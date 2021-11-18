博塔斯愿意“指导”2022年阿尔法·罗密欧新队友周冠宇

阿尔法·罗密欧本周二宣布了周冠宇将在明年加盟的消息，加上先前与车队签约两年的博塔斯，2020赛季将是Hinwil基地自2019年以来第一次拥有全新的车手阵容。

值得一提的是，周冠宇将是博塔斯在F1中搭档的第四位队友，但也是唯一的新秀。不过，还要为梅赛德斯完成最后三场比赛的芬兰人表示，他和阿尔法·罗密欧的新同事们都会为这位中国车手在进入F1的第一年提供帮助。

“我见到过他参加F2，他已经参加了几年，尤其是今年有些比赛很出色，取得了很好的成绩，有很好的连贯性，”在历史上第一场卡塔尔大奖赛前的新闻发布上，博塔斯被问到如何看待他的下一任队友，尽管俩人从未面对面打过交道。

“他在积分榜上排名第二，拿到几场胜利，所以他显然懂得如何驾驶。而且他相当年轻，但已经参加单座赛车好多年，肯定是有潜力的。”

“当你加入任何F1车队时，有许多聪明的人可以指导你、帮助你。我作为一名队友，我也将帮助他，因为我们需要作为一个团队一起工作，并且需要成为一个团队，希望能带来很多积分、好成绩和正确决定。”

2012年担任了威廉姆斯试车手一年后，博塔斯从2013年起正式参加F1比赛。周冠宇相信下赛季他能从经验丰富的新队友身上学到很多，并且对新挑战抱着积极的心态。

Valtteri Bottas, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

“我知道下赛季肯定会有很多新挑战，有新赛道需要很快去适应，还有新规则带来很大的改变，”周冠宇向Motorsport中文网表示。“另一方面，我要先把F2的工作做完。F2收官战结束后，我要投入F1赛季前的准备工作，会去工厂与车队工程师交流、驾驶模拟器；完成F1车手赛季前必须准备和做好的事情。”

“与博塔斯这么优秀的冠军车手搭档，从中肯定会学到很多东西。明年会是有挑战的一年，同时会有很多事情、技术去好好学习，提升自己成为更完美的F1车手。”

2017年加入梅赛德斯到现在，博塔斯赢得了十场F1比赛胜利。2019和2020赛季，他都名列年度第二。而当他手感火热的时候，他可以遥遥领先七届世界冠军队友刘易斯·汉密尔顿。

阿尔法·罗密欧领队弗雷德里克·瓦塞尔认为，虽然对周冠宇来说，要在车队内部竞争中比博塔斯更好，不会那么容易，但那将是“美好的挑战”。

“与瓦尔特利做队友肯定不容易，”法国人向Motorsport中文网说道。“但是你需要这么看，他的队友有着很高的潜力，在F1经验丰富，从梅赛德斯过来，有很多实际知识。”

“我觉得所有这些因素，更多的是机会。当你来到F1时，你想在F1战斗，比赛很艰难，你总是有压力，你永远不会找到轻松的事情。（对周冠宇而言）瓦尔特利肯定是一项挑战，但我相信我们准备好迎接挑战。这将是一次美好的挑战。