Autosport Awards 庆祝赛车运动的精英成就

2月7日,伦敦:周日晚上,在伦敦举行的第36届“汽车运动奖“颁奖典礼上,F1明星车手马克斯·维斯塔潘和兰多·诺里斯获得了最高荣誉。这场晚宴庆祝了充满戏剧性的2021赛季的所有成就。在新冠疫情迫使2020年的奖项以虚拟方式举行后,本次颁奖典礼的回归广受欢迎,并且有超过700名嘉宾出席了这场盛大的活动。

马克斯·维斯塔潘被《Autosport》的读者评选为年度国际赛车手,兰多·诺里斯则获得了英国赛车手的荣誉称号。

A view of the event in full swing from the balcony. Photo by: Motorsport Images

诺里斯与梅赛德斯F1明星乔治·拉塞尔曾是阿斯顿·马丁Autosport BRDC年轻车手奖的获奖者。每年该奖项的竞逐十分激烈,为了获得在银石赛道进行测试的奖励。周日晚上,扎克·奥沙利文(Zak O’Sullivan)加入了这两位现役明星的行列,与大卫·库特哈德和简森·巴顿等传奇性的昔日获奖者一起,成为这一著名奖项的荣誉榜样。奥沙利文赢得了20万英镑用于他2022年的赛车预算,以及驾驶阿斯顿·马丁阿美高知特F1赛车进行测试的机会。

颁奖典礼在其传统地点Grosvenor House酒店举行,招待了赛车运动中最知名的一些人士。

Red Bull RB-16B F1 car on display outside the venue as guests begin to arrive. Photo by: Motorsport Images

获奖名单:

British Competition Driver of the Year – 兰多·诺里斯

International Racing Driver of the Year – 马克斯·维斯塔潘

Rookie of the Year – Oscar Piastri

Racing Car of the Year – 红牛车队RB16B

Rally Driver of the Year – 塞巴斯蒂安·奥吉尔

Rally Car of the Year – 丰田雅力士WRC

National Racing Driver of the Year – 艾士·萨顿

Aston Martin Autosport BDRC Award – 扎克·奥萨利文

Esports Driver of the Year – Frederik Rasmussen

Esports Team of the Year – Coanda Simsport

今年的先锋和创新奖颁给了阿莱亨德罗·阿加格,以表彰他十年来发起和发展电动汽车运动的工作。阿加格创立了Extreme E和Formula E,现在已经进入第八个赛季,并取得了国际汽联世界锦标赛的地位。这两项锦标赛都促进了电动汽车的发展,并推动了电池和电动马达的技术发展。极限电动赛强调气候变化的现实,在全球变暖的偏远地区进行比赛。

今年的 "汽车运动奖 "新增了 "汽车运动金牌",以表彰对赛车运动的终身服务和持久遗产。首届奖项颁发给已经卸任的国际汽联主席让·托德,以表彰他在赛车运动历史上的三个重要篇章的服务:与标致车队在拉力赛和勒芒24小时耐力赛上的成功,与法拉利和迈克尔·舒马赫在2000年代对F1世界冠军的统治,以及最近担任国际汽联主席12年,推动赛车运动管理和道路安全方面的变革议程。

Stefano Domenicali presents Jean Todt with his award on stage. Photo by: Motorsport Images

2022年的汽车运动奖将于12月4日星期日举行。

2021年F1世界冠军马克斯·维斯塔潘表示:"非常感谢所有车迷投票给我作为年度国际赛车手。这是非常紧张的一年,但我在这一年中得到的支持是惊人的。我还要感谢红牛车队和本田公司为我提供了一辆获胜的赛车。最终的目标是赢得世界冠军,现在我们已经实现了这一目标,这是令人难以置信的事情。"

Autosport的母公司Motorsport Network的CEO Oliver Ciesla说:"祝贺马克斯、兰多、托德、阿莱亨德罗和所有其他获奖者。我们在“汽车运动奖”颁奖典礼上度过了一个多么美妙的夜晚。很高兴看到这么多业内最优秀的人聚集在一起,庆祝这项运动强劲的一年。在大流行病持续不确定的情况下,将这项活动付诸实施是一项巨大的努力。感谢所有使这一活动成为现实的人。在Motorsport Network,我们的愿景是成为赛车界领先的独立声音,这个著名的夜晚再次证明了我们在整个行业中独特的召集力。

Oliver Ciesla, Chief Executive Officer Motorsport Network. Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images