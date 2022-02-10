Autosport Awards 庆祝赛车运动的精英成就
马克斯·维斯塔潘和兰多·诺里斯在本次隆重庆祝赛车运动全体人才以及创新者和行业塑造者的Autosport Awards（“汽车运动奖 "）中荣登榜首。
2月7日，伦敦：周日晚上，在伦敦举行的第36届“汽车运动奖“颁奖典礼上，F1明星车手马克斯·维斯塔潘和兰多·诺里斯获得了最高荣誉。这场晚宴庆祝了充满戏剧性的2021赛季的所有成就。在新冠疫情迫使2020年的奖项以虚拟方式举行后，本次颁奖典礼的回归广受欢迎，并且有超过700名嘉宾出席了这场盛大的活动。
马克斯·维斯塔潘被《Autosport》的读者评选为年度国际赛车手，兰多·诺里斯则获得了英国赛车手的荣誉称号。
A view of the event in full swing from the balcony.
Photo by: Motorsport Images
诺里斯与梅赛德斯F1明星乔治·拉塞尔曾是阿斯顿·马丁Autosport BRDC年轻车手奖的获奖者。每年该奖项的竞逐十分激烈，为了获得在银石赛道进行测试的奖励。周日晚上，扎克·奥沙利文（Zak O’Sullivan）加入了这两位现役明星的行列，与大卫·库特哈德和简森·巴顿等传奇性的昔日获奖者一起，成为这一著名奖项的荣誉榜样。奥沙利文赢得了20万英镑用于他2022年的赛车预算，以及驾驶阿斯顿·马丁阿美高知特F1赛车进行测试的机会。
颁奖典礼在其传统地点Grosvenor House酒店举行，招待了赛车运动中最知名的一些人士。
Red Bull RB-16B F1 car on display outside the venue as guests begin to arrive.
Photo by: Motorsport Images
获奖名单：
- British Competition Driver of the Year – 兰多·诺里斯
- International Racing Driver of the Year – 马克斯·维斯塔潘
- Rookie of the Year – Oscar Piastri
- Racing Car of the Year – 红牛车队RB16B
- Rally Driver of the Year – 塞巴斯蒂安·奥吉尔
- Rally Car of the Year – 丰田雅力士WRC
- National Racing Driver of the Year – 艾士·萨顿
- Aston Martin Autosport BDRC Award – 扎克·奥萨利文
- Esports Driver of the Year – Frederik Rasmussen
- Esports Team of the Year – Coanda Simsport
今年的先锋和创新奖颁给了阿莱亨德罗·阿加格，以表彰他十年来发起和发展电动汽车运动的工作。阿加格创立了Extreme E和Formula E，现在已经进入第八个赛季，并取得了国际汽联世界锦标赛的地位。这两项锦标赛都促进了电动汽车的发展，并推动了电池和电动马达的技术发展。极限电动赛强调气候变化的现实，在全球变暖的偏远地区进行比赛。
今年的 "汽车运动奖 "新增了 "汽车运动金牌"，以表彰对赛车运动的终身服务和持久遗产。首届奖项颁发给已经卸任的国际汽联主席让·托德，以表彰他在赛车运动历史上的三个重要篇章的服务：与标致车队在拉力赛和勒芒24小时耐力赛上的成功，与法拉利和迈克尔·舒马赫在2000年代对F1世界冠军的统治，以及最近担任国际汽联主席12年，推动赛车运动管理和道路安全方面的变革议程。
Stefano Domenicali presents Jean Todt with his award on stage.
Photo by: Motorsport Images
2022年的汽车运动奖将于12月4日星期日举行。
2021年F1世界冠军马克斯·维斯塔潘表示："非常感谢所有车迷投票给我作为年度国际赛车手。这是非常紧张的一年，但我在这一年中得到的支持是惊人的。我还要感谢红牛车队和本田公司为我提供了一辆获胜的赛车。最终的目标是赢得世界冠军，现在我们已经实现了这一目标，这是令人难以置信的事情。"
Autosport的母公司Motorsport Network的CEO Oliver Ciesla说："祝贺马克斯、兰多、托德、阿莱亨德罗和所有其他获奖者。我们在“汽车运动奖”颁奖典礼上度过了一个多么美妙的夜晚。很高兴看到这么多业内最优秀的人聚集在一起，庆祝这项运动强劲的一年。在大流行病持续不确定的情况下，将这项活动付诸实施是一项巨大的努力。感谢所有使这一活动成为现实的人。在Motorsport Network，我们的愿景是成为赛车界领先的独立声音，这个著名的夜晚再次证明了我们在整个行业中独特的召集力。
Oliver Ciesla, Chief Executive Officer Motorsport Network.
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