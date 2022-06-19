里卡多在迈凯伦找回他的“F1舞伴”了吗？

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一年多来，里卡多在迈凯伦表现挣扎，时常处在队友兰多·诺里斯的阴影下，不过现在终于出现一线希望的曙光，事情正朝着好的方向发展。

里卡多在巴库提高了速度，而他的比赛策略也让他获得机会，使得迈凯伦不得不干预队内两位车手间的顺序。这给人的印象是，里卡多找到了办法，知道如何从自己的F1赛车中榨取最佳表现。

对里卡多来说，赶上零点几秒的差距任务艰巨，因为这更关乎一系列的细节问题，而不是说哪里存在一个明显的大问题。

不过，正如他所解释的，让赛车表现最终一气呵成的是个人的感觉而不是电脑屏幕上可以显示出来的东西。

“作为一名赛车手，我们在比赛中成长，也变得更有竞争力，”当被Motorsport.com问到到底缺失了什么时，他这样说道。“不过，我觉得我们在找到赛车的感觉时会成长，这种感觉是把一个单圈跑好，是一种非常强大的感觉。“

”所以当你没有和赛车好像黏连在一起时，就缺失了一大块感觉。这有点像是跳舞，你希望自己和搭档保持一致，如果不合拍，那就不那么愉快了。”

Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

里卡多在巴库的状态表现明他也许已和自己的舞伴达成了一致，也显示出摩纳哥大奖赛之后，在沃金的迈凯伦模拟器上花的时间，帮助他找到了某些答案。

他在摩纳哥比赛周末的表现先扬后抑：在对事情的细节进行深度挖掘后，找到的答案对于如何改进提供了一些帮助。

“显然其中有一些很好的迹象，”他补充道，“所以我觉得也许最令人鼓舞的地方就是我们取得了进展。我觉得很明显我们理解了一些情况，不过接着还要进行实践。还有更多的地方可以压榨，不过我觉得这显然是一个好的迹象。”

迈凯伦车队老板安德雷亚斯·塞德尔表示，里卡多主要缺乏的是在排位赛中提高最后零点几秒的信心，这又回到了那个舞伴感应的问题。

“特别是在排位赛中，你需要把赛车推到百分百的极限，他没有兰多感觉好，“塞德尔说到。”然后他缺了最后一点百分比，这就是差距的来源。还有就是他显然面对的是最佳状态的兰多。”

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

信心问题也意味着情况的变化就像是开关的拨动，而不是需要设计和制造一个特定的赛车部件。

“我知道自己依然能够做到，”里卡多补充说，“我认为在这项运动中，一切都以超高水平运行，如果哪里有点走调了，那么就可能产生一些携带效应。所以对我来说只是需要回到合拍的状态，和赛车完全合拍，然后感觉就有了。“

“我以前有过这种感觉，你知道，所以我觉得可能会在任何赛道上出现，我认为从那之后也许会越来越强烈，产生一些美妙的节奏。”

同样重要的是，里卡多看起来再次适应了赛车，与扎克·布朗近期在媒体上对这位澳大利亚车手表现的评论没有关系。布朗认为里卡多的状态不如预期的言论导致了大家对后者未来的猜测，一些人也把它视作一个警醒标志。

塞德尔表示，并非如此。

“我不认为丹尼尔是那种车手，他经验丰富，不需要任何外界的压力来保持努力，才能提高最后那些速度，并充分适应赛车，”他解释道。

“摩纳哥之后，车队包括丹尼尔做的事情和往常一样，和我们与兰多做的也一样：显然努力研究数据细节，看看有没有哪些地方可以改进，事情就是这样。我在赛车界这20年时间里，从没见过哪个员工，不论他是机械师、工程师还是车手，因为被公开批评而变得更好。”

就像F1里几乎所有的事情一样，进步源自于分析、寻找答案和努力工作。