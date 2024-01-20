沃尔斯：脱胎换骨的阿尔本可以在F1表现得更好

上赛季阿尔本几乎以一己之力帮助威廉姆斯获得制造商年度积分榜第七名。沃尔斯对这位泰国车手给予了高度评价，并坦言整个2023年他从阿尔本身上都能看到进步。

他认为对于一辆面对所有赛道表现不连贯的赛车，阿尔本对待工作的方式证明了他卓越的品质，而他认为这些品质将在未来将更加闪耀。

在与Motorsport.com谈及阿尔本时，沃尔斯表示： "我已经认识阿历克斯八年了，我当时等不及来到这里并续写我们之前的关系。 他的速度非常快，心态也很好——这一点非常重要，不仅对他，对任何车手都是如此，只有这样才能让他们发挥出最大的能耐。”

"如果你回顾他全年的表现，甚至跟他开诚布公地对话，他已经不是我在巴林刚带队时看到的那个车手了。他在整个赛季中确实成熟了，他将赛车的性能发挥得淋漓尽致，这一点毫无疑问。”

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45

"多亏他今年出色的驾驶表现，我们获得了第七名。车队在打造赛车和探索极限方面做得很好，但（有时）整场比赛面对紧追不舍的四到六辆赛车，他都牢牢压制着他们。那太厉害了。”

阿尔本曾是红牛青年车手项目的一员，在代表“一队”比赛了一年半赛季后，被降为测试和替补车手。2022年他加入威廉姆斯后重回F1。

沃尔斯认为，F1还没有看到阿尔本最好的一面，因为他感觉到阿尔本在2023年建立的自信和他的工作方式，都给他留下了很大的进步空间。

"我喜欢他的一点是他还在成长，"沃尔斯补充道，"他还没有停下进步的脚步，我喜欢他的另外一点就是他从不勾心斗角。 ”他只想坐进赛车、把车开得快点，我想这就是为什么他表现得很好。”

翻译/Chloe