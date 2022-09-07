比诺托回应罗斯伯格讽刺法拉利进站不如F2/F3车队
法拉利领队马蒂亚·比诺托回应了前F1世界冠军尼科·罗斯伯格关于“马拉内罗车队的进站要比F2和F3车队更糟糕”的言论。
在上周的荷兰大奖赛上，法拉利再次经历了艰难一役。伴随着维修区内新一轮“闹剧”的上演，意大利车队争夺佳绩的希望再度落空。
首先是第一节与刘易斯·汉密尔顿缠斗的卡洛斯·塞恩斯，在一停时发现车队并没有为他准备好所有的轮胎，导致大量时间损失。随后，在晚些时候安全车触发的进站潮期间，西班牙人又由于车队的不安全释放导致身后的费尔南多·阿隆索险些追尾，从而被罚时5秒钟。
上述发生在维修区的戏剧性事件，加上此前颇有争议的策略选择，让法拉利饱受抨击，是否有必要提高策略和进站表现水平。
作为天空电视台的解说专家，罗斯伯格公开批评了法拉利，认为意大利车队在问题处理上甚至比其他初级赛事的车队更糟糕。
“哦，我的天哪，”德国人在提到法拉利的进站时表示，“马蒂亚·比诺托一直说‘不，不，我们不需要做任何改变，一切都很顺利’。这一天什么时候到来？”
“这令人匪夷所思。即使是F2或F3车队在战略和进站方面也比法拉利做得更好。在正常的比赛中，当你进站了，然而那里没有轮胎？在某个时候，他们真的需要开始做一些改变。”
然而，比诺托对于罗斯伯格的抨击并不以为然，并认为坐在家里的电视机前批评别人，要比了解实际情况容易得多。
Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Photo by: Ferrari
“首先，我认为当你在围场之外时，说话很容易，指手画脚也很容易，”意大利人表示。“但我们不会换人：这是我对罗斯伯格的回应。我们拥有优秀的成员，并且事实证明在这项运动中更重要的是稳定，我们要确保自己每天都在进步，每场比赛都在进步。”
“我们的团队中有非常优秀的人物，我对此毫不怀疑。所有车队都需要多年的时间和经验才能做到名列前茅，我认为我们没有理由不遵循这点。”
同时法拉利解释表示，塞恩斯的进站失误只是由于车队很晚才决定把他召唤进来，以防被汉密尔顿利用undercut策略超过。
“是的，为了应对汉密尔顿的进站，我们很晚才召唤卡洛斯（塞恩斯）进来。进站指令发送得太迟了，”比诺托表示。“但我知道，他（罗斯伯格）也应该知道，因为他是一名经验丰富的车手，解决这类问题要比解决性能问题容易得多。在我看来，今天的赛车表现才是最重要的。”
翻译/小飞侠
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