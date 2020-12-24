法拉利：只有“糟糕情况“才会打乱2022年重点计划

尽管对法拉利来说，令人失望的2020赛季即将告一段落，但可以肯定的是，意大利车队并不指望在明年重返争冠行列。

但即使法拉利将最低目标降为车队前三，考虑到与其接近的对手们的实力，这仍将是一项艰巨的挑战。

车队领队马蒂亚·比诺托很清楚，虽然法拉利明年无法承受再经历一个惨淡的赛季，但为此消耗过多的精力也并非明智之举，因为在2022年无法达到最佳状态将令车队付出巨大的代价。

“我认为2022年将比2021年更重要，”意大利人解释道，“因为在2022年，我们将开启一个新的技术时代。如果你在2022年初已经有差距需要弥补，那么接下来的一个赛季将会更加艰难。”

“因此我十分肯定，2022年将是明年的首要任务。就开发赛车而言，我认为如果我们最终要在2021年的赛车上做一些改进，那么那只是因为最终情况比预期更糟糕，或者因为2021年我们需要一些活动来学习如何为2022年做得更好。”

鉴于法拉利正在筹备一台全新的引擎，并急于打造一辆更快的赛车， 车队仍抱有一丝希望，寄望于在专注于2022年的同时争取在明年取得进步。

“我认为作为法拉利，我们不能接受一个类似于2020年的赛季，”比诺托表示，“所以相较于我们现在所做的，我们要干得更出色。”

“我认为如果看看我们的赛车发展方式，我抱有一丝希望，下个赛季会更好。但你永远不会知道，直到你开上赛道，和其他对手有所比较。”

“我认为重要的是不要重蹈糟糕的2020赛季那样的覆辙。因此，最低的限度是竞争一个更好的名次。”

对此比诺托也并不抱有幻想，认为只有努力工作才能帮助法拉利重现过去的辉煌，因为其无法依靠历史来扭转局面。

“我们首先要认清我们的位置”，比诺托表示，“车队排名第六，我认为我们需要谦虚地接受，因为我们不会仅仅因为我们是法拉利而变得更好。

“我们最终会变得更好，因为每个人都会比过去干得更出色。要做到这一点，我们需要有充分的决心和明确的目标，我敢肯定车队如今已经具备了这些。”

翻译/小飞侠

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