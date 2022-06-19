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Formula 1 / Canadian GP 比赛报告

加拿大大奖赛：维斯塔潘挫败塞恩斯追击后取胜，周冠宇第二次收获F1积分

马克斯·维斯塔潘在加拿大大奖赛里顶住尾声阶段卡洛斯·塞恩斯施加的压力，第一次在蒙特利尔获胜，周冠宇则以第九名的成绩第二次收获F1积分。

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加拿大大奖赛：维斯塔潘挫败塞恩斯追击后取胜，周冠宇第二次收获F1积分
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本场比赛，维斯塔潘第一次与两届世界冠军费尔南多·阿隆索一起从第一排发车。不够起步阶段一切平稳，荷兰人守住了位置，而且很快甩开Alpine赛车。

第3圈，速度更快的法拉利车手卡洛斯·塞恩斯就超过自己的西班牙同胞，随后他就把目标瞄准了维斯塔潘，尽管此时红牛车手已经建立了3秒以上的差距。

然而比赛开始仅仅8圈，另一辆红牛赛车里的塞尔吉奥·佩雷兹就遇到了机械问题，不得不停下赛车，此时赛会打出了虚拟安全车的信号。队友的变故发生后，维斯塔潘立即进站，因为此时进站只会损失不到10秒的时间。而法拉利采取反向策略，让塞恩斯留在赛道上占据领跑位置。

第四位发车的刘易斯·汉密尔顿同样在虚拟安全车下进站，回到赛道后下滑两位，落在了Alpine的埃斯特班·奥康后面。不过，当赛道恢复绿旗后，他以最快的速度在一号弯完成超越，回到前五名，在梅赛德斯队友乔治·拉塞尔身后。

比赛一开始，从第八位发车的拉塞尔就连续攀升了3个名次。第一次虚拟安全车出动后，梅赛德斯区分了两辆赛车的策略，让拉塞尔前进到第四位。

第19圈，哈斯车手米克·舒马赫在回头弯前被周冠宇赶上的同时，赛车突然失去了动力，只能停在了缓冲区。虚拟安全车信号第二次出现，拉塞尔趁机进站，这让他不可避免地落到队友身后。相比之下，领跑位置的塞恩斯刚好过了维修区进口，不得不多跑一圈进站，但出站后守在了汉密尔顿之前。

维斯塔潘就此回到了第一位。虽然塞恩斯在比赛恢复后不久后再次超过阿隆索，但还是无法真正跟到领跑的红牛车手面。而此时阿隆索的速度渐渐下降，汉密尔顿轻松超越后进入了前三名。

此后的比赛进入了长时间的平淡，似乎所有人都在等待安全车出现，以便抓住最好的换胎时机——但是迟迟没有出现。处于领先位置的维斯塔潘，与塞恩斯保持着相对安全的差距。第43圈红牛主动求变，让荷兰人第二次换上硬胎，而法拉利又一次反向操作。

6圈过后，AlphaTauri的角田裕毅刚刚第二次换胎后不久，在2号弯无法刹车并直接撞上了护墙，导致了安全车出动。此时，塞恩斯不得不进站，并且在回到赛道后回到了维斯塔潘身后。

虽然安全车使得俩人首尾相接，但是第54圈安全车离开后 ，哪怕塞恩斯处于DRS范围内，却始终没有得到发起超车的机会，最终，维斯塔潘第一次在吉尔·维尔纽夫赛道第一个迎接格子旗，收获了本赛季个人的第五场胜利。塞恩斯仅仅相差0.9秒，又一次错失在领奖台上再前进一步的机会。

安全车期间，相对于身后Alpine把阿隆索和奥康召回换上中性胎，两辆梅赛德斯则用硬胎留在了赛道上，并且守住了第三四名。汉密尔顿自巴林大奖赛后，本赛季第二次登上领奖台，并自那场比赛后第一次完赛成绩优于队友。不过，第四名足够拉塞尔延续本赛季迄今所有比赛都进入前五名的势头。

虽然Alpine两辆赛车都为最后阶段用了中性胎，但是让然没有抵挡住车速更快的查尔斯·莱克勒克。摩纳哥人因为引擎罚单而从第19位发车——排位赛成绩好于同样因启用额外动力单元组件收发室的角田裕毅。

莱克勒克用硬胎发车，在第二次虚拟安全车后就进入了积分区，但是长时间被挡在奥康身后无可奈何。第41圈他进站换上更软配方的轮胎，虽然在安全车过后，他凭借自己更快的速度先后超过两名Alpine车手，但此时距离梅赛德斯已有一定的距离，止步于第五位。奥康和阿隆索则分获第六七名。当Alpine在加拿大实现双车得分时，他们在中游集团的直接竞争对手阿尔法·罗密欧也实现这个成绩。

George Russell, Mercedes W13, Mick Schumacher, Haas VF-22, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

George Russell, Mercedes W13, Mick Schumacher, Haas VF-22, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

第十位发车的周冠宇起步顺利，而且很快超过迈凯伦的丹尼尔·里卡多，上升到第九。第19圈在虚拟安全车下进站，帮助他回到赛道上时仍处在积分区，但在斯特罗尔后面。

主场作战的阿斯顿·马丁车手极长的第一节，虽然周冠宇与他的差距始终在0.2秒左右，但是难以超车，角田裕毅和里卡多也跟上。四辆赛车形成了一组火车前进。这个局面持续到莱克勒克在第41圈进站时遇到了问题，让他落到了里卡多身后。但是摩纳哥人利用速度更快的赛车，一个个进行超越。当他超过周冠宇后不久，角田裕毅第二次进站后不久发生了事故。

博塔斯在安全车下进行他的唯一一次进站，而周冠宇也跟随进入维修区，同样还有里卡多。出站之后，中国小将位于第十，身前仍然是一辆绿色的阿斯顿·马丁，但是对手换成了四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔。不过比赛重新开始后，周冠宇很快超过四届世界冠军得主，随后开始接近队友。

与此同时，博塔斯跟上疑似出现引擎问题的阿隆索后对他施加了巨大压力，但是西班牙人以0.3秒的微弱优势守住了第七名。周冠宇则尾随队友冲线，在第二次获得F1积分完赛的同时，取得了第九名——刷新了个人最好成绩。

在他身后，安全车出动前刚刚换上中性胎的的斯特罗尔，从他的比赛策略中获得回报。最后阶段，他利用轮胎优势逐个超过队友维特尔、里卡多，以第十名在主场拿到了积分。

澳大利亚人的第11名完赛，意味着迈凯伦失去了本场比赛获得积分的最后希望，因为兰多·诺里斯在比赛前就处于劣势。他在排位赛Q2里遇到了动力单元问题。车队连夜为他换回了之前用过的旧引擎，所以他在比赛中动力不足。不仅如此，迈凯伦在第一次虚拟安全车下执行双车进站，但是里卡多的右前轮在更换时出现差池，导致诺里斯等待时间较长。而当他停下后，车队却在两条前轮胎的更换中出现失误，这让他浪费了大把时间。最终，诺里斯只能接受第15名的结果。

维特尔作为全场最早进站的两名车手之一，在第5圈就换上硬胎，随后又在第二次虚拟安全车出现时再次进站。但是他第二次换上的硬胎，在角田引发的安全车时段后让他处于劣势，最后名列第12位，终结了连续两场进入积分区的势头。

威廉姆斯的亚历山大·阿尔本从第12位发车，在第一次虚拟安全车下进站后处于积分区。但是当他在第二次虚拟安全车下进站后，就掉出了争夺积分的行列，最后获得第13名。皮埃尔·加斯利在第5圈尾随维特尔进站，但他的策略同样不成功，在阿尔本身后0.2秒完赛。

第一次在主场比赛的尼古拉斯·拉蒂菲在发车后就莱克勒克和角田超越，之后一直处于靠后的位置，最终以第15名完赛。

对于追平车队历史最佳发车位置的哈斯来说，度过了一场令人失望的比赛。第五位发车的凯文·马格努森在前几个弯与汉密尔顿争夺位置中，鼻翼与梅赛德斯赛车的左前轮发生了轻微碰擦后有损坏。哈斯提前进站，并未丹麦人更换了鼻翼。这让他掉到了最后一位。随后的比赛里哈斯没有再让马格努森进站换胎，最终他名列最后一位。

Cla Driver Chassis Engine Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull  
2 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 0.993
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 7.006
4 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 12.313
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 15.168
6 France Esteban Ocon Alpine Renault 23.890
7 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 24.945
8 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 25.247
9 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 26.952
10 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 38.222
11 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 43.047
12 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 44.245
13 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 44.893
14 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 45.183
15 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 52.145
16 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 59.978
17 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'08.180
  Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull  
  Germany Mick Schumacher Haas Ferrari  
  Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull  
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