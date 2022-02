TCR如何打造面向内燃机和电动赛车的顶级赛车平台

载入语音播放

鉴于全球各地的国家和国际锦标赛都采用共同的规则,同款赛车几乎可以在任何地方使用。

参与性是TCR赛制的一个基石,赛事规则的宗旨是通过性能平衡措施,保持低预算和高度竞争性。正是因为这样,客户赛车推动了TCR的成功,因为它避免了大预算制造商赛事难以避免的高开低走循环。

客户车队可以购买厂商开发的赛车,并参加最高水平的国际级比赛,或者加入十多项采用TCR规则的国家级锦标赛。而且,随着去年Pure ETCR赛事的兴起,现在赛车可以使用电动动力系统,也可以用更传统的内燃机。

Cupra e-Racer在这项全电动多品牌房车赛的第一个赛季中一马当先。这款赛事在五场Pure ETCR比赛中赢下了三场,助力Mattias Ekstrom赢得了总冠军,而2022年这项系列赛获得国际汽联世界杯资格之前。

这款赛车向后轮提供500kW(670bhp)的动力,电动机的扭矩使得0-100km/h(62mph)的加速达到为3.2秒,而且不需要变速箱,并且最高速度为270km/h(168mph)。

Cupra won the inaugural Pure ETCR title in 2021 Photo by: Martin Trenkler

Cupra品牌也在传统的汽油动力赛车行列中大获成功。2020年首次亮相的340bhp、六速Leon Competicion TCR赛车,配备了最新的空气动力学和悬挂技术,旨在优化设置调整。

Mikel Azcona和Rob Huff去年代表匈牙利Zengo Motorsport车队,在国际汽联世界房车杯上获得了比赛胜利,而且Azcona也以令人信服的方式获得欧洲TCR总冠军。

Robert Dahlgren驾驶Leon赛车夺得了TCR斯堪的纳维亚的冠军,还在德国、西班牙和丹麦等国家系列赛里锦上添花。前F1车手Jan Magnussen则在丹麦的赛事里排在积分榜第三。

如此“遍地开花”,意味着Leon Competicion在TCR创始人WSC发布的、以全球战绩为基础的2021年年度车型排名中位列第三,尽管它仍处于相对较早的阶段。

现在,在世界各地Leon赛车的数量在不断增加之时,它它的目标是在今年复制其前身Cupra TCR在2017年的成功。近期确认,该车型将在今年的TCR英国赛中首次亮相,受到了更多全球范围内的关注。