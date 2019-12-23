汉密尔顿为获得伟大运动员认可感到“谦卑”

汉密尔顿在今年第六次赢得F1世界冠军后，在他面前只剩下“七冠王”迈克尔·舒马赫这座最后的山峰需要逾越。而且，34岁的英国人在十三年的F1职业生涯里已经获得了84场大奖赛胜利。依照他当前的状态和梅赛德斯车队的综合实力，他距离舒马赫保持的91场纪录只有咫尺之遥。

不仅如此，汉密尔顿在赛道下的影响力，已经逐渐超越了他的F1车手身份。他不断探索时尚领域，与多款时尚品牌开发了联名款商品；他与美国的文化与体育圈明星互动频繁；他在转变为纯素主义者的同时，开始不遗余力地加入保护生态环境的行动中。

毫不夸张地说，同2007年出道时的汉密尔顿相比，现在的他无论在职业水准还是个人方面，发生了翻天覆地的改变，更是成为了F1的代表人物。

一直以来，汉密尔顿都以体育界的伟大运动员作为自己前进的动力，例如穆罕穆德·阿里（拳击）、迈克尔·乔丹（篮球）、泰格·伍兹（高尔夫）、罗杰·费德勒（网球）、塞雷娜·威廉姆斯（网球）。

在今年国际汽联年度颁奖前的新闻发布会上，当Motorsport中文网问及汉密尔顿，就赛场内外的成就和影响力而言，他是否觉得自己能与其他体坛伟大人物比肩时，他回答说：“不，我不觉得。”

“我不是特别希望拿自己同其他人比较。但是我想说，这几年来不可思议的是，你希望到了某个阶段，你能获得那些给你带来启发的其他伟大运动员的敬意。”

“像塞雷娜、费德勒、迈克尔·乔丹这样的伟大选手。在英国有很多非常优秀的年轻运动员，他们在各自的项目里、在奥运会的赛场上表现很出色。还有乌桑·博尔特。真的有很多伟大的运动员。”

“我在F1的时间已经比其他人长了。这段时期里，我已经开始收到其他优秀运动员的赞美，真的叫人顿感谦卑，因为我自己都是他们的‘粉丝’。我有一处住所就在汤姆·布雷迪隔壁，他有时会看赛车，支持我，我也会看他的比赛、支持他。”

“所以这真的令人吃惊，得到其他伟大运动员的欣赏或者至少被他们接纳，是一种感到谦卑的经历。”

呼吁F1“多元化”

汉密尔顿成长于普通的英国家庭，小时候曾在社区学校上学，还时常遭到同学和老师的嘲笑。他的父亲安东尼为了让他赛车，同时打几份工。到目前为止，他是F1历史上唯一的黑人车手，更作为“少数派”在世界汽车运动的历史上创造了属于自己的辉煌。

圣诞前夕，在梅赛德斯车队制作的个人回顾节目中，汉密尔顿提出了一份倡议，那就是要帮助打造多元化的F1，而且希望“有女车手让所有人震惊”。

“我想成立一家公司，我想帮助一些年轻人，我想帮着改变这项运动，让它更加多元化，”汉密尔顿说到，“我想鼓励车队多元化，我希望这项运动可以更容易参与。”

“在国际汽联的年度晚宴上，我碰到一个亚洲家庭。我的感觉就像‘嘿，我还以为我是今晚唯一黄皮肤的人！’因为这已经司空见惯了。爱上这种玩笑也挺有趣。我这一生以来，在我身处的这个世界里已经很平常了。”

“所以看到观众里有其他肤色的人，无论是黑人还是亚洲人，看到慢慢变得多元化起来真的很好，因为这个世界应该是向所有人开放的。我希望在某个阶段，会有一名年轻、强势的女车手参赛，并且让所有人震惊。那难道不特殊吗？”