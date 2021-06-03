拉塞尔希望夏休期前确定个人未来

威廉姆斯车队赛车手一直与梅赛德斯关系密切，自2017年以来，便一直是其青年车手项目的一份子。上个赛季，英国人的表现极为亮眼，甚至差一点儿在萨基尔大奖赛斩获冠军。

如果拉塞尔加入梅赛德斯车队，他很可能会取代瓦尔特利·博塔斯成为刘易斯·汉密尔顿的队友；或也可能在这位世界冠军在年底决定退役或离开车队的情况下接过其衣钵。

而此前汉密尔顿已经透露，希望能在夏休前敲定与梅赛德斯车队的续约事宜。

拉塞尔在为本周的《Autosport》杂志专题接受Motorsport.com独家采访时表示：“我认为，我们自然而然都希望在夏休前做出决定，我觉得这对大家都有利。”

“但说实话，我真的没有急于和任何车队促成这件事，包括梅赛德斯或威廉姆斯。因为我只专注于我的工作。我知道，就像我一直所说的，如果我能发挥我认定自己所拥有的潜力，我就能把自己推销出去。”

“我认为巴林的比赛给了我一个难得的机会并且几乎证明这一点。然而，在那之前，就我在威廉姆斯的表现，它总是充满小小的未知。但我真的不想再提这个话题了。我只想享受每一场比赛，享受发现自我的地方。”

“所以，我认为刘易斯公开谈论未来几年的事情令人相当的兴奋。很明显，他的表现仍然处于巅峰的水平。我想如果他能继续下去，不管对这项运动，还是对梅塞德斯车队来说，都将是令人欣喜的。显然，作为任何一位年轻的车手，你都想与最强大的对手对战。而刘易斯是F1的佼佼者。”

当被问及是否将在“2022年加盟梅赛德斯”和“连续第四个赛季为威廉姆斯效力”的决定中二选一时，拉塞尔回答道：“我的意思是，确实有很多关于我会晋升，或者说是‘转会’去梅赛德斯的讨论。”

“但我认为，归根结底对我们所有人来说，我属于梅赛德斯，他们希望我的职业生涯拥有最好的发展。从这个意义上说，他们处于一个独一无二的位置。他们只想给我最好的。如果他们认为我配得上这个机会，它就会出现。”

“如果他们认为我还不够格，他们就会给我找个位置让我继续锤炼。但我觉得我已经准备好为世界冠军而战，为胜利而战了。我觉得我现在已经准备就绪了，更不用说距离这个赛季结束前还有一年的时间。

“所以，不管明年我在哪里，我都想坐进一辆能给我赢得比赛机会的赛车。因为我不想在进入F1后的整个生涯都在为第15或者16名而战。我奋斗了整个职业生涯才来到这里，只为胜利。这就是我比以往任何时候都更专注的事情。”

拉塞尔的完整版采访将在6月3日发行的《Autosport》杂志中呈现。同时您也可以登录 https://www.autosportmedia.com 进行线上购买订阅。

翻译/小飞侠