MSGM和ACO公布完整2021-22赛季勒芒虚拟系列赛参赛名单

2021年9月14日，佛罗里达州迈阿密—最近推出的勒芒24小时虚拟系列赛，是由全球领先的赛车游戏开发、出版和全球官方赛车系列赛的电子竞技生态系统供应商Motorsport Games公司（NASDAQ: MSGM）（“Motorsport Games”）与举世闻名的勒芒24小时的创办方和组织方及世界耐力锦标赛的推广方西方汽车俱乐部（ACO）联合打造的电竞游戏。这项电竞赛事今天公布了2021-22赛季耐力电竞锦标赛的完整参赛名单。

38支参赛车队中，有177名车手的名字出现在全赛季的名单上（完整名单见此处），包括来自几乎所有主要赛车运动领域的冠军和知名车手，包括F1、WEC、INDYCAR、国际汽车运动协会（"IMSA"）、F2和F3、Formula E和Extreme E、GT World Challenge等等。参加本赛季比赛的有赛车运动的名人，如2009年F1世界冠军简森·巴顿、F2赛车手杰克·艾肯、Formula E赛车手塞尔吉奥·塞特·卡马拉、目前INDYCAR积分榜领头羊亚历克斯·帕劳和INDYCAR车手、2019年INDYCAR年度最佳新秀费利克斯·罗森奎斯特。

勒芒虚拟系列赛的车手名单还包括一些最令人兴奋的年轻职业车手，包括F2和F3明星廉姆·洛森、本特·维斯卡尔、维克托·马丁斯和凯奥·柯莱特，以及参加W系列和WEC比赛的女车手Beitske Visser。国际汽联WEC、勒芒24小时耐力赛和IMSA的代表则是前冠军获得者布鲁诺·塞纳、前F1明星斯托菲尔·范多恩、Harry Tincknell,、威尔-史蒂文斯、Matt Campbell、叶一飞和其他许多著名的赛车手。

世界拉力锦标赛和Extreme E车手immy Hansen 将与日本超级GT、超级方程式锦标赛的获胜者以及来自世界各地的GT赛车手一起比赛，显示出他的多面性。去年勒芒24小时耐力赛虚拟冠军队成员将重新加入Rebellion GPX Williams，以争取捍卫他们的冠军。其余车队有Team Fordzilla 、Red Bull Racing Esports、Team Redline、Panis Racing、Team Project 1和Team WRT等，另外还有Alpine、法拉利、保时捷和宝马等赢得过锦标赛和勒芒冠军的世界品牌，以及其他车队。

加入这个受人尊敬的职业赛车手名册的还有来自模拟赛车领域的精英选手，包括诸如Michi Hoyer、Bono Huis、Jan von der Heyde、Joshua Rogers和Kevin Siggy等流行名字。在全部177名车手名册中，将有98名模拟车手。

参赛车受名册的结构和形式概述如下：

Teams must submit a full-season roster of 4 or 5

A minimum of 2 drivers must be FIA graded (or it's equivalent).

The remaining drivers are sim drivers.

For each of the first 4 online rounds, teams will nominate 3 drivers from their full-season roster 7 days before each race. Of these, one must be an FIA-graded driver (or its equivalent).

For the 24 Hours of Le Mans Virtual finale – scheduled to be held January 15 th and 16 th , 2022 in Birmingham, UK at the 2022 Autosport International motorsport show - line-ups will increase to 4 drivers per entry with a minimum of 2 FIA-graded drivers (or its equivalent). An additional 20 entries are expected for the live, televised event, with some of the most well-known motorsport names in the world due to appear.

and 16 , 2022 in Birmingham, UK at the 2022 Autosport International motorsport show - line-ups will increase to 4 drivers per entry with a minimum of 2 FIA-graded drivers (or its equivalent). An additional 20 entries are expected for the live, televised event, with some of the most well-known motorsport names in the world due to appear. 车队必须提交一份4或5人的全赛季车手名单

至少有2名车手必须是FIA等级（或同等等级）

其余车手为模拟车手

在前4轮在线比赛中，车队将在每场比赛前7天从他们的全赛季车手名单提名3名车手。其中一名必须是FIA等级的车手（或同等级别）。

对于勒芒24小时耐力赛虚拟决赛——定于2022年1月15日和16日在英国伯明翰举行的2022年国际汽车运动——-阵容将增加到每个参赛者有4名车手，至少有2名FIA等级的车手（或其同等水平）。预计将有额外的20名参赛者参加电视直播活动，其中包括一些世界上最知名的赛车手。

鉴于现实世界的比赛赛历持续存在不确定性，规则中规定，如果最初提名的车手无法参赛，可以替换FIA等级的车手。

来自这两个赛车世界的顶级车手在经典赛道上竞争，将在虚拟勒芒24小时耐力赛——世界上最伟大运动车赛事的虚拟版本——达到高潮，并且承诺提供令人兴奋和高度竞争的耐力赛，保证让全球电竞爱好者感到兴奋。对于车迷们来说，与勒芒虚拟系列赛同时进行的，还有勒芒虚拟杯（点击这里参见更多信息）。这项电竞系列赛里，任何使用rFactor 2的人都可以参加比赛，并有机会获得勒芒虚拟24小时耐力赛的参赛席位。

一些世界上最知名的品牌将支持今年勒芒虚拟系列赛，包括作为官方硬件合作伙伴的Thrustmaster、作为官方钟表合作伙伴的劳力士、作为官方能源合作伙伴的Total Energies、作为官方轮胎合作伙伴的固特异、作为官方工程合作伙伴的乐高® Technic和作为官方区块链合作伙伴的Algorand。

关于勒芒虚拟系列赛

勒芒虚拟系列赛是一项全球性的顶级电子竞技系列赛，共包含五个回合的比赛，云集耐力赛和虚拟赛的顶级车队在一些世界上最著名的赛道展开竞争。国际汽联认证的真实世界的职业车手将与顶尖的电竞车神们以组队的形式共同征战这项经典赛事，向25万美元的总奖金发起冲击，最后在著名的勒芒24小时虚拟赛达到高潮，届时比赛将在英国伯明翰NEC的国际汽车运动展上进行现场直播。勒芒虚拟系列赛是领先的赛车游戏开发商、出版商和全球官方赛车系列赛的电子竞技生态系统供应商Motorsport Games与举世闻名的勒芒24小时的创办方和组织方及世界耐力锦标赛（FIA WEC）的推广方西方汽车俱乐部（ACO）联合打造的赛事。

第一回合：蒙扎四小时 意大利 2021年9月25日 在线

第二回合：斯帕6小时 比利时 2021年10月16日 在线

第三回合：纽伯格林8小时 德国 2021年11月13日 在线

第四回合：赛百灵6小时 美国 2021年12月18日在线

第五回合：勒芒虚拟24小时 2022年1月15-16日 Autosport International车展 英国伯明翰直播

关于Motorsport Games

Motorsport Games隶属于Motorsport Network，旨在为全球的赛车迷和游戏玩家提供创新和吸引人的电子竞技比赛和内容。作为官方授权的视频游戏开发商以及纳斯卡、印地、勒芒24小时、英国房车赛等标志性赛车系列赛的发行商，Motorsport Games同时还是勒芒24小时、电动方程式锦标赛、世界拉力越野锦标赛以及eNASCAR Heat Pro League等赛事的优质电竞合作伙伴。

前瞻性声明

本新闻稿中不属于历史事实的某些陈述是《1933年证券法》（修订版）第27A条和《1934年证券交易法》（修订版）第21E条所指的前瞻性陈述，并根据《1995年私人证券诉讼改革法》的安全港条款提供。本新闻稿中任何不属于历史事实的陈述可能被视为前瞻性陈述。诸如 "继续"、"将"、"可能"、"可能"、"应该"、"预期"、"计划"、"打算"、"预期"、"相信"、"估计"、"预测"、"潜在 "等词语以及类似的表述旨在识别此类前瞻性声明。所有前瞻性声明都涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性声明中表达或暗示的结果大相径庭，其中许多风险和不确定性通常不在Motorsport Games的控制范围内，而且难以预测。这些风险和不确定性的例子包括但不限于可能影响活动及其参与者的时间和范围的困难、延误或意外事件，例如由于与正在进行的和长期的COVID-19流行病及其变种有关的困难和延误，以及政府对这种流行病的实际或感知的威胁的封锁反应。除上述因素外，其他因素也可能导致Motorsport Games的结果与预期结果有重大差异。可能导致实际结果与前瞻性声明中所表达或暗示的结果有实质性差异的其他因素可在Motorsport Games向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中找到，包括截至2020年12月31日的10-K表年度报告、2021年期间向SEC提交的10-Q表季度报告，以及随后向SEC提交的文件中。Motorsport Games预计，后续事件和发展可能会导致其计划、意图和预期发生变化。除非法律明确要求，否则Motorsport Games承担任何义务，也不打算或有义务更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。前瞻性声明仅在其发表之日有效，不应依赖其代表Motorsport Games任何后续日期的计划和预期。此外，本新闻稿中提及的或通过Motorsport Games网站或其他网站提供的业务和财务材料以及任何其他声明或披露，均不得作为本新闻稿的参考。

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