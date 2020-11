汉密尔顿真可能在2021年退出F1？

鉴于梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫在车队的长期未来迟迟未定,汉密尔顿也暗示自己未必会在车队久留。

“我想明年在这里,但那肯定不能保证,”赛后英国人对媒体说道,“有很多能让我兴奋的退役生活,所以让时间来告诉我们吧。”

汉密尔顿的言论引发了一场关于“F1历史上最具统治性的合作关系可能即将结束”的讨论。然而,F1最成功的车手选择在职业生涯的巅峰转身离场,这是一个现实的前景吗?

在此让我们来通过背景分析,来试图揭示汉密尔顿言论背后的真正含义。

F1世界冠军告退的先例

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

虽然有些车手在决定何时结束职业生涯时是经过深思熟虑的,但人们也知道,即便是世界冠军也不排除会做出一些令人猝不及防的退役决定。

有些车手会在夺冠之后才做此决策。对此汉密尔顿再熟悉不过,2016年他的前队友尼科·罗斯伯格正是刚刚在阿布扎比赢得世界冠军后,便立刻宣布了退出F1这一轰动全球的消息。

也有一些世界冠军会在事情没有按照他们的意愿发展时立刻决定退出。

例如1976年的世界冠军詹姆斯·亨特正是由于未能和Wolf车队取得良好的赛季开局,从而在1979年赛季中期宣布退役。

而身为两届世界冠军的尼基·劳达更是在当年晚些时候的加拿大大奖赛练习结束后,告诉布拉伯姆车队自己对赛车失去了兴趣,并当场退出了比赛。

但汉密尔顿的情况看起来截然不同。因为他不仅满足于自己在赛道上所取得的成功,同时也陶醉于梅赛德斯营造的以他为核心的车队氛围。

他刚刚打破了F1历史上赢得大奖赛分站场次最多的纪录,并且看来距离追平迈克尔·舒马赫所创造的七个世界冠军的纪录也已近在咫尺。

由于F1本赛季的赛车规则将沿用至下个赛季,留在梅赛德斯将使他大有机会成为F1前无古人的八冠王,甚至可能创下更惊人的夺冠纪录。

与沃尔夫的纽带关系

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

沃尔夫在梅赛德斯的未知未来,无疑是造成汉密尔顿未来不确定性的因素之一。近年来,汉密尔顿和沃尔夫形成了非常牢固的情谊,他们的未来似乎也紧密相连。

汉密尔顿在伊莫拉的采访中表示,沃尔夫的“心态、干劲、同情心、理解和自我意识的平衡”的结合,造就了车手所能拥有的最优秀的车队领袖。

但沃尔夫最近几个月承认,帮助梅赛德斯成为F1历史上最成功车队的压力让他筋疲力尽。

在收购布朗车队后的最初几年里,沃尔夫在车队重组中扮演了不可或缺的角色。他帮助抓住了涡轮混合动力规则提供的机会,从2014年开始带领车队并七次夺得世界冠军。

然而,连续不断的追逐成功、停止自满情绪蔓延以及对抗对手所带来的各种日益严峻的全新挑战,都让奥地利人身心透支,并希望能“喘一口气”。

在权衡了可能在这项运动中担任另一个角色的想法后,沃尔夫曾一度与F1首席执行官的职位被联系在一起。但他最终觉得自己还有更多的余热可以贡献给梅赛德斯。

但是,他同样清楚自己无法把工作量维持在近年来的水平,因此正在筹谋一项接班人计划。

对奥地利人来说,理想的做法是在梅赛德斯担任更高级的职位,比如CEO或执行董事长,这样他仍可以对车队施加影响,并提供自己的专业技能,但不需要每年参加23场比赛,也不必满世界跑。

然而,要实现这一点,他需要找到一位车队领队的继任者。而在他知道有人可以胜任,并做得像他一样出色之前,他并不想离开。而这可能需要若干年的时间。

推迟续约谈判

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, sits on a tyre in the pit lane

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images