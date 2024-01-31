法拉利与塞恩斯的F1合约谈判何以仍无结果

此前塞恩斯就曾坦率地表示，他不希望在自己的F1未来悬而未决的情况下进入2024赛季。去年6月，塞恩斯在接受Motorsport.com独家采访时谈到了相关情况，他表示：“我不想撒谎，但我不喜欢在合同的最后一年还不知道下一年我将在哪里比赛。”

“我在红牛和雷诺都经历过这个过程，我知道这对运动员、对车手来说都不理想。这不是正确的事情。这就是为什么我把这个冬天作为节点，试图明确我的未来。”

这一说法与法拉利本身的立场也并无冲突。在马拉内罗举行的年度圣诞午餐会上，车队领队弗雷德·瓦塞尔甚至明确表示，在赛季再次开启前处理好两位车手的合同是一个明确的“目标”。

“我们已经会面并开始了讨论，但比最初的计划落后了一点，”瓦塞尔当时表示，“我完全不认为这是个问题，我们很快就会做出决定。”

虽然距离塞恩斯和法拉利“暂定”的截止日期还有五周，但车队选择单独公布莱克勒克的续约，而非等待同时公布两人的消息，促使一些人认为事情可能不会像预期的那样完全落定。据了解，塞恩斯希望续约两年，直到2026赛季结束，但达成协议似乎还很遥远。

虽然谈判还在进行，但背后有传言称亚历山大·阿尔本是头号替代人选，威廉姆斯小将的合同将在今年年底到期。但另一方面，外界对于法拉利单独宣布莱克勒克的情况或也确实存在过多的解读。因为与其他车队不同，这支意大利车队很少同时官宣两位车手的消息。

在完成了摩纳哥人的续约后，法拉利还有足够的时间来敲定塞恩斯的合同，并至少在未来两年内为车队保持车手阵容的稳定。

莱克勒克拍档

Photo by: Ferrari Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari

从法拉利的角度来看，似乎没有什么理由质疑塞恩斯是否有能力继续留在车队。在马拉内罗的三个赛季里，他的表现非常出色，他和莱克勒克的搭档是围场中最全面的组合之一，推动车队前进。

摩纳哥小将拥有非凡的天分，这使他能够在排位赛和激烈的比赛中脱颖而出；而塞恩斯则是技艺精湛的高手，拥有丰富的知识和技术敏感度——这些品质对工程师非常有帮助。

这两位车手可以说旗鼓相当，他们之间的差异都微不足道，最终都转化为提升车队整体实力的补充。然而，事实仍然是法拉利和塞恩斯代表之间的谈判比预期的要长。而对于事情进展的沉默也助长了外界对于真实情况的猜测。

但显而易见的是，塞恩斯在谈判中处于比上次更有利的地位。2022年4月21日，法拉利宣布了西班牙人续约2023和2024赛季的消息。当时莱克勒克在前三场比赛中获得了两场胜利和一个第二名；而塞恩斯在巴林和沙特阿拉伯分别获得了亚军和季军。两年过去了，卡洛斯很可能着眼于更好的条件，不仅是在经济方面，还有其他合同条款，比如合同期限。

几乎可以肯定的是，法拉利避免透露莱克勒克新合同的期限并非巧合，因为任何数字会透露解法拉利的长期战略。

如果莱克勒克的新合约真如猜测的那样有效期为三个赛季——直到2027年底（还有下两个赛季的选项），这将再次证实马拉内罗团队把莱克勒克视为其未来的重要资产。

在这种情况下，塞恩斯要适应自己的角色并不容易。尽管没有迹象表明法拉利有明确的第一和第二车手之分，但还是存在其他优先事项——比如在商业合作和媒体报导方面，车队会更偏向于“一号车手”。

话虽如此，胜利对于车队的掌舵人来说是极其重要的。这一点在去年的新加坡大奖赛上表现得尤为明显，整个车队都协助了塞恩斯。

归根到底，法拉利知道塞恩斯是2025和2026赛季的最佳人选。西班牙人也同样清楚，为跃马再效力两年将是他职业生涯的最佳选择。但随着谈判的拖延，达成协议可能需要双方都做出妥协。

阿尔本是替代人选?

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Alex Albon, Williams Racing

在车手和车队的讨论陷入僵局的情况下，重要的是要了解市场上的其他车手人选。兰多·诺里斯决定长期效力于迈凯伦，意味着他将很长一段时间被排除可能性。

所以，如果法拉利想要在2025年及以后找到一个符合车队精神的人选，且拥有良好的技术知识并理解对大车队工作方式，那么阿尔本将是一个显而易见的候选人。去年，在意大利就有人猜测他是法拉利的长期首选。但当时瓦塞尔否认了这一点，原因是当时考虑车手谈判还为时过早。

据悉，这位泰国车手将在2025年恢复“自由身”。虽然他热爱威廉姆斯的生活，但加盟法拉利这样传奇车队的吸引力是令人难以抗拒的。去年，阿尔本曾表示他并不急于与威廉姆斯签约，因为他有意想看看市场上是否还有其他选择。

“我认为我有信心保持开放的心态，”阿尔本表示。“我想给自己寻找机会，为胜利而战，为登上领奖台而战。这取决于到了那个时候、在那个时候，我们能把威廉姆斯变成那样的车队吗？”

但即便法拉利选择另一位车手，这显然也不意味着塞恩斯的F1生涯就此终结。西班牙人经常被和奥迪联系在一起。最近当他的父亲在达喀尔拉力赛上驾驶奥迪夺冠后，他也称赞了这家德国制造商。甚至像阿斯顿·马丁这样的车队也将是不错的选择。

但可以说，对于塞恩斯和法拉利来说，继续合作比分道扬镳更有保障。

翻译/小飞侠