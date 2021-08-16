FE收官战意外不断，德弗瑞、梅赛德斯加冕世界冠军

赛季最后两回合比赛在柏林进行，而在周六的比赛过后，尽管梅赛德斯的德弗瑞没有后的积分，但是仍以3分优势领跑车手积分榜。

Venturi车队的爱德瓦尔多·莫塔拉凭借第二名上升到第二，但之后的宝马·安德雷迪的杰克·丹尼斯、捷豹的米奇·埃文斯互相只有一分的差距，而即便远景·维珍的罗宾·弗林斯和奥迪的卢卡斯·迪格拉西都只有几分的差距。

对德弗瑞来说，不利的是他只能从第13位发车时，而在发车区上处于第三的埃文斯形势大好，而丹尼斯排在第九。

然而发车阶段，埃文斯的捷豹赛车没有启动，在他身后的诸多赛车成功避开，除了Venturi车队的爱德瓦尔多·莫塔拉，俩人一起退赛。而大量的碎片，导致比赛被红旗中断。

重新开始后，上升到第八的丹尼斯似乎有望上演奇迹，因为德弗瑞此时依然在积分区之外。然而不可思议的是，丹尼斯在1号弯失控后撞上护墙。这意味着所有理论上有夺冠机会的其他对手出局后，FE进入世界锦标赛后的第一个总冠军头衔无论如何都属于这位梅赛德斯F1车队的替补车手。

当德弗瑞在往积分区追赶的同时，他的梅赛德斯FE队友斯托弗·范多恩在为胜利而战。不过从杆位发车的比利时人最终被Venturi的另一位车手诺曼·纳托以及日产e.dams的奥利弗·罗兰德超过。

在钛麒车手安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔引发的安全车时段后，纳托顶住了罗兰德施加的压力，以2.2秒的优势第一次赢得FE胜利。范多恩以第三名完赛，确保了梅赛德斯从积分榜第五位跃居第一，赢下车队世界冠军。

保时捷的安德鲁·洛特勒名列第四，领先Mahindra的压力山大·西姆斯。帕斯卡尔·威尔雷恩第六名，位于最后一圈超越德弗瑞上升到到第七的山姆·伯德之前。从维修区发车的雷内·拉斯特追到第九名，而汤姆·布罗姆奎斯特代表NIO 333车队拿到第十名。

2021赛季是FE创立以来的第七个赛季，并且终于升级为国际汽联旗下“世界锦标赛”，因此德弗瑞与梅赛德斯成为这项全电动系列赛的第一个世界锦标赛冠军。

Champion Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, Ian James, Team Principal, Mercedes-Benz EQ, Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, celebrate with the Mercedes team Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images