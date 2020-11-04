汉密尔顿真可能在2021年退出F1？

鉴于梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫在车队的长期未来迟迟未定，汉密尔顿也暗示自己未必会在车队久留。

“我想明年在这里，但那肯定不能保证，”赛后英国人对媒体说道，“有很多能让我兴奋的退役生活，所以让时间来告诉我们吧。”

汉密尔顿的言论引发了一场关于“F1历史上最具统治性的合作关系可能即将结束”的讨论。然而，F1最成功的车手选择在职业生涯的巅峰转身离场，这是一个现实的前景吗？

在此让我们来通过背景分析，来试图揭示汉密尔顿言论背后的真正含义。

F1世界冠军告退的先例

Race winner Nico Rosberg, Mercedes AMG Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

虽然有些车手在决定何时结束职业生涯时是经过深思熟虑的，但人们也知道，即便是世界冠军也不排除会做出一些令人猝不及防的退役决定。

有些车手会在夺冠之后才做此决策。对此汉密尔顿再熟悉不过，2016年他的前队友尼科·罗斯伯格正是刚刚在阿布扎比赢得世界冠军后，便立刻宣布了退出F1这一轰动全球的消息。

也有一些世界冠军会在事情没有按照他们的意愿发展时立刻决定退出。

例如1976年的世界冠军詹姆斯·亨特正是由于未能和Wolf车队取得良好的赛季开局，从而在1979年赛季中期宣布退役。

而身为两届世界冠军的尼基·劳达更是在当年晚些时候的加拿大大奖赛练习结束后，告诉布拉伯姆车队自己对赛车失去了兴趣，并当场退出了比赛。

但汉密尔顿的情况看起来截然不同。因为他不仅满足于自己在赛道上所取得的成功，同时也陶醉于梅赛德斯营造的以他为核心的车队氛围。

他刚刚打破了F1历史上赢得大奖赛分站场次最多的纪录，并且看来距离追平迈克尔·舒马赫所创造的七个世界冠军的纪录也已近在咫尺。

由于F1本赛季的赛车规则将沿用至下个赛季，留在梅赛德斯将使他大有机会成为F1前无古人的八冠王，甚至可能创下更惊人的夺冠纪录。

与沃尔夫的纽带关系

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

沃尔夫在梅赛德斯的未知未来，无疑是造成汉密尔顿未来不确定性的因素之一。近年来，汉密尔顿和沃尔夫形成了非常牢固的情谊，他们的未来似乎也紧密相连。

汉密尔顿在伊莫拉的采访中表示，沃尔夫的“心态、干劲、同情心、理解和自我意识的平衡”的结合，造就了车手所能拥有的最优秀的车队领袖。

但沃尔夫最近几个月承认，帮助梅赛德斯成为F1历史上最成功车队的压力让他筋疲力尽。

在收购布朗车队后的最初几年里，沃尔夫在车队重组中扮演了不可或缺的角色。他帮助抓住了涡轮混合动力规则提供的机会，从2014年开始带领车队并七次夺得世界冠军。

然而，连续不断的追逐成功、停止自满情绪蔓延以及对抗对手所带来的各种日益严峻的全新挑战，都让奥地利人身心透支，并希望能“喘一口气”。

在权衡了可能在这项运动中担任另一个角色的想法后，沃尔夫曾一度与F1首席执行官的职位被联系在一起。但他最终觉得自己还有更多的余热可以贡献给梅赛德斯。

但是，他同样清楚自己无法把工作量维持在近年来的水平，因此正在筹谋一项接班人计划。

对奥地利人来说，理想的做法是在梅赛德斯担任更高级的职位，比如CEO或执行董事长，这样他仍可以对车队施加影响，并提供自己的专业技能，但不需要每年参加23场比赛，也不必满世界跑。

然而，要实现这一点，他需要找到一位车队领队的继任者。而在他知道有人可以胜任，并做得像他一样出色之前，他并不想离开。而这可能需要若干年的时间。

推迟续约谈判

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, sits on a tyre in the pit lane Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

沃尔夫一直让汉密尔顿了解他的想法和计划，并明确表示在将世界冠军收入囊中之前，自己在梅赛德斯的未来不会“尘埃落定”。

因此，沃尔夫迟迟没有敲定合同，也导致了汉密尔顿合同的延期。鉴于梅赛德斯在这个特别棘手的赛季仍在追逐车队和车手双料冠军，双方都不希望因为谈判而“分心”。

在伊莫拉，梅赛德斯车队成功锁定了车队总冠军。而汉密尔顿则有可能在土耳其大奖赛便提前摘夺车手桂冠。

对于一支总冠军车队来说，在11月之前还未敲定头号车手的合同或许看起来相当奇怪。但在过去汉密尔顿和沃尔夫之间的合同谈判一直很直接，所以他们不需要很长时间来解决问题。

汉密尔顿最近一次签署协议是在2018年年中。当时他与沃尔夫进行了长达10个小时的面对面谈话。协议签署后，两人便一起去吃了披萨。

这一次情况可能也会相仿。尽管现在这种谈话由于社交距离的需要而变得更加复杂，因为沃尔夫曾多次提到自己担心聚集活动会令车手有被“感染”的风险。

因此，如果两人一致认为面对面讨论比在Zoom会议上解决问题来得更好，那么沃尔夫必须确保他不会“意外地”将病毒传染给他的车手，从而令他丢掉冠军。

同时汉密尔顿所发表的“无法保证明年留在F1”的言论，也似乎更像是在接受一个事实，即2020年全球所面临的不可预测的未来，意味着每个人的将来其实都充满着不确定性。

但是他在赛道上持续的辉煌、他的连胜，他对于成为梅赛德斯一员的热忱，以及他与沃尔夫建立的紧密关系，所有这些都表明了他是一位始终致力于打破纪录，而不是在实现这一目标后立刻走人的伟大车手。

尽管汉密尔顿从“黑人平权”运动中获得了个人满足感；从与Tommy Hilfiger的时装系列合作中获得了乐趣，并且热爱音乐，热衷于保护环境，但他也仍是那个热爱F1并永远在突破自我的赛车男孩。

翻译/小飞侠