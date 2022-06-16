Dorna联合Motorsport Network启动全球MotoGP™车迷调查

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2022年6月16日，伦敦——多纳体育（Dorna Sports S.L）和Motorsport Network LLC赛车网络平台今天启动了2022年全球MotoGP™车迷调查，旨在收集世界各地的赛车迷对他们所热爱的运动的看法。此次车迷调查将是有史以来规模最大的MotoGP™车迷调查，以15种语言在Motorsport Network的旗舰网站Motorsport.com和摩托车平台上运行，数据分析由尼尔森体育（纽约证券交易所：NLSN）提供。

本次MotoGP™车迷调查旨在收集车迷对一系列主题的意见，包括观看习惯、现场体验和内容消费；对未来改进这项运动的变化的意见；以及对赛道以外的关键问题的见解。还有关于车迷参与和游戏及电子竞技增长的问题，以及确定车迷最喜欢的车手、车队和赛道。

这是针对MotoGP™进行的第一次全球车迷调查。Motorsport Network 在这一领域处于领先地位，近期曾在2021年10月与F1™合作完成了全球车迷调查，也在2022年2月与NTT INDYCAR系列赛合作完成了全球车迷调查。

多纳体育（Dorna Sports, S.L.）首席执行官Carmelo Ezpeleta表示：“世界各地的车迷成就了我们的运动；他们是MotoGP™的核心。我们一直在寻找促使MotoGP™比以前更好的方法，那么还有谁比车迷更适合询问呢？通过利用Motorsport Network的力量，我们将能够接触到全球各地的观众，直接从我们的车迷群中获得宝贵的见解，这样我们就能更好地了解他们对这项运动的需求，他们喜欢或不喜欢什么，以及他们对MotoGP™最看重什么。这是一个令人难以置信的机会，可以与这么多的人接触，让他们对我们所热爱运动的未来发表见解。“

"我们期待着听取世界各地的MotoGP™车迷的意见。我们近期为F1和INDYCAR完成了大规模的调查，我们了解全球车迷调查对权利拥有者和主要赛事组织者的重要性，这些结果像指南针一样可以帮助他们精确地走向未来，"Motorsport Network 总裁兼全球车迷调查领袖詹姆斯·艾伦表示。“MotoGP™是世界上最激动人心的体育赛事之一。如此规模的调查在MotoGP™方面还没有做过，我们已经迫不及待地想看到结果了"。

2022年全球MotoGP™车迷调查对16岁以上人士开放，将持续四周，现在已于6月16日启动，主要调查结果将于9月公布。

欲知详情，请联系:

Fran Wyld, Dorna Sports – franceswyld@dorna.com

Ravi Pankhania, Motorsport Network - ravi.pankhania@motorsport.com

关于MotoGP™ 和多纳体育（Dorna Sports）

MotoGP™是世界上第一个赛车运动世界锦标赛，于1949年开始举办。世界上最优秀的车手驾驶着原型的专用摩托车在五大洲每年的20场比赛中竞争，创造了地球上一些最接近的比赛。这项运动每年在赛道上迎接数以百万计的车迷入场，并在200多个国家的近5亿个家庭中享有真正的全球车迷群体。

多纳体育成立于1988年，于1991年成为国际摩联世界锦标赛大奖赛（MotoGP™）的组织者，并从那时起一直是独家商业和电视权利持有人。该公司总部设在西班牙马德里，在巴塞罗那设有办事处，并在罗马设有子公司，是体育管理、营销和媒体领域的领导者，多年来持续增长；其重点从单纯的MotoGP™扩展到全球其他领先的摩托车锦标赛。

关于Motorsport Network赛车网络平台

Motorsport Network 赛车网络平台是一家数字技术公司。我们的平台每月有大约6200万忠实用户访问，他们购买、学习、娱乐，或者只是为了满足他们对汽车和赛车的热情。我们位于赛车和汽车行业的中心，为我们的客户提供权威的思想领导和独特的体验。我们将他们带入一个包含新闻和洞察力、活动、超级跑车购物、门票、游戏和电子竞技的客户旅程，因此我们利用网络效应为他们的体验增加价值。 我们使用我们的内部技术和现代数据工具来不断测试、学习和改进。我们的流程、内容创作和产品不断发展，以更好地服务我们的受众、客户和合作伙伴。

关于尼尔森（Nielsen）

尼尔森作为受众测量、数据和分析的全球领导者，塑造了世界的媒体和内容。通过我们对所有渠道和平台上的人们及其行为的了解，我们为客户提供独立的、可操作的情报，使他们能够与他们的受众建立联系并参与其中——现在和未来。

作为标准普尔500强企业，尼尔森（纽约证券交易所：NLSN）的业务遍及全球55个国家。了解更多信息，请访问www.nielsen.com 或 www.nielsen.com/investors，并在社交媒体上与我们联系。

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