阿隆索：奥地利“冲刺赛”周末对阿斯顿·马丁新升级“不理想”

本月早些时候的加拿大大奖赛中，阿斯顿·马丁首次在AMR23赛车上推出了更激进的侧箱车身，并且修改了底板，帮助阿隆索得到了本赛季第六个领奖台成绩，屈居马克斯·维斯塔潘身后获得第二名。

但西班牙人表示，奥地利大奖赛可能会阻挠阿斯顿·马丁充分了解其升级，因为本周末将举行阿塞拜疆之后的第二轮冲刺赛。

今年，决定正赛发车顺位的排位赛将在周五进行。同时，冲刺赛成为了独立赛事，其排位赛和比赛都在周六。

这使得只剩下周五下午的一个自由练习阶段让车队完善他们的调校和检验赛车升级——阿隆索认为这个时间安排对阿斯顿·马丁来说 "并不理想"。

他说： "我认为冲刺赛周末对我们来说并不理想。对于我们新升级的赛车，我们仍然（需要）更多的自由练习时间。我们仍然需要理解和优化整个升级。很明显，因为奥地利有冲刺赛，我们只能在FP1l那么做i。”

他补充说："这条赛道对升级包来说很好并且可能更合适......所以也许我们的速度能在奥地利有所提升。"

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

同时，阿斯顿·马丁领队迈克·克拉克希望，相对于蒙特利尔赛道的反常特性，未来几轮比赛将让银石团队对其相对于对手的实力高低有“清晰的认识"，。

他表示： "加拿大很特殊。我在巴塞罗那说过，我们总得等几场比赛来确定我们真正的水平。升级再加上赛道特性，我们很难得到清晰的认识。因此，最确定的是当前红牛很快......”

"其他就得看比赛当天的情况了，当天的情况如何，赛道是否适应车赛车，或者使用哪种轮胎。"

克拉克补充说，阿隆索在加拿大取得优异成绩后，他并不过分担心回到更传统的赛道会导致车队落后。

他说： "我不担心，因为我们已经看到，新升级似乎是有效的。马上到来的几场比赛都有很多高速弯，我认为我们在高速弯上有进步。”

"所以实际上，我们很期待（传统赛道），因为在这样的赛道上，我想我们可以看到红牛真正的实力。我们也会更好地了解差距有多大。"

翻译/Chloe