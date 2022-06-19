加拿大大奖赛：维斯塔潘挫败塞恩斯追击后取胜，周冠宇第二次收获F1积分

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本场比赛，维斯塔潘第一次与两届世界冠军费尔南多·阿隆索一起从第一排发车。不够起步阶段一切平稳，荷兰人守住了位置，而且很快甩开Alpine赛车。

第3圈，速度更快的法拉利车手卡洛斯·塞恩斯就超过自己的西班牙同胞，随后他就把目标瞄准了维斯塔潘，尽管此时红牛车手已经建立了3秒以上的差距。

然而比赛开始仅仅8圈，另一辆红牛赛车里的塞尔吉奥·佩雷兹就遇到了机械问题，不得不停下赛车，此时赛会打出了虚拟安全车的信号。队友的变故发生后，维斯塔潘立即进站，因为此时进站只会损失不到10秒的时间。而法拉利采取反向策略，让塞恩斯留在赛道上占据领跑位置。

第四位发车的刘易斯·汉密尔顿同样在虚拟安全车下进站，回到赛道后下滑两位，落在了Alpine的埃斯特班·奥康后面。不过，当赛道恢复绿旗后，他以最快的速度在一号弯完成超越，回到前五名，在梅赛德斯队友乔治·拉塞尔身后。

比赛一开始，从第八位发车的拉塞尔就连续攀升了3个名次。第一次虚拟安全车出动后，梅赛德斯区分了两辆赛车的策略，让拉塞尔前进到第四位。

第19圈，哈斯车手米克·舒马赫在回头弯前被周冠宇赶上的同时，赛车突然失去了动力，只能停在了缓冲区。虚拟安全车信号第二次出现，拉塞尔趁机进站，这让他不可避免地落到队友身后。相比之下，领跑位置的塞恩斯刚好过了维修区进口，不得不多跑一圈进站，但出站后守在了汉密尔顿之前。

维斯塔潘就此回到了第一位。虽然塞恩斯在比赛恢复后不久后再次超过阿隆索，但还是无法真正跟到领跑的红牛车手面。而此时阿隆索的速度渐渐下降，汉密尔顿轻松超越后进入了前三名。

此后的比赛进入了长时间的平淡，似乎所有人都在等待安全车出现，以便抓住最好的换胎时机——但是迟迟没有出现。处于领先位置的维斯塔潘，与塞恩斯保持着相对安全的差距。第43圈红牛主动求变，让荷兰人第二次换上硬胎，而法拉利又一次反向操作。

6圈过后，AlphaTauri的角田裕毅刚刚第二次换胎后不久，在2号弯无法刹车并直接撞上了护墙，导致了安全车出动。此时，塞恩斯不得不进站，并且在回到赛道后回到了维斯塔潘身后。

虽然安全车使得俩人首尾相接，但是第54圈安全车离开后 ，哪怕塞恩斯处于DRS范围内，却始终没有得到发起超车的机会，最终，维斯塔潘第一次在吉尔·维尔纽夫赛道第一个迎接格子旗，收获了本赛季个人的第五场胜利。塞恩斯仅仅相差0.9秒，又一次错失在领奖台上再前进一步的机会。

安全车期间，相对于身后Alpine把阿隆索和奥康召回换上中性胎，两辆梅赛德斯则用硬胎留在了赛道上，并且守住了第三四名。汉密尔顿自巴林大奖赛后，本赛季第二次登上领奖台，并自那场比赛后第一次完赛成绩优于队友。不过，第四名足够拉塞尔延续本赛季迄今所有比赛都进入前五名的势头。

虽然Alpine两辆赛车都为最后阶段用了中性胎，但是让然没有抵挡住车速更快的查尔斯·莱克勒克。摩纳哥人因为引擎罚单而从第19位发车——排位赛成绩好于同样因启用额外动力单元组件收发室的角田裕毅。

莱克勒克用硬胎发车，在第二次虚拟安全车后就进入了积分区，但是长时间被挡在奥康身后无可奈何。第41圈他进站换上更软配方的轮胎，虽然在安全车过后，他凭借自己更快的速度先后超过两名Alpine车手，但此时距离梅赛德斯已有一定的距离，止步于第五位。奥康和阿隆索则分获第六七名。当Alpine在加拿大实现双车得分时，他们在中游集团的直接竞争对手阿尔法·罗密欧也实现这个成绩。

George Russell, Mercedes W13, Mick Schumacher, Haas VF-22, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

第十位发车的周冠宇起步顺利，而且很快超过迈凯伦的丹尼尔·里卡多，上升到第九。第19圈在虚拟安全车下进站，帮助他回到赛道上时仍处在积分区，但在斯特罗尔后面。

主场作战的阿斯顿·马丁车手极长的第一节，虽然周冠宇与他的差距始终在0.2秒左右，但是难以超车，角田裕毅和里卡多也跟上。四辆赛车形成了一组火车前进。这个局面持续到莱克勒克在第41圈进站时遇到了问题，让他落到了里卡多身后。但是摩纳哥人利用速度更快的赛车，一个个进行超越。当他超过周冠宇后不久，角田裕毅第二次进站后不久发生了事故。

博塔斯在安全车下进行他的唯一一次进站，而周冠宇也跟随进入维修区，同样还有里卡多。出站之后，中国小将位于第十，身前仍然是一辆绿色的阿斯顿·马丁，但是对手换成了四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔。不过比赛重新开始后，周冠宇很快超过四届世界冠军得主，随后开始接近队友。

与此同时，博塔斯跟上疑似出现引擎问题的阿隆索后对他施加了巨大压力，但是西班牙人以0.3秒的微弱优势守住了第七名。周冠宇则尾随队友冲线，在第二次获得F1积分完赛的同时，取得了第九名——刷新了个人最好成绩。

在他身后，安全车出动前刚刚换上中性胎的的斯特罗尔，从他的比赛策略中获得回报。最后阶段，他利用轮胎优势逐个超过队友维特尔、里卡多，以第十名在主场拿到了积分。

澳大利亚人的第11名完赛，意味着迈凯伦失去了本场比赛获得积分的最后希望，因为兰多·诺里斯在比赛前就处于劣势。他在排位赛Q2里遇到了动力单元问题。车队连夜为他换回了之前用过的旧引擎，所以他在比赛中动力不足。不仅如此，迈凯伦在第一次虚拟安全车下执行双车进站，但是里卡多的右前轮在更换时出现差池，导致诺里斯等待时间较长。而当他停下后，车队却在两条前轮胎的更换中出现失误，这让他浪费了大把时间。最终，诺里斯只能接受第15名的结果。

维特尔作为全场最早进站的两名车手之一，在第5圈就换上硬胎，随后又在第二次虚拟安全车出现时再次进站。但是他第二次换上的硬胎，在角田引发的安全车时段后让他处于劣势，最后名列第12位，终结了连续两场进入积分区的势头。

威廉姆斯的亚历山大·阿尔本从第12位发车，在第一次虚拟安全车下进站后处于积分区。但是当他在第二次虚拟安全车下进站后，就掉出了争夺积分的行列，最后获得第13名。皮埃尔·加斯利在第5圈尾随维特尔进站，但他的策略同样不成功，在阿尔本身后0.2秒完赛。

第一次在主场比赛的尼古拉斯·拉蒂菲在发车后就莱克勒克和角田超越，之后一直处于靠后的位置，最终以第15名完赛。

对于追平车队历史最佳发车位置的哈斯来说，度过了一场令人失望的比赛。第五位发车的凯文·马格努森在前几个弯与汉密尔顿争夺位置中，鼻翼与梅赛德斯赛车的左前轮发生了轻微碰擦后有损坏。哈斯提前进站，并未丹麦人更换了鼻翼。这让他掉到了最后一位。随后的比赛里哈斯没有再让马格努森进站换胎，最终他名列最后一位。