Motorsport.com概不对您或任何第三方负责。在Motorsport.com已发布任何这样的修改或提供任何必要的通知后，继续参加意味着您同意接受这些修改的约束。请定期查看本协议和政策，这样您可随时获悉任何修改。如果有任何的修改是您所不能接受的，唯一的办法就是您停止参与。

6. 参与

为保留参与资格，您必须在任何时候都遵守本协议条款和条件以及所有政策。 Motorsport.com有权单方面决定拒绝任何申请人的参与，或在任意时间自行决定终止参与者的资格。

如果您报名参加，您可以和Motorsport.com及其他帐户持有人沟通，上传或发布关于视频和图片内容，Motorsport.com产品或Motorsport.com会员计划的评论或评级功能，并可参与Motorsport.com网站全站，讨论组，网络视频聊天区域，公告板，反馈区，新闻组，邮件功能或其他通信功能“会员评论”。您须对发送或提交给Motorsport.com或通过Motorsport.com会员计划的所有会员评论全权负责，无论是否由您或为您创建，包括但不限于从这些会员评论引申出的站点和内容。 Motorsport.com与您的会员评论无关，不承担任何责任。更充分的阐述详见第15条（“声明与保证”），您不能提交任何包含任何性暗示，淫秽色情，侵权，仇恨有关，暴力或非法内容的评论。

您须对所有您传送或提交给Motorsport.com的视频内容全权负责，无论是由您或为您创建，包括但不限于图片，音乐，声音，图像，文件，照片，动画，插图，文本，数据，信息，信息，超文本链接，脚本或其他材料（统称为“视频内容”）。 Motorsport.com与您的视频内容无关，不承担任何责任。更充分阐述详见第15条（“声明与保证”），您不能提交包含任何色情，侵权，仇恨有关，暴力或非法内容的视频内容。

您同意并接受，Motorsport.com可不承担责任自行决定：

拒绝，暂停访问或删除您在Motorsport.com的任何视频内容，任意时候一旦Motorsport.com自行认定其不适合Motorsport.com；

修改任何您提交视频内容中的元数据，包括但不限于元标签，年龄等级，描述性语言，搜索词，类别和关键字修饰。

连接Motorsport.com市场推广，分配和供应，Motorsport.com会员计划纳入通盘考量，如第10条的进一步描述，您允许Motorsport.com的如下行为：

主持，索引和缓存您的视频内容；

使用Motorsport.com使用的信息标记您的视频内容鉴定其为您的视频内容；

融入进一步行动，考虑您的视频内容可能是必要或适当的，以实现影响Motorsport.com会员计划的目的。

在本协议的期限内，您可以要求Motorsport.com从Motorsport.com网站上删除任何或全部您的视频内容。但是，您承认并同意，Motorsport.com没有义务尝试从其他分布渠道删除任何视频内容，如果这些视频内容是可从互联网或其他可公开访问的媒介公开获得的。

如果出现Motorsport.com没有按照要求从Motorsport.com网站，Motorsport.com向您承担责任的损害赔偿或任何形式的费用不得超过十美元（10美元）。为免生疑问，在Creative Commons BY-NC-ND许可（定义见下文），你必须接受第9（g）（“内容提供商：您不可撤销非商业流通许可证”），此处应以唯一目的继续有效。

您同意并接受Motorsport.com，根据适用内容提供者的请求或自行决定，可以在任何时间添加或删除Motorsport.com任何或所有视频内容。

您同意，您不会：

使用或启动任何自动系统，包括但不限于，“机器人”，“蜘蛛”或“离线阅读器”，以产生视频内容的虚假观点，或以其他方式访问Motorsport.com网站，同一方式发送多个请求消息至Motorsport.com服务器，远多于相同时间内一个人通过使用传统在线浏览器合理地发送；

修改任何规格，技术或应用代码，除非获得Motorsport.com明确的书面授权。

一些试用功能仅作基础可用，会被标记。您使用的试用功能需自行承担风险。所有与试用功能相关的信息将被视为“机密”，参见第14条（“保密信息”）。

7. 自担参与风险

您的参与需要您自担风险。虽然Motorsport.com会员计划使用户能够彼此联系，并与之和浏览者分享与视频内容和会员评论，Motorsport.com没有责任控制或监控用户之间的任何信息或交流。 Motorsport.com不控制通过Motorsport.com发布的视频内容和会员评论。有些人可能会视频内容和会员评论不舒服，不适当或令人厌恶。 Motorsport.com不控制或保证，Motorsport.com也不负责，任何视频内容和会员评论的真实性，准确性，所有权，完整性，正直性，安全性，及时性，质量，适当性，合法性或适用性。Motorsport.com不承担监测任何视频内容和会员评论或参与行为的责任。如果Motorsport.com选择，任何时候自行决定，监测（全部或部分）视频内容和会员评论或参与行为，Motorsport.com仍不承担视频内容和会员评论的任何责任，没有义务承担修改或删除任何视频内容和会员评论和参与行为的任何责任。您同意Motorsport.com免责于删除或储存失败，维持或传输任何视频内容和会员评论

8. 隐私

参与行为受制于Motorsport.com的隐私政策，位于https://motorsport.com/，纳入本协议参考管理。此外，通过参与行为，您须了解，当您查看或与Motorsport.com互动，查看或与Motorsport.com会员计划互动，Motorsport.com可以收集（您可向Motorsport.com提供）信息，特定关于您如何获取和使用互联网，以及您如何查看和/或与Motorsport.com（“访问信息”）互动。访问信息可包括但不限于，一个IP地址，一个登录到该网站的用户，用户用以访问因特网IP地址的对应地理位置，浏览器类型，该用户浏览的页面数量和详细页面，使用的搜索术语，指定/退出页面，平台类型和日期/时间信息。这些信息是匿名的，不会识别用户。访问信息可与Motorsport.com的第三方服务提供商，子公司，商业合作伙伴，赞助商，广告商，员工，客户和分销合作伙伴共享。

9. 专有权利和许可证

（a）Motorsport.com的所有权。 Motorsport.com及其许可证持有者保留所有权利，所有权和利益，包括但不限于Motorsport.com和Motorsport.com会员计划的全球所有知识产权，以及所有Motorsport.com和Motorsport.com会员计划或与之有关的这些权利，所有的衍生作品或增强性功能。通过进入本协议或您的参与，您不会在Motorsport.com网站，Motorsport.com会员计划或相关产品和服务获得任何知识产权或类似权利。您同意您不会（i）删除，改变或隐瞒任何版权，商标，服务标记或其他Motorsport.com，Motorsport.com会员计划或相关产品和服务注明权利的所有权声明；或（ii）使用Motorsport.com的名称，标识，商标，商品名称或服务标志，除非如本协议中允许的获得Motorsport.com事先书面同意。

（b）您个人拥有权。 您授予本协议的许可，您保留由您或您通过Motorsport.com在和Motorsport.com会员计划提交，张贴或显示的视频内容的所有权利，所有权和利益，包括但不限于全球所有知识产权。Motorsport.com不从这样的视频内容中获取任何权利，所有权或利益，提供特定文本情况除外。所有这里未由您授予的任何权利被认为由您保留。正如第12条更详实的全面描述（“期限和终止”），对于所有由您提供的视频内容或特定作品，您有权终止本协议，并撤销您授予本协议中的相关许可。如果您选择撤销任何您授予的撤销许可，在收到您的撤销通知后，Motorsport.com将使用合理的商业努力及时地从Motorsport.com网站删除您的视频内容。您须知您了解Motorsport.com仅能有限地控制或监视其他各方对您知识产权的侵权并且Motorsport.com无责任控制或监测此类侵权行为。此外，Motorsport.com不负责针对那些拒绝停止对您视频内容侵权的行为，执行您的知识产权或起诉或采取其他法律行动。您或第三方许可授权者，酌情有责任保护您的知识产权。Motorsport.com可自行决定，选择协助您在特定实例中保护或强制执行您的知识产权；在这种情况下，这并不意味着Motorsport.com有在任何其他情况下这样做的义务，这并不意味着Motorsport.com具有有效地保护或强制执行您知识产权的义务。

（c）Motorsport.com给您的商标许可。 在本协议的期限内，并且您遵守本协议条款和条件的前提下，您将有权在或与Motorsport.com（称“Motorsport.com商标”）联合使用商品名称，商标，标识和制定名称，此举仅用于识别Motorsport.com和仅在您执行本协议允许的相关行为。您同意Motorsport.com标志和所有相关商誉，将保持为Motorsport.com的独有财产，经许可的Motorsport.com商标使用产生的任何商誉只属于Motorsport.com，且都应符合仅为Motorsport.com的单方面利益，并且您使用Motorsport.com商标须获得Motorsport.com授权使用商标，受Motorsport.com控制您可使用的任何产品或服务的质量。

（d）您的Motorsport.com会员评论许可。 通过上传，提交，发送电子邮件，发布，出版，或其他传输方式的任何成员评论，您在此须授予（或保证这些权利的所有者已明确授予）Motorsport.com全球性，免版税，非排他性，转授，可转让，永久性的，不可撤销的权利和许可，以任何形式，媒介或已知技术或未来研发技术，使用，复制，修改，改编，创造，执行，创作衍生作品，分发，出版和传输这些会员评论。您须保证，您提交的任何会员评论不会侵犯任何权利，包括任何其他各方的知识产权。此外，您须保证，在会员评论中的所有所谓道德权利已被免责。

（e）您可撤销给Motorsport.com的有限许可。 为了让Motorsport.com在Motorsport.com网站上发表您的视频内容，您须在此授予（或保证权利所有者已明确授予）Motorsport.com，全球性，可撤销，非排他性，转授，可转让，有限的权利和许可，以使用，复制，修改和调整，摘录，发布，传播，公开表演，展示，引用，存储，主机，索引和缓存，以任何形式，媒介或现有或未来开发技术，使用任何视频内容，会员评论，或您提交Motorsport.com的材料，无论是由或为你创建的，全部或部分，通过任何方法，以任何和所有媒介形式和通过任何媒介销售渠道，无论这些手段是否现有或未来开发。您须明白，您可撤销授予Motorsport.com的有限权限，包括您授予Motorsport.com基于您的视频内容创建，显示和分发（如上述的更充分阐述）衍生作品的权利，这些衍生作品或单独在Motorsport.com的计算机软件中使用您的视频内容，或用您的视频内容以鉴定您的身份，和用以实现相关的功能或包含视频内容作为Motorsport.com或通过其子公司的汇编项目的一部分。（以下，我们将上述衍生作品称为“您的Motorsport.com修改视频内容”）。对于您的Motorsport.com修改视频内容，Motorsport.com的权利仅限于本协议上述的规定权利，并且Motorsport.com明确放弃并声明，任何其他可能以其他方式触及依据版权法您的Motorsport.com修改视频内容的权利。如第12条（“期限和终止”）中的更全面描述，该许可将终止：（i）按照第6条（“参与”）您请求删除的任何视频内容；及（ii）根据第12条（“期限和终止”）协议。

（f）您可撤销给Motorsport.com的商业流通许可。 为了让Motorsport.com在Motorsport.com或其子机构分发您的Motorsport.com修改视频内容，您须在此授予（或保证这些权利所有者已明确授予）Motorsport.com有限的，可撤销的，可重新生产的，公开表演，分发，改编，和本协议预期允许的目的显示您的Motorsport.com修改视频内容的权利，这些权利可能包括从事有关，并与您的视频内容相关的进一步行动，为实现Motorsport.com的目的，这些可能是必要的或适当的。

（g）您不可撤销的非商业分发许可证。 您在此授予（或保证这些权利的所有者已明确授予）任何个人或实体出于非商业获利或非个人私利目的想要使用您的Motorsport.com修改视频内容的使用权，复制，公开执行，分发，和依照非商业目的条款和位于http://creativecommons.org/（以下简称“创作共用许可证”）的“署名-非商业性使用-禁止演绎2.5”创作共同条款，展示您的Motorsport.com修改视频内容。根据本协议第9条（e），Motorsport.com持有您的Motorsport.com修改视频内容的所有权力，Motorsport.com也授予个人或实体依照创作共用许可证的使用权力。

（h）您的信息。 您的参与适用于，您授权Motorsport.com在展示中使用您的视频内容，姓名，肖像，商标，服务标记，商业名称，专有标识，域名，使用统计和任何其他来源或商业标识（以下统称“您的信息”），这些展示包括和Motorsport.com营销，宣传，Motorsport.com会员计划分配和连接有关的Motorsport.com网站上的特定内容，广告和市场材料，新闻稿，客户名单和财务报告。您也须授予Motorsport.com非独家许可，以人工或自动方式（包括使用网络蜘蛛和爬虫）缓存您的信息和其中任何部分，为了促进，提供和改善Motorsport.com和Motorsport.com会员计划，并力争其他分销商，出版商，创作者和广告客户使用Motorsport.com网站并参与其中。您承认并同意：（i）您明白，在您的参与过程中，您可以提供，并且Motorsport.com可以收集您的信息；及（ii）您的信息可以与Motorsport.com的分支机构，商业伙伴，赞助商，广告商，员工，客户和分销合作伙伴共享。

（i）不认可；无宣传。 Motorsport.com不认可，验证，评估或担保包括您在内的任何用户提供的信息或视频内容或会员评论，并且没有任何信息或视频的任何内容或图片或会员意见被认为是获得认可，验证或担保。您不得创建或分发信息，包括但不限于广告，新闻稿或其他市场推广材料，或包含指向任何提供此类信息站点的链接，（i）包含或暗示Motorsport.com对您或您的视频内容或会员评论的认可；或（ii）与本协议相关，无事先审查和Motorsport.com的书面批准。尽管有上述规定，您可以准确地披露并描述您的参与和您的视频内容或会员评论（例如，在您的博客或电子邮件中描述和推广您的视频内容）。

（j）保留权利。 您不会尝试修改，从中创作衍生作品，翻译，改编，编辑，编译，反汇编或逆向制作任何规格，技术，应用或提供的软件程序或以任何方式私自访问或由Motorsport.com提供的和Motorsport.com会员计划关联，除非由Motorsport.com明确书面授权。Motorsport.com可在任意时候修改Motorsport.com会员计划制式和外观和感受。除视频内容之外，在您参与期间您同意分配并特此分配给Motorsport.com及其许可（如适用）任何Motorsport.com会员计划中您可能或已经获得的所有权利，所有权和利益。您保证，特此放弃您可能在Motorsport.com或Motorsport.com会员计划的所有所谓道德权利。您不会删除，移除，隐藏或以任何方式改变附加或包含在Motorsport.com或Motorsport.com会员计划的版权，商标，许可或其他所有权声明。未明确授予此的任何权利被认为是无隐瞒的。

10. 成人内容。

您不会使用Motorsport.com或Motorsport.com会员计划，以任何目的或以任何方式展示，发布或使他人获得任何露骨，色情，淫秽色情或相关材料，也不上传，邮件，张贴，发布，分发，传送，提交或其他方式，通过Motorsport.com或Motorsport.com会员计划有任何视频内容或会员评论中出现露骨，色情，淫秽色情或性（“成人内容”）的内容。相关的内容案例，由Motorsport.com根据自己的判断，认定是成人内容，包括但不限于材料，被定为使用性语言或描述性文字发布色情，淫秽，不雅或亵渎，或性行为描写。如果Motorsport.com自行裁定此类视频内容包含成人内容，Motorsport.com可删除或停止视频等内容的访问，恕不另行通知。Motorsport.com保留在任何时候暂停或取消的权力，恕不另行通知您的帐户，Motorsport.com有权自行判定是否违反了本章节的行为。 Motorsport.com将对Motorsport.com认定违反适用法律的视频内容采取行动，包括与任何执法部门合作调查采取一切适当步骤。如果您看到相关内容，您认为是成人内容或违反法律或本节叙述，您应该立即联系Motorsport.com。

11. 著作权侵权

您不能为任何目的或以任何侵犯任何第三方著作权的方式使用Motorsport.com或Motorsport.com会员计划，您也不能上传，邮件，张贴，发布，分发，传送，提交或以其他方式通过提供Motorsport.com或Motorsport.com会员计划的任何内容，侵犯版权作品或侵犯任何第三方的知识产权。按照1998年的千禧年数字版权法案（以下简称“DMCA”）（其文本可在美国版权局网站“http://lcweb.loc.gov/”上找到），Motorsport.com的政策用以应对任何实际或被报告给Motorsport.com的涉嫌侵权“指定版权代理”，该政策符合DMCA。依据Motorsport.com的政策，多次被控侵权，或在相应的情况下重复侵权，账户将被停用。如果您认为一个作品被复制的方式构成版权侵权，按照Motorsport.com的版权政策（https://motorsport.com/），您应该发送侵权通知给Motorsport.com的指定版权代理，在Motorsport.com的版权政策指定地址并入相应文本。

12. 期限和终止

（a）终止。 Motorsport.com可在任何时候，以任何理由，立即终止本协议，或取消Motorsport.com会员计划。您可以在任何时候，通过禁用您的帐户或按照第13条（“通知”）向Motorsport.com发送通知，终止本协议。

（b）终止效用。

通用。 一旦终止或本协议到期后，您的参与权将自动终止。在终止的情况下，您的帐户将被停用，尽管信息副本可能保留在Motorsport.com会员计划系统内，但您将无权访问您的帐户或任何文件或您帐户包含的其他内容。一旦终止：（i）您被授予的所有本协议许可将立即终止；及（ii）您须立即销毁您拥有或控制的所有Motorsport.com产品副本。一旦终止，Motorsport.com可因内部目的（包括存档）继续使用本协议所收集的任何用户分析，以及您授予Motorsport.com的所有相关许可将继续因这一目的有效。在本协议或Motorsport.com会员计划到期或终止的情况中，Motorsport.com没有义务退还给您任何资料。

内容供应者。 Motorsport.com会通过商业上合理的努力，以确保在终止后您的视频内容从Motorsport.com网站及时合理终止并移除，但Motorsport.com没有义务移除任何公开的您的视频内容，这些视频否则可通过互联网或其他可媒介公开访问。如果因疏漏或其他错误，Motorsport.com没有及时从Motorsport.com删除您的视频内容，Motorsport.com概不负责向您赔偿伤害或任何形式的费用。

（c）生存。 本协议的第9条（a）（“Motorsport.com的所有权”）和第9条（b）（“拥有权”），第9条（f）（“内容提供者：您不可撤销非商业分发许可”），第12条（b）（“终止的效力”），第12条（c）（“生存”），第14条（“保密信息”），第17条（“赔偿”），第18条（“免责声明”），第19条（“责任限制”）和第20条（“通用”），将在本协议以任何理由终止或到期后，依然有效。

13. 通知

Motorsport.com可以向您提供通知，通过发送到您账户中指定的电子邮件地址的电子邮件，通过发布消息到您的帐户界面或通过在Motorsport.com发布消息，发送（电子邮件）或张贴（消息到你的帐户界面或Motorsport.com）后不超过十五（15）天，即视为收到。任何发送给Motorsport.com的通知必须发送：（i）通过头等邮件，航空邮件或隔夜快递，发送到Motorsport.com公司Motorsport.com会员计划，地址是：5972 NE 4th Avenue

Miami, FL 33137 USA；或（ii）通过头等邮件，航空邮件或隔夜快递，以收据为准视为收到。

14. 保密信息

在本协议有效期内，您可能会收到来自Motorsport.com的，涉及您的参与的机密信息。除根据本协议授权或本协议下的表现需要，您须尽合理努力，以保持所有此类信息的机密性，没有Motorsport.com事先给予的书面同意，您不得披露这些信息。在任何情况下，您都不能疏于维护此类信息的保密性，不得少于一般您对您自己机密信息的保护。上述表述不得禁止您披露Motorsport.com的保密信息：（a）依照法院，行政机构或其他政府机构的程序和要求，但如果您被要求做出这样的披露，您须给出合理和及时通知Motorsport.com此类命令或规定；和（b）在保密的基础上，告知您的法律或财务顾问，或预期的收购者或投资者。Motorsport.com保密信息的案例包括但不限于：（i）有关的Motorsport.com产品和Motorsport.com会员计划的所有软件，技术，服务，算法，搜索引擎和搜索索引，程序，规范，材料，准则和文档；和（iii）其他任何由Motorsport.com书面指定为“机密”或类似定义的信息。保密信息不包括以下信息：（w）是或变得普遍为公众所知，您无过错或您未违反本协议；（x）您正当获知，且披露时没有保密义务；（y）是通过您的自主开发，且您未使用Motorsport.com的机密信息；或（z）您从第三方正当获知，且没有披露的限制。

15. 声明与保证

（a）您的授权。 您向Motorsport.com声明并保证：（i）您拥有所有必要的权力和权威，企业或其他方式，订立本协议，开展您自己和您的业务，并执行，交付和履行所有本协议中您的义务；（ii）您已提供，并将继续提供，正确和最新的信息；（iii）您是您的视频内容与您的会员评论（如果您是会员）的所有者或所有者授权的代理人，有完全相同的全部技术和编辑控制；（iv）您有权授予本协议授予的许可；（v）本协议和/或本协议授予的权利下，您的表现不会发生冲突或导致任何违反任何条款或规定的行为，或者违反，或构成任何根据合同或协议默认，您目前已绑定或将在未来被绑定；（vi）您根据本协议的行为将遵守所有适用的国内外的法律，法规和规章（包括但不限于，出口控制，隐私和法律淫秽）；和（vii）您将为单一目的和明确允许的目的参与。

（b）您的材料。 您声明并保证，在您参与和使用Motorsport.com期间，依照本协议，您提交的或使其他人看到的视频内容，会员评论或任何其它信息或材料，（i）没有，也不会直接或间接地侵犯，侵权或违反任何义务或对任何个人或实体的权利，包括但不限于任何著作权，商标，服务标记，商业秘密，其他知识产权，公开权或隐私权；（ii）不包含成人内容；（iii）无欺诈，误导，可恨，曲折，诽谤，中伤，诽谤，辱骂，暴力，威胁，亵渎，粗俗或淫秽；（iv）无骚扰他人，促进偏见，种族主义，仇恨或伤害任何个人或群体，促进种族，性别，宗教，国籍，性取向或年龄歧视，或干扰其他方使用Motorsport.com的产品或参加Motorsport.com会员计划；（v）不提倡非法或有害活动或物品（包括但不限于活动宣传或提供有关活动的指导性信息诸如制造或购买非法武器或物品）；（vi）不违法，不违法的或不违背所在州或国家的法律或法规，适用于创建的，展示的或访问的您的视频内容；（vii）不包含任何目的是破坏，干扰，拦截或侵占任何系统数据或个人信息，允许未经授权访问或参加Motorsport.com会员计划或禁用，损坏或擦除处理或存储在其中的视频内容或会员评论任何部分的计算机编程程序或病毒（包括但不限于定时炸弹，特洛伊木马，蠕虫，复活节彩蛋，砸死设备或信息删除）；或（viii）不构成不请自来的批量电子邮件，恶意邮件，垃圾邮件或连锁信件。

（c）您的行动。 您声明并保证，您不会，也不会授权或鼓励任何第三方，直接或间接地：（i）通过任何未经Motorsport.com授权于您的方式，获得Motorsport.com或Motorsport.com会员计划的任何信息或材料，或试图在未获得授权的情况下访问Motorsport.com的数据库，技术，计算机系统或Motorsport.com产品或Motorsport.com会员计划的相关网络；或（ii）从事任何破坏，降低质量，干扰性能或损害Motorsport.com和Motorsport.com会员计划功能的活动。

（d）合作。 您同意与Motorsport.com充分合作，调查任何违反本协议的可疑或实际活动。您了解任何违反第15条（“声明与保证”）的行为，是严重违反本协议的，并且Motorsport.com可能对您追究任何和所有适用的法律和公平的补救措施，包括立即暂停您的账户或终止本协议，并采取所有适用的民事或刑事补救措施。Motorsport.com自行决定保留追究任何Motorsport.com怀疑可能违反本协议行为的权力。如果Motorsport.com自行裁定，（i）怀疑您违反或未遵守（全部或部分）Motorsport.com建立的本协议或任何政策或规则中的任何条款；或（ii）怀疑您的行为可能是非法的或造成责任，如适用需要，Motorsport.com可能通知有关部门，暂停或取消您的帐户和/或采取在任何时候采取适当行动，恕不另行通知您。

16. 链接

Motorsport.com和Motorsport.com会员计划可能会提供，或第三方可能提供，链接到其他网站或资源。因为Motorsport.com无权控制此类网站和资源，您了解并同意，Motorsport.com不对此类外部网站或资源的可用性负责，不认可，不负责或背书任何此类网站或资源上或来自此类网站或资源的内容，广告，产品，服务或其他材料。您进一步了解并同意，此类网站或资源上或通过此类网站或资源的内容，商品或服务造成或据称是因此造成的任何直接或间接的损害或损失，Motorsport.com概不负责。

17. 赔偿

您会赔偿，捍卫和保持Motorsport.com及其高级人员，董事，雇员，股东，继任者，代理商，分公司，子公司以及适用的第三方（如相关内容创作者，广告客户，合作伙伴，合作伙伴引荐，服务提供商，许可直接或间接引起的，被许可人，顾问和承包商）（统称为“Motorsport.com实体”），免受任何索赔，责任，损失，成本，损害或费用（包括合理的律师费用和成本）或任何方式涉及：（i）您的重大过失或故意不当行为；（ii）您参与期间提交的，您的视频内容，您的会员评论或任何其它信息或材料；（iii）你的行为，包括您使用Motorsport.com或与您参与中的任何其他相关行为；（iv）任何实际违反或违背本协议，或违反或由第三方指控的违背，包括您作出的任何违反本协议表示；或者（v）任何由你的任何行动或参与造成的，涉嫌或实际违反任何知识产权，隐私权，宣传权，任何第三方的机密或专有权利（统称，“索赔”）。你须全权负责应对这种“索赔”要求，并对上述第三方和Motorsport.com实体造成的损失，成本，损失或花费支付费用。Motorsport.com有权扣留因您产生的任何款项，如果有的话，以此抵消保险财产责任和费用。Motorsport.com有权自行选择自己的法律顾问为Motorsport.com辩护任何“索赔”（但这样做并不消解您的赔偿义务），您须自行负责支付所发生与其相关的一切Motorsport.com的合理律师费。如果您发现任何实际或潜在的索赔，诉讼，行动，指控或收费，有可能影响到您或Motorsport.com全面履行各自的职责或本协议项下行使其权利，您应立即通知Motorsport.com。在没有Motorsport.com事先书面批准的情况下，如果这样的处置或清算结果导致Motorsport.com的任何义务或责任，您不得解决，处置或订立任何建议或清算决议应对针对您的“索赔”（无论是否已被最终裁定或其他）。

18. 免责声明

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某些州或司法管辖区不允许某些免责担保。因此，上述某些免责可能并不适用于您。

19. 责任限制

MOTORSPORT.COM实体将不承担任何间接的，特殊的，偶然的，必然的，惩戒性的或惩罚性的损害（包括使用，数据或利润，采购替代产品成本或业务中断的损失），无论是基于合同，保证，侵权（包括过失），严格赔偿责任或任何其他法律理论，基于或本协议，MOTORSPORT.COM产品，您参与MOTORSPORT.COM会员计划或使用任何经MOTORSPORT.COM会员计划提供给您的材料（包括第三方造成的此类损失），不论其损害是否可预见的，无论是否MOTORSPORT.COM已被告知发生此类损害的可能性。任何时候MOTORSPORT.COM对您或任何第三方无论任何原因任何行为形式的责任都只限于付费，如有的话，您为MOTORSPORT.COM产品支付给MOTORSPORT.COM或支付费用参与MOTORSPORT.COM会员计划。

您了解Motorsport.com允许您的参与依托于本文所述的限制责任，这些限制条款是当事各方之间分配风险的协议和重要基础。Motorsport.com不应在本协议项下的账户超出其合理控制的事件中，对其履行义务的任何失败或延误承担任何责任，其中可能包括但不限于，拒绝服务攻击，罢工，短缺，骚乱，暴动，火灾，洪水，风暴，爆炸，天灾，战争，恐怖主义，政府行为，劳动条件，地震，材料短缺，严重的网络拥塞或主要电信运营商的严重连接问题和无关Motorsport.com基础设施或连接到互联网，或任何第三方分销合作伙伴的失败，（每一个“不可抗力事件”）。当不可抗力事件发生，Motorsport.com将不被要求就不可抗力事件影响且事件持续影响的进一步表现，可以被原谅。

某些州或司法管辖区不允许限制或排除附带或相应损害赔偿的责任。因此，上述一些限制可能并不适用于您。

20. 通用

（a）适用法律；仲裁。 本协议应根据并受佛罗里达州法律约束。联合国公约关于合同国际货物销售被排除在外，不适用本协议。除明确规定的（b）所示（“禁令救济”），任何纠纷，索赔或由本协议产生或与本协议相关的争议，或违约，终止，执行，解释或它们的有效性，包括本协议仲裁决定的适用范围，应当由具有约束力的仲裁提交给美国仲裁协会或其继任者（“AAA”），等待决定，根据AAA的规则和程序，对提交之日起仲裁，通过或适用一名仲裁员合理地熟悉有关本协定所涵盖的产品和服务业务，按照这样的规则和程序任命。仲裁人应适用佛罗里达州的法律应对任何争议或索赔。仲裁员的裁决应是最终决定，不可上诉。仲裁应在佛罗里达迈阿密-戴德县进行，并且仲裁的裁决判决可进入任何具有管辖权的法院。由任何一方发起的与本协议有关的任何操作，基本上胜诉方有权向另一方追讨所有的费用，律师费和其他合理费用。所有由任何一方当事人，代理人，雇员，专家和律师，以及由仲裁员及任何AAA员工给出的报价，承诺，行为和言论，无论是口头的或书面的，在作出仲裁的过程中，任何情况下都是保密的，享有特权的和不予受理的，如果提供了证据表明，是可予采纳或发现不应呈现不可接受或不可发现作为其在仲裁使用的结果。

（b）禁令救济。 虽然上述“治法；仲裁”一节，您同意您的某些漏洞会对Motorsport.com造成无法弥补的伤害，其中部分在在法律上没有足够的补救措施，而本节应被视为预防或延缓Motorsport.com尝试寻求临时限制令，初步禁令，具体表现或其他任何有管辖权法院的临时或保全救济，没有仲裁员有权做任何删节，如果您违反：（i）第9条（a）（“Motorsport.com的所有权”）；（ii）第11条（“侵犯版权”）；及（iii）第14条（“机密信息”）。

（c）分配。 没有Motorsport.com的事先书面同意，您不得通过法律或其他操作分配或转让本协议全部或部分内容。任何企图违反本条内容的转让将是无效的，没有效力和无效。Motorsport.com可随时随意分配本协议，恕不另行通知。根据上述规定，本协议将绑定并顾及每一方允许的继承人和受让人的利益。

（d）免责；可分割性。 未要求任何条款的表现不应影响Motorsport.com在其后的任何时间的要求表现权利，也不应放弃本协议的任何违约或构成放弃任何后续违约或违约或放弃本身权益。如果本协议的任何部分被发现无法执行，该部分将被修改，以切合各方意图，只在必要的范围内，强制执行，本协议的其他条款仍具有十足效力及作用。

（e）出口限制/法律合规性。 您同意遵守所有美国和其它适用的出口法律及相关的限制规定，并且不直接或间接出口，提供或以其他任何方式Motorsport.com服务和产品,违反任何此类出口法律，除非任何需要由您付费并事先获得适用于美国或外国机构的授权或必要的审批。

（f）全部协议。 本协议构成了整个和独家的理解和您和Motorsport.com之间关于相关事务的协议，并且取代您和Motorsport.com相关的所有之前或同期的书面和口头的协议或理解。您可能会收到额外的条款和条件，这些可在您使用或访问Motorsport.com会员计划的某些功能时适用。

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