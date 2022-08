阿隆索离开Alpine对F1车手市场意味着什么

载入语音播放

在过去的几周里,阿隆索和Alpine的高层们都表示有信心会很快解决续约问题。西班牙人周四表示,他认为只需10分钟的谈话就能解决问题。

这很可能是一句“肺腑之言”。因为这位两位世界冠军只花了不到10分钟就道出了那句:“伙计们,我走了。”

毫无疑问,这将是F1"绯闻季节“相当、相当关键的一步“大棋”。由即将退役的塞巴斯蒂安·维特尔腾出来的阿斯顿·马丁的席位肯定会是车手市场的关键,吸引着各种各样的名字。阿隆索自然也在其中,他曾在2021年加盟Alpine复出之前便与劳伦斯·斯特罗尔洽谈过一份协议。只不过,很少有人能想到事情会发展得如此之快,尤其是Alpine车队。

虽然失去像阿隆索这样经验丰富、能力出众的车手对法国队来说是一个沉重的打击,但从表面来看,这似乎解决了该如何处置奥斯卡·皮亚斯特里的问题。

Alpine陷入了典型的“三人两座”,这一许多F1车队过去都曾面临过的难题。在与埃斯特班·奥康签有长期合同的同时,阿隆索的表现也不错,而其替补车手皮亚斯特里拥有任何车队都羡慕的青年履历,并同样严正以待。

Alpine首席执行官劳伦特·罗西在法国表示,他相信阿隆索和皮亚斯特里都将在明年参加F1,并表示前者将留在车队,后者则将被租借出去。这位年轻的澳大利亚人的潜在目的地之一将是去到威廉姆斯,取代尼古拉斯·拉蒂菲。但随着时间的推移,考虑到里卡多或将在赛季结束后离开迈凯伦,英国车队也将成为一个潜在的选项。

从一开始,Alpine就清楚地表明不想失去皮阿斯特里。罗西强调,他们只会考虑把他租借到另一支车队,而不是完全让他离开——倘若他们没能让他在2023年获得F1席位,这一情况便可能发生。车队对他的未来充满信心。

Alpine has lost the headache of trying to fit three drivers into two F1 race seats Photo by: Alpine

虽然Alpine本不希望失去阿隆索,但手握皮阿斯特里会在谈判中给予车队一些底气。如果阿隆索找到Alpine的老板们,并利用阿斯顿·马丁的兴趣作为筹码来达成更好的交易,那么法国车队可能不会对于失去西班牙人产生同等程度的恐惧,因为皮亚斯特里将会弥补其离开的空缺。

或许情况看起来正是如此。由于谈判已经拖延许久,人们难免会对皮亚斯特里和Alpine的未来产生一些疑问。考虑到皮亚斯特里的合约在夏季前后有各种时间敏感的条款,这或许会为另一支车队将他挖走,打开“大门”。

在匈牙利的周末有越来越多的谣言表示,在里卡多要离开的情况下,迈凯伦可能是皮亚斯特里的又一个选择,或者甚至可能展望到2024年以后。在Alpine如此有信心阿隆索将继续比赛的情况下,他们是否可能已经“失去”了皮亚斯特里?

只要皮亚斯特里还属于车队,那Alpine的首要任务就是让他参赛,并开始为一个长期的“后阿隆索时代”的未来而努力。奥康和皮亚斯特里的阵容可能缺乏阿隆索那样的经验或明星效应,但不可否认的是,这一组合拥有令人兴奋的前景。Alpine也将最终实现其目标,让其青年车手获得厂队席位,即使这比其几周前预期的要更早。

然而车手市场上的连锁反应远不止阿隆索转会阿斯顿·马丁,以及皮亚斯特里获得Alpine的席位。事实上,Alpine可能不是唯一一支车队,有机会从其支持的年轻车手身上获益,并且为其做长期规划。

对于威廉姆斯来说,从Alpine租借皮亚斯特里,给予这位才华横溢的年轻车手机会可能在很多方面都有好处。然而,如果培育澳大利亚人的结果是他将在一两年后离开,那么这也毫无意义。

如果威廉姆斯想要放眼长远,投资于自己麾下的人才,那么罗根•萨金特是一个更明智的选择。他是英国车队年轻车手学院的主力成员,目前在F2中排名第三。在2020年的F3比赛中,萨金特以4分之差输给了冠军皮亚斯特里。但今年他已经从财务困境中恢复过来,并在F2的新秀比赛中给人留下了深刻的印象。

Could Sargeant be in line at Williams for 2023? Photo by: Williams

威廉姆斯领队乔斯特·卡皮托在法国承认,如果萨金特成为明年F1席位的一个选择,这将是一个“甜蜜的烦恼”。坦率地说,对于一支着眼于未来、拥有美国老板的车队来说,让一位年轻的美国车手进入发车区可能是他们能迈出的最完美的一步。

威廉姆斯的另一个候选人是尼克·德弗瑞。早在最终签下亚历克斯·阿尔本成为拉蒂菲的队友之前,车队就曾考虑过这位荷兰车手。德弗瑞得到了卡皮托的高度评价,并且在F2和电动方程式中都曾斩获总冠军荣誉。但27岁的他,或许上升空间比21岁的萨金特低一些,并且也不像美国车手那样拥有进入F1的强大商业动力——后者对于F1同样具有很大的吸引力。

就像去年乔治·拉塞尔转会到梅赛德斯一样,这个夏天,威廉姆斯的空缺席位将拥有巨大的影响力,并且无需要立即被填补。萨金特仍然需要获得所需的F1超级驾照积分。但如果他仍在争冠行列,那么他将会做到这点。而对于那些需要席位的车手,英国车队或将是一个选择。

出于类似的原因,阿斯顿·马丁官宣阿隆索,意味着里卡多的情况可能也会有略微的变化。澳大利亚人已经明确表示要完成与迈凯伦的三年合同,期限为下赛季末。然而,扎克·布朗在5月份发表的关于他合同中允许提前退出的“机制”的言论、与皮亚斯特里的联系,以及最近车队签约印地赛车手们的举动,几乎都没有平息人们对他未来的怀疑。

Ricciardo's options away from McLaren have disappeared, as he commits to turning around his form at the team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

毫无疑问,里卡多最好的办法就是“原地不动”。但如果事情发展到离开是唯一的选择,那么阿斯顿·马丁是否会是一个可行的新东家?答案是不太可能。尽管拥有天赋和成功,但里卡多却不太符合斯特罗尔麾下的阿斯顿·马丁车队所追求的光鲜形象。如果里卡多和沃金车队双方的承诺都是确凿的,那么阿隆索的转会将不会改变什么。但如果澳大利亚人与迈凯伦分道扬镳,那么如今一个潜在的选项已经灭灯。

在几天的时间里,我们已经见证了一位F1伟大的车手即将挂起头盔,而另一位则承诺将在赛道上继续征战若干年。

这些决定不仅将对于车手市场产生巨大的影响,同时也将让正计划在夏休期间“喘息”的围场又一次陷入混沌。

Alonso's Aston Martin switch has sparked up the F1 driver market Photo by: Motorsport Images

翻译/小飞侠