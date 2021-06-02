自离开两年后回归F1以来，阿隆索一直很挣扎。在过去的四场比赛中，他在与队友埃斯特班·奥康的竞争中一直处于下风。在车队取得的17分中，奥康拿下了12分，而这位两届世界冠军仅拿到了5分。

西班牙人认为，2021年第一阶段的赛历安排使他更处于“劣势”，因为自从2006年以来，他便没有征战过伊莫拉。并且，同样是上赛季全新加入的波尔蒂芒，对他来说也是一条从未涉足的新赛道。

而随后，这位F1老将以第13名完赛的摩纳哥和本周的巴库街道赛，更是以充满挑战而闻名。但阿隆索坚信，自己将从保罗·里卡德赛道举行的法国大奖赛开始拥有焕然一新的表现。

“在某种程度上，赛季伊始的赛历安排对于一位‘新手’来说并不友好，”阿隆索表示，“伊莫拉和波尔蒂芒，前者我已经好多年没比赛过了，而后者我压根没去过。 但其他人在四个月前刚刚跑过那里，而紧随其后的又是巴库和摩纳哥这两条街道赛道。”

“所以本赛季前六场比赛中，有四场在适应性方面具有相当的挑战。我希望能在法国大奖赛有一个新的开始。在驾驶方面，我希望能在赛车的平衡性等方面找到更好的感觉，并且获得比现在更多的反馈。”

阿隆索相信驾驭好倍耐力轮胎将是他在排位赛中提升表现的关键之一，并强调自己需要更好地理解F1周末的“变数”。

“我认为我们获得的东西有点随机。我不认为这是运气的因素，但其中隐藏着一些东西，”他补充道，“在周末的不同时间，有些人在二练落在最后，有些人是在三练，有些人则是在第二节排位赛。”

“那么，为什么所有这些变数都发生在同一个周末呢？就像我说的，这不是靠运气。我们需要对此有更好地理解。不过我并不担心。从某种程度上说，与前几个周末相比，我（在摩纳哥）整个周末的表现都很稳定。我很满意，在比赛中我也很有竞争力。”

“还有18站比赛要进行，结果将在12月见分晓，而不是现在。”

翻译/小飞侠

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