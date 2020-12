F1医疗车英雄讲述格罗斯让逃生故事

然而,这对谦虚的搭档表示,自己只是每场大奖赛周末渺小的一份子。完整的救援团队实则还包括赛事当地的医疗人员和赛道旁的抢险员们。

事实上除了罗伯茨和范德梅维之外,帮助格罗斯让在仅受轻伤的情况下逃离现场的核心人物还包括一名反应迅速的巴林当地消防员。他的本职工作是巴林国家民防部队的一名成员。

其实罗伯茨和范德梅维多年来一直是F1的“英雄人物”,就如他们的前辈们一样,执行着一项重要且难以预测的艰巨任务。他们总是待命在维修区尽头的AMG奔驰车里,后座通常坐着一位当地的医生。

通常,我们在一个完美的大奖赛周末不会留意到他们的存在,因为那意味着并无需要引起他们注意的严重事件发生。

身为前英国F3冠军和BAR车队的测试车手,自2009年获得医疗车驾驶的工作以来,范德梅维依然是一位活跃的车手。

罗伯茨则因银石赛道前首席医疗官的身份而在F1享有盛名。他在2013年与范德梅维成为了搭档,接任了F1前医疗官加里·哈特斯坦(Gary Hartstein)。而后者的“前任”希德·沃特金斯教授正是使医疗车成为每场比赛周末重要配备的关键人物。

范德梅维和罗伯茨在发车圈的时候最容易引人注目,因为他们通常会尾随车队。如果格罗斯让的事故在比赛的其他任何时间发生,那么他们就要花更长的时间才能到达事发地点。这一意味着如果事故发生在第一圈之后,他们将“损失”关键的救援时间。

事实上在撞车发生9秒后,范德梅维就停在了3号弯转弯处的事故现场。罗伯茨从副驾驶座跳了出来,径直走向火场,就在这时,一名消防员带着灭火器穿过赛道达到了事发地。一开始,事故现场让所有人不知所措,因为火灾事故在近年来极为罕见。

“当然,我们很早就看到了火球,”罗伯茨表示,“但是当到达现场时,那辆车,好吧,是赛车的后半截车身指向了错误的方向。那么剩下部分的在哪里呢?”

“我们朝右看。很清楚它就在那里,距离防护栏还有很长一段距离。我们可以看到,罗曼正在试图从车里爬出来。”

Romain Grosjean, Haas F1, emerges from flames after a horrific accident on the opening lap of the Bahrain Grand Prix. Marshals extinguish the fire Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

在火焰中辨认出格罗让至关重要,罗伯茨帮助抢险员将灭火器直接对准了驾驶舱。气浪让他靠得更近了,或许正是把火焰向后吹走的过程,给予了迷失方向的车手一个关键的机会,让他能在挣扎之中看清逃跑的方向。

“坦率地说,它的模样就像个烤箱,”罗伯茨表示,“它燃烧着红色的火焰。你可以看到他在试图爬出来,并且正在一点点往外爬。”

“但问题是我们怎么找到他?一位消防员很快赶到了现场,借助灭火器的力量吹走了火焰。一旦罗曼爬到足够高的高度,我们就可以把他扶过栅栏并带离。但我不得不说这是一个非常紧迫的窗口,因为一旦灭火器的粉末用尽,火焰很快又会回来。

“那一点很刺痛。但它绝对有助于我晒黑!我身上有东西融化了。但除此之外,我得到了很好的保护。火焰非常猛烈。”

值得一提的是,虽然罗伯茨穿着赛车服,但他的头盔是敞开的,因此相当于把自己置于极大的个人风险之中。他不能就这么一头扎进去。

“如果有人遇到麻烦,你就要去帮助他,”他表示,“但你必须评估风险。我的意思是,在火焰向你逼近的情况下试图冲进去是愚蠢的,所以那个灭火器确实起了作用。”

“让自己丧失能力,这样做简直是疯了。这是一种风险的平衡。我能冲进去的时候就进去,但如果火焰向我袭来,我也无能为力。尽管这令人沮丧,但你力所能及的也就这么多了。”

Medical delegates assist Romain Grosjean, Haas F1, after his huge first lap crash Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

尽管罗伯茨对于自己的行为轻描淡写,但面临如此险境,尤其是头盔敞开的情况下如此靠近火焰,实属相当英勇的行为。

“这就是我们的职责所在,”范德梅维表示,“这就是伊恩这辈子一直在做的事情,当人们陷入麻烦的时候去拯救他们。”

“有趣的是,首要的不是车手,而是伊恩,因为当伊恩倒下时,一切都无药可就。所以你必须适当地管控风险。在伊恩冲进去,失去行动能力的情况下,我什么也做不了。”

“有太多事情需要平衡,要在一两秒钟内决断,我们是否要等待火力支援或灭火器支援,或者你是否要冲进去。有太多太多事需要当机立断。”

当格罗斯让越过护栏后,罗伯茨把他搀扶到了医疗车上。而范德梅维迅速向两人喷了一枪灭火器粉末。哈斯车手可能还能走动,但首要任务是检查可能不太明显的伤势。

“他说自己的脚和手都很疼,因为你知道,他的手上有些烧伤,那非常疼,”罗伯茨回忆道。

“然后我让他坐下来,检查是否有危及生命的伤势被掩盖,然后让他远离火灾现场。之后他被送上救护车,送到了医疗中心。

“当然,我得说那时不止只有我俩。我们车里还有一位当地的医生,这里还有整个医疗团队,整套的警察、消防和救援人员。

“他们都尽了自己的一份力。这不仅仅只是我们两人的功劳,我们是一支合作无间的团队。所以认识到这一点很重要。”

Marshals extinguish the flames after a big crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

考虑到事故的规模,并且赛车残骸已经明显越过了栅栏,罗伯茨还必须确保没有其他人涉及这起事故。

“现场总是会有一个快速的检查,”罗伯茨表示,“总是会有这样的危险,可能有人在你没看见的情况下越过了护栏,可能是一位被碎片击中的马修。有人可能突然会问,‘他们在哪里?’然后在护栏的后面找到他们。”

“所以快速扫一遍现场是很重要的。过去的事故经常会发生这种情况,你确实需要对每个人都负责。“正如你所能想象的那样,我们与比赛控制非常、非常、非常紧密地合作,与当地的团队也是一样。我绝对要强调的是,这是一支庞大团队协同努力的成果。”

值得一提的是,曾在HEMS(直升机紧急医疗服务)工作多年的罗伯茨拥有着丰富的创伤处置经历。他在日常工作和赛车运动中曾经历过数百起的严重事故,包括2014年在铃鹿发生的朱尔斯·比安奇的撞车事故。

然而,他和范德梅维并不承担灭火义务,因为他们通常不会遇到这样戏剧性的事故。在正常情况下,赛道抢险员们通常都会抢先一步。但这一次,坚持的训练和准备派上了用场。

“每天开始的时候,我们都要检查汽车和设备的清单,”罗伯茨表示,“但同时也会查看一份场景清单。”

“所以我们总是谈论赛车被障碍物砸中,赛车翻车等各种情况。就像兰斯(斯特罗尔)的翻车事故。我们已经在探讨方案,以及我们在调动马修时该做什么。

“火灾也是一样。寻求灭火人员,然后上阵做我们应该做的,因为火正在被扑灭。不,我们不是消防员。我们没有受过灭火训练。但我们知道如何使用它们。“

“需要注意的是,我们不是为了简单的事情而存在的,”范德梅维补充道,“我们是为那些真正与众不同的人而存在的。”

“十起事故中有九起是很容易生还的。只要一切都正常运作,护栏和所有类似的障碍都完美地起到作用。每隔一段时间,比如说每五年左右,我们就会看到一些超出我们想象的设计参数的东西。这就是我们的目标。

“这就是为什么我们拥有550马力,这样就能快3秒,以及为何我们总是在尽可能地走捷径。所以我们总是在争分夺秒,如果伊恩慢了5秒,或者他花了5秒做决定,结果可能会截然不同。”

幸运的是,在些许运气的帮助下,这一次一切都按计划进行。

“结果是非常积极的,”范德梅维表示,“就我们一起经历过的事故而言,这是最令我们刻骨铭心的一次。”

