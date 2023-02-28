法拉利：没理由对红牛惊人的测试速度感到担忧
法拉利车队领队弗雷德里克·瓦塞尔认为， 其对手红牛F1车队上周在巴林的测试表现令人印象深刻，但法拉利没有必要对此感到沮丧。
在萨基尔举行的F1季前测试中，RB19赛车在短距离和长距离都表现得非常可靠且速度快，使得红牛被广泛视为大热门。
尽管对于今年以争夺世界冠军荣誉为目标的法拉利来说，红牛的速度似乎是个坏消息，但是瓦塞尔看起来对他目前为止所看到的情况并不担忧。他坚称，法拉利在测试中的重点并不是追逐吸引眼球的单圈时间，而是将大部分时间用来评估调校。
此外，瓦塞尔相信巴林测试中的时间特别具有欺骗性，因为与测试相比，比赛周末的赛道时间较晚，使得比赛开始后，竞争格局可能非常不同。
"总的来说，我认为我们能对测试感到满意，"在接受包括Motorsport.com在内的部分媒体采访时，瓦塞尔表示。"我认为总体而言，赛车性能看起来还可以，但我们不知道其他人搭载了多少燃油。”
"最重要的是检查赛车的每一种设置，因为今天（测试时）的特征与下周的情况完全不同。 我不记得去年谁在巴林做了最快圈，但他没有为比赛取得杆位，两年前也是如此。"
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
当被问及红牛的速度是否让法拉利担心时，瓦塞尔表示："事实是就单圈速度来说，你是无法判断的，因为你不知道他们是否搭载了20/30/50公斤的燃油，他们也不知道我们是否搭载了20/30/50公斤燃油。所以很难进行任何形式的对比。”
“唯一你能判断的是你进行比赛模拟，因为你知道，如果你不停下赛车并跑上55圈，那就意味着你开始时带着110公斤燃油。这是唯一一种（你可能知道的情况）。“
”在我们这边，我们做了不同的尝试，搭载不同的燃油量。有些解决方案是有效的，有些则稍逊一筹，我们必须充分利用这些，并且好好进行分析。”
”但同样，下周的比赛，就算只是从比赛开始到比赛结束，也将是不同的情景。在巴林，比赛结束时，赛道的（温度）非常非常低，届时的情况将与这次（测试时）完全不同。“
虽然一些法拉利的比赛尝试看起来没有竞争力，但是瓦塞尔说，有几次车队尝试了不同的调校，而这些调校显然不正确。他仍然坚定地认为，法拉利在测试中做了车队想做的事情，纠结于红牛所做的事情只会影响自己的机会。
”这不是测试的心态，“他说，”如果你投入测试只是为了看看车队的表现水平，你就完了，因为这样你将基于时间榜做出反映和运作。最重要的是完成设定的目标，说实话，在这一点上，我们做得很好。”
车手反应
法拉利除了单圈时间似乎与红牛略有差距，其车手对新车SF-23也没有给出太高评价。查尔斯·莱克勒克认为，改善空气动力学效率的努力提高了直线速度，但他察觉到后果是赛车在弯道里表现不那么强。
虽然表面上这似乎暗示了法拉利的进展不如预期，但瓦塞尔表示，重要的是要理解车手心态，他们总是希望更多。
“如果他们很满意，那就是职业上的错误，"他解释说，"始终尝试获得更多、做得更多是我办事的DNA。除了排位赛会出结果之外，如果车手对平衡完全满意，那就说明他们在测试中推进得不够。 他们当然要求更多；他们要求更多的总体抓地力。但这只是工作的心态。 “
”总之，就我们照顾的方面来说，我们完成非常广泛的项目。三天结束时，当你把所有事情综合起来，我认为性能是有的。但同样，你不知道其他车队的情况：不知道引擎模式、载油量等等。我们很难完全搞清楚状况。“
翻译/Chloe
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