Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
艾米利亚-罗马涅大奖赛
01 11月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
土耳其大奖赛
15 11月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
巴林大奖赛
29 11月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
萨基尔大奖赛
06 12月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
阿布扎比大奖赛
13 12月
Event finished
Summary 成绩
See full:
日程 成绩 积分榜
Tickets
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 重大新闻

法拉利：只有“糟糕情况“才会打乱2022年重点计划

shares
comments
法拉利：只有“糟糕情况“才会打乱2022年重点计划
By:

法拉利认为明年除非出现“糟糕”的情况，否则不会打乱车队完全把重心放在为2022年F1全新规则带来的新机遇做准备。

尽管对法拉利来说，令人失望的2020赛季即将告一段落，但可以肯定的是，意大利车队并不指望在明年重返争冠行列。

但即使法拉利将最低目标降为车队前三，考虑到与其接近的对手们的实力，这仍将是一项艰巨的挑战。

车队领队马蒂亚·比诺托很清楚，虽然法拉利明年无法承受再经历一个惨淡的赛季，但为此消耗过多的精力也并非明智之举，因为在2022年无法达到最佳状态将令车队付出巨大的代价。

“我认为2022年将比2021年更重要，”意大利人解释道，“因为在2022年，我们将开启一个新的技术时代。如果你在2022年初已经有差距需要弥补，那么接下来的一个赛季将会更加艰难。”

“因此我十分肯定，2022年将是明年的首要任务。就开发赛车而言，我认为如果我们最终要在2021年的赛车上做一些改进，那么那只是因为最终情况比预期更糟糕，或者因为2021年我们需要一些活动来学习如何为2022年做得更好。”

鉴于法拉利正在筹备一台全新的引擎，并急于打造一辆更快的赛车， 车队仍抱有一丝希望，寄望于在专注于2022年的同时争取在明年取得进步。

“我认为作为法拉利，我们不能接受一个类似于2020年的赛季，”比诺托表示，“所以相较于我们现在所做的，我们要干得更出色。”

“我认为如果看看我们的赛车发展方式，我抱有一丝希望，下个赛季会更好。但你永远不会知道，直到你开上赛道，和其他对手有所比较。”

“我认为重要的是不要重蹈糟糕的2020赛季那样的覆辙。因此，最低的限度是竞争一个更好的名次。”

对此比诺托也并不抱有幻想，认为只有努力工作才能帮助法拉利重现过去的辉煌，因为其无法依靠历史来扭转局面。

“我们首先要认清我们的位置”，比诺托表示，“车队排名第六，我认为我们需要谦虚地接受，因为我们不会仅仅因为我们是法拉利而变得更好。

“我们最终会变得更好，因为每个人都会比过去干得更出色。要做到这一点，我们需要有充分的决心和明确的目标，我敢肯定车队如今已经具备了这些。”

翻译/小飞侠

Related video

汉密尔顿：我不想只作为运动员

Previous article

汉密尔顿：我不想只作为运动员
Load comments

About this article

Series Formula 1
车队 法拉利车队
Author Jonathan Noble

Trending Today

汉密尔顿：我不想只作为运动员
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

汉密尔顿：我不想只作为运动员

AlphaTauri确认角田裕毅将在2021年出赛
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

AlphaTauri确认角田裕毅将在2021年出赛

Latest news

法拉利：只有“糟糕情况“才会打乱2022年重点计划
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

法拉利：只有“糟糕情况“才会打乱2022年重点计划

汉密尔顿：我不想只作为运动员
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

汉密尔顿：我不想只作为运动员

令梅赛德斯专注于F1的“四大支柱”
Formula 1 Formula 1 / 分析

令梅赛德斯专注于F1的“四大支柱”

雷诺：阿隆索会在2021年回归F1后处于劣势
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

雷诺：阿隆索会在2021年回归F1后处于劣势

Trending

1
Formula 1

汉密尔顿：我不想只作为运动员

19h
2
Formula 1

AlphaTauri确认角田裕毅将在2021年出赛

Latest news

法拉利：只有“糟糕情况“才会打乱2022年重点计划
Formula 1

法拉利：只有“糟糕情况“才会打乱2022年重点计划

汉密尔顿：我不想只作为运动员
Formula 1

汉密尔顿：我不想只作为运动员

令梅赛德斯专注于F1的“四大支柱”
Formula 1

令梅赛德斯专注于F1的“四大支柱”

雷诺：阿隆索会在2021年回归F1后处于劣势
Formula 1

雷诺：阿隆索会在2021年回归F1后处于劣势

比诺托：法拉利2021赛季“最低目标”是第三名
Formula 1

比诺托：法拉利2021赛季“最低目标”是第三名

Latest videos

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片 02:54
Formula 1
2020年11月21日

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片

2023年F1工资帽新规详解 05:41
Formula 1
2020年11月21日

2023年F1工资帽新规详解

汉密尔顿车迷问答 05:49
Formula 1
2020年11月21日

汉密尔顿车迷问答

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻 03:09
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻

《大奖赛大纪事》：2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片 02:29
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权