赛车明星闪耀Autosport Awards颁奖礼，为2022年画上圆满句号

2022年12月,伦敦— 昨晚在伦敦举行的第35届Autosport Awards晚宴上,F1明星马克斯·维斯塔潘、刘易斯·汉密尔顿和塞巴斯蒂安·维特尔包揽各项荣誉,而美国赛车传奇老板罗杰·潘斯克则获得最高荣誉——Autosport金奖。

包括诸多世界冠军和赛车界领军人物在内的超过750名嘉宾,出席了这项著名的顶级年度盛会,庆祝2022年赛车圈的美妙时刻。

Roger Penske receives the Gold Medal Lifetime Achievement Award from Sir Jackie Stewart Photo by: Nils Jorgensen / Motorsport Images

维斯塔潘被《Autosport》读者评选为“年度国际赛车手”,汉密尔顿获得“英国竞赛车手”的荣誉。

"非常感谢车迷们的投票,让我连续第二年当选年度国际赛车手,"维斯塔潘说。"我必须为此感谢车队。今年车队的努力成果比以往任何时候更好。"

维斯塔潘效力的红牛车队获得了“年度最佳赛车”奖,车队领队克里斯蒂安·霍纳和传奇设计师阿德里安·纽维也来到现场参加庆祝活动。

"非常感谢《Autosport》的读者和《Autosport》全体。我认识《Autosport》已经很长时间了;1995年是我第一次(参加颁奖)。有很多令人惊艳的英国车手,我不知道英国如何不断孕育出如此优秀的车手,但我真的很自豪能成为其中的一员。"

四届F1世界冠军维特尔获得了终身成就奖,他作为F1历史上战绩第三成功的车手,带着299次发车、53次胜利、122次登上领奖台、57次杆位和38次最快圈结束了他的职业生涯。

当晚的高潮出现在,卢克·布朗宁(Luke Browning )成为价值20万英镑的阿斯顿·马丁Autosport BRDC年轻车手奖的最新获奖者揭晓之时。该奖项过去的获奖者,例如乔治·拉塞尔、兰多·诺里斯、简森·巴顿和大卫·库特哈德都走上了F1的辉煌道路。在昔日的获奖者及本次密集驾驶评估的评委之一、四届INDYCAR总冠军达里奥·弗兰切蒂的陪同下,维特尔代表阿斯顿·马丁车队将现金奖励和阿斯顿·马丁沙特阿美高知特F1赛车测试的机会颁发给布朗宁。

Luke Browning celebrates winning the Aston Martin Autosport BRDC Award with Sebastian Vettel and Dario Franchitti Photo by: Motorsport Images

今年的颁奖典礼在其传统举办地Park Lane的Grosvenor House酒店举行,接待了一些赛车界最知名的人士。奖项和获奖者详细名单如下:

年度英国竞赛车手:刘易斯·汉密尔顿

年度国际赛车手:马克斯·维斯塔潘

Autosport金奖:罗杰·潘斯克

终身成就奖:塞巴斯蒂安·维特尔

年度新秀:周冠宇

年度赛车:红牛RB18

年度时刻:乔治·拉塞尔

年度推广者:沙特阿拉伯

年度拉力车手:Kalle Rovanpera

年度拉力赛车:丰田雅力士WRC

年度国家赛车手:Tom Ingram

阿斯顿·马丁Autosport BRDC奖:卢克·布朗宁

年度电竞车手:James Baldwin

年度电竞车队:Team Redline

杰基·斯图尔特爵士在现场向罗杰·潘斯克颁发了Autosport金奖,以表彰他对赛车运动的终身服务和持久的传承。潘斯克今年赢得了他作为车队所有者的第600场大型赛车比赛,并成为第一个在同一赛季赢得INDYCAR和NASCAR总冠军获得者。这位18次印第安纳波利斯500冠军也受到了车手吉尔·德法兰和约瑟夫·纽加登的称赞。

"我想对《Autosport》的每个人说谢谢,"潘斯克表示。"回到英国是一切的开始,60年前在布兰兹·哈奇,我们取得了一些成功,然后在Dorset的Poole买了一个车间。我认为英国帮助我们开始了赛车业务,因此当赛车和业务增长时,两者之间总有一种联系。"

2022年Autosport Awards颁奖于12月5日星期一起在英国的天空体育F1频道播出集锦。

2023年Autosport Awards颁奖将于12月3日星期日举行。

《Autosport》母公司 Motorsport Network首席执行官Oliver Ciesla表示:

“国际赛车界的名人再次聚在一起来向这项运动特别杰出的成就和人物致敬。让我们感到自豪的是,在来自世界各地的嘉宾中,我们可以欢迎皇室殿下、阁下、众多现任和前任冠军以及来自整个行业的众多决策者。 这表明Autosport Awards颁奖有多么重要,为赛季画上圆满的句号,也促成了重要的推动者和影响者的会面并制定下赛季的方针大计。所有获奖者,包括罗杰·潘斯克、刘易斯、马克斯和塞巴斯蒂安,我都要向他们表示祝贺。 我还要感谢所有参与者、我们的合作伙伴、赞助商以及我的优秀同事们,他们使这个晚会获得了成功。”