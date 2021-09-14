全球车坛和电子竞技精英汇聚勒芒虚拟系列赛

9月7日，英国伦敦 — 即将拉开帷幕的新一届勒芒虚拟系列赛于今日揭晓参赛名单。这项全球顶级的耐力虚拟赛将吸引来自全球不同赛车领域的顶级明星车手，以及知名的虚拟赛车玩家同场竞技（点击此处查看赛季完整参赛车队名单）。完整的车手阵容名单将于9月14日（周二）发布。

在2022年1月15日至16日举行的勒芒虚拟24小时的比赛中，预计将有20辆来自世界知名车队的额外赛车和多位明星车手加入战斗，将比赛氛围再次推向高潮。

总计38辆赛车的强大阵容将分别参与LMP2（21辆）和LMGTE（17辆）组别的竞争。其中，Alpine、法拉利、保时捷和宝马等曾赢得过锦标赛和勒芒冠军荣耀的世界知名品牌都将派出多辆赛车出战。Rebellion Racing、JOTA、Panis Racing、Project 1和Team WRT等世界耐力锦标赛和欧洲勒芒系列赛的分站及锦标赛冠军得主（含当前和历届），以及GR Racing、Proton Competition、D’Station Racing 和 ARC Bratislava等耐力界资深车队也都在参赛行列之中。

届时来自真实世界的参赛者将与众多在虚拟赛车界大获成功的全球知名电竞战队一较高下。Yas Heat、Mahle Racing Team、Race Clutch Alpine、罗曼·格罗斯让的R8G Esports车队、Floyd ByKolles-Burst车队、威廉姆斯电竞、Redline电竞、红牛电竞以及简森·巴顿的Rocket Simsport等电竞车队都将派出一辆或多辆赛车投入原型车组的比赛。所有参赛者将统一驾驶ORECA 07赛车出战LMP2组别。作为2020年勒芒24小时虚拟赛的卫冕冠军，威廉姆斯Rebellion电竞车队将为捍卫冠军荣誉而战。

LMGTE组别的参赛阵容将包括阿斯顿·马丁 Vantage GTE、宝马 M8 GTE、雪佛兰C8.R、法拉利488 GTE和保时捷911 RSR GTE。法拉利、保时捷和宝马等顶级品牌将由各自的官方电竞车队亲自披挂上阵，与红牛电竞、宝马Redline、特斯拉R8G电竞，以及 GR Wolves Racing展开拼搏。后者是由WEC GTE车队与英格兰级联赛狼队联合组建的队伍。

据统计，将有来自欧洲、中东和远东的12个不同国家参与本届赛事。

勒芒虚拟系列赛是由Motorsport Games（全球领先的赛车游戏开发、出版和全球官方赛车系列赛的电子竞技生态系统供应商）与西方汽车俱乐部（举世闻名的勒芒24小时的创办方和组织方，以及世界耐力锦标赛的推广方）联合打造的电竞游戏。该赛事共包含五个回合的比赛，并以勒芒24小时虚拟赛作为收官。这项24小时不间断的赛事将于2021年1月15日至16日在英国伯明翰举行的2022年国际汽车展上进行直播。

勒芒虚拟系列赛是由全球领先的赛车游戏开发、出版和全球官方赛车系列赛的电子竞技生态系统供应商Motorsport Games公司（NASDAQ: MSGM）（“Motorsport Games”）与举世闻名的勒芒24小时的创办方和组织方及世界耐力锦标赛的推广方西方汽车俱乐部（ACO）联合打造的电竞游戏。该赛事共包含五个回合的比赛，并以勒芒24小时虚拟赛作为收官。这项24小时不间断的赛事将于2021年1月15日至16日在英国伯明翰举行的2022年Autosport International车展上进行直播。

全新的赛季将去到蒙扎、斯帕、纽伯格林、赛百灵和勒芒等全球知名的赛道，对于国际汽联认证的所有职业和虚拟车手来说都充满挑战，足以让全球数百万的电子竞技爱好者为之疯狂。

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www.lemansvirtual.com

关于勒芒虚拟系列赛

勒芒虚拟系列赛是一项全球性的顶级电子竞技系列赛，共包含五个回合的比赛，云集耐力赛和虚拟赛的顶级车队在一些世界上最著名的赛道展开竞争。国际汽联认证的真实世界的职业车手将与顶尖的电竞车神们以组队的形式共同征战这项经典赛事，向25万美元的总奖金发起冲击，最后在著名的勒芒24小时虚拟赛达到高潮，届时比赛将在英国伯明翰NEC的国际汽车运动展上进行现场直播。勒芒虚拟系列赛是领先的赛车游戏开发商、出版商和全球官方赛车系列赛的电子竞技生态系统供应商Motorsport Games与举世闻名的勒芒24小时的创办方和组织方及世界耐力锦标赛（FIA WEC）的推广方西方汽车俱乐部（ACO）联合打造的赛事。

第一回合：蒙扎四小时 意大利 2021年9月25日 在线

第二回合：斯帕6小时 比利时 2021年10月16日 在线

第三回合：纽伯格林8小时 德国 2021年11月13日 在线

第四回合：赛百灵6小时 美国 2021年12月18日在线

第五回合：勒芒虚拟24小时 2022年1月15-16日 Autosport International车展 英国伯明翰直播

关于Motorsport Games

Motorsport Games隶属于Motorsport Network，旨在为全球的赛车迷和游戏玩家提供创新和吸引人的电子竞技比赛和内容。作为官方授权的视频游戏开发商以及纳斯卡、印地、勒芒24小时、英国房车赛等标志性赛车系列赛的发行商，Motorsport Games同时还是勒芒24小时、电动方程式锦标赛、世界拉力越野锦标赛以及eNASCAR Heat Pro League等赛事的优质电竞合作伙伴。