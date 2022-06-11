勒芒虚拟系列赛携更多精英电竞赛事回归，包括获奖赛事勒芒24小时虚拟塞

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2022年6月10日，美国福罗里达州迈阿密 - 勒芒虚拟系列赛是Motorsport Games Inc. (纳斯达克股票代码：MSGM）和西方汽车俱乐部（ACO）合作发起的赛事，将于今年9月回归并带来更多的精英、耐力电竞比赛。这项赛事网罗了诸多世界赛车冠军，吸引了全球关注，获得车队、车手和车迷的赞誉。这一消息在今天第90届勒芒24小时耐力赛之前举行的ACO官方年度新闻发布会上对外宣布。

去年成功举办的勒芒虚拟系列赛，在2022年1月举行的激动人心的勒芒24小时虚拟赛中达到高潮。多个主要的赛车制造商及其车手都组队参赛，在200多人组成的车手阵容中包括F1世界冠军马克斯·维斯塔潘和INDYCAR冠军阿莱克斯·帕罗。在为期5个月的赛季中，累计电视和数字观众人数超过8100万（来源：YouGov Sport），令人印象深刻。

与2021/22赛季系列赛类似的是，新一届系列赛的所有5轮比赛都将在rFactor2平台上在线举行，包括这项顶级耐力电竞锦标赛的旗舰比赛——勒芒24小时虚拟赛。这种形式允许车队在世界各地的模拟器上进行虚拟竞争，角逐25万美元的总奖金。想要了解精彩预告，请点击这里观看2022年勒芒虚拟系列赛的预告片。

随着职业赛车手的日程在新冠大流行的干扰过后已经完全恢复，对他们的参赛要求已经有所改变。车队必须在系列赛至少一个常规回合（即第1-4回合）中派出一名职业车手，而不再要求他们参加整个赛季。

在2022/23赛历中，分布于三大洲的一些享誉世界的赛道，将挑战来自真实世界和模拟世界的车手，并刺激全球数百万电竞爱好者。2022年新颖的揭幕战巴林8小时耐力赛，作为一个更加现代化的经典赛道，它与蒙扎、斯帕、赛百灵这些富有历史和传奇地位的赛道相得益彰，当然还有它们中最具代表性的比赛地——勒芒。

2022/23赛程安排：

第1回合 巴林8小时赛，巴林 2022年9月17日

第2回合 意大利蒙扎4小时赛 2022年10月8日

第3回合 斯帕6小时赛，比利时 2022年11月5日

第4回合 赛百灵500英里，美国 2022年12月3日

第5回合 勒芒24小时耐力赛虚拟赛 2023年1月14/15日

一些世界上最知名和最有声望的品牌将对勒芒虚拟系列赛给予充分和持续的支持。Thrustmaster作为官方硬件合作伙伴，劳力士作为官方钟表合作伙伴，道达尔能源作为官方能源合作伙伴，固特异作为官方轮胎合作伙伴，Algorand作为官方区块链合作伙伴，乐高®科技则是官方工程合作伙伴。

ACO主席Pierre Fillon表示：“我们非常高兴支持并推动勒芒虚拟系列赛取得迄今为止的成功，以及作为高光时刻的勒芒24小时虚拟赛。现实生活中的赛车运动和电竞之间的联系，对于我们的制造商和车队来说是至关重要的元素，我们相信它在赛道上和赛道下吸引新的年轻观众方面发挥着重要作用。我们都期待着又一个精彩的电竞赛季"。

勒芒虚拟系列赛CEO Gérard Neveu表示："去年的勒芒虚拟系列赛非常成功，我们每年都努力改进。我们在2021-22年看到的观众人数和回报，在很大程度上，是对我们优秀的合作伙伴组合给予的支持，对精英制造商的合作，以及对包含现役冠军车队Redline在内的最佳模拟赛车队所做承诺的肯定。我们相信，我们将继续吸引来自赛车和模拟赛车所有不同类别的冠军，我们可以举办又一届令人兴奋和专业的电竞系列赛，供全球庞大的游戏和观众享受。"

这项虚拟系列赛的愿景仍然是树立现实世界中的国际汽联世界耐力锦标赛那样的声望和认知度，包括以勒芒24小时耐力赛作为奠基石。该电竞系列赛将继续以rFactor 2作为比赛平台，该平台专注于模拟赛车观众，并提供更真实的赛车体验。勒芒虚拟系列赛对增加比赛、策略分析、比赛专业转播的改善，预计将进一步提高车迷的兴趣和参与度。与往年一样，国际汽联持证车手和模拟赛车专家，将在勒芒虚拟系列赛中搭档参加LMP或GTE车型的比赛。关于新一期勒芒虚拟系列赛的参赛名单，以及观看比赛的时间和地点的更多细节，将在2022年9月初揭晓。

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