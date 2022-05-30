新科Indy500冠军埃里克森表示“很高兴而且难以置信“

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在最后一次进站后，丹麦人所在的Chip Ganassi Racing车队队友Scott Dixon在已经领跑95圈的情况下，由于在维修区超速而受到处罚。这令埃里克森上升到了第三位，仅次于Arrow McLaren SP车队的菲利克斯·罗森奎斯特和帕托·奥沃德。

成功超越两人后，埃里克森成为了领跑者，并把领先优势扩大到了3秒，创下了当日所有车手所能建立的优势之最。而第194圈，丹麦人的队友\初次征战Indy 500的吉米·约翰逊在2号弯道撞上了护墙。赛会立即出动了黄旗，随后又出示了红旗。

比赛重启后，距离结束只剩下两圈，埃里克森在前直道上全速前进，企图拉开差距。此时身后的奥沃德还尚有差距，不足以发起攻击。来到后直道时两人的差距依旧持续，但奥沃德在3号和4号弯的表现似乎比丹麦人更胜一筹。在前直道上，埃里克森未能将其摆脱。

随后埃里克森移到了控制墙一侧以守住内线，进入1号弯时奥沃德与他几乎并驾齐驱。但随着埃里克森迅速向右占据了1号弯赛车线，奥沃德不得不松开油门，让内侧的丹麦人率先通过。对手的“让步”也让埃里克森又进一步拉开了差距，并且还未进入3号弯时，赛会又因Sage Karam在2号弯的撞车事故出示了黄旗并结束了比赛。

这场胜利也令埃里克森成为了继肯尼·布拉克之后，第二个赢得Indy500赛事的瑞典人。同时他也为Chip Ganassi Racing车队赢得了第5个IndyCar赛事的冠军，该车队的上一个冠军还要追溯到10年前。

赛后，兴高采烈，惊喜万分的埃里克森在谈及倒数第二个导致比赛完全暂停的黄旗时表示:“我简直不敢相信。我觉得你永远不能把任何事情视为理所当然，显然比赛还剩下两圈。我一直在努力祈祷不会有下一个黄旗，但我知道它可能会出现。”

“要重新集中精力很难，但我知道赛车非常棒，8号车组和Chip Ganassi Racing车队完成了相当出色的工作，所以我知道Huski Chocolate赛车足够快。但情况依旧很艰难，你知道吗，我必须竭尽全力把他们阻挡在身后……”

“我简直不敢相信。我太开心了。”

埃里克森表示，赢得世界上最伟大的赛事之一令他感觉非凡。

“我的家人都在这里，我的父母，我的兄弟，我的女朋友，还有支持我整个职业生涯的Vin，我的经纪人Eje和Alex，他们今天都在这里。我简直不敢相信。”

翻译/小飞侠