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Ekstrom荣获Pure ETCR总冠军后赞扬Cupra车队

Mattias Ekstrom在法国Pau-Arnos的一场戏剧性的对决中获得首届Pure ETCR冠军后，对他的Cupra车队大加赞赏。

Ekstrom荣获Pure ETCR总冠军后赞扬Cupra车队

Ekstrom只需在超级决赛中获得第五名，就能赢得全电动房车锦标赛，此前他在周末的比赛中占据优势，在计时赛中赢得了两场比赛并获得了超级决赛杆位。

但是在第一个弯道与Philipp Eng的接触让Ekstrom在后方爆胎。他进站为Zengo Motorsport运营的车队安装了一个替代品，随着Eng的退赛，他获得了第五名的位置，领先现代车队的Jean-Karl Vernay获得胜利。

Ekstrom赞扬了车队的冷静，以确保他至少完成75%的超级决赛距离，以便获得积分。

"我从车队得到了非常好的信息。他们告诉我，我必须保持什么样的速度等等，“他说道。"我相当兴奋，因为汽车的状况不好。方向盘不直，有很多震动。我不知道的是，右前轮的轮胎几乎脱离了轮缘。

"只是想把车护回家，因为Eng不能继续，所以对我来说，这是一场非常有行动力的最后一场比赛。整个赛季都我在努力控制风险，甚至我都没有预料到会发生这样的事情，但有时即使在我这个年龄，你也会感到惊讶，并意识到你不能足够谨慎。"

 

Cupra车队还获得了制造商总冠军，而Ekstrom的队友Mikel Azcona和Jordi Gene在车手积分榜上获得第三和第四名。凭借着在五场比赛中三次取胜，Cupra Leon e-Racer赛车令Cupra车队在这项创新的新锦标赛中的表现堪称统治级，而该锦标赛明年将获得国际汽联世界杯的地位。

"当我在2019年来到Cupra时，我们的目标是共同打造一辆车，共同建立一个团队，并在Pure ETCR中成为冠军，"Ekstrom说。

"那是我们的使命，而现在，几年后，我们第一次就成功了，这是我非常自豪的事情。整个团队，一直在为这个项目工作，每天都在推动，他们一直在做一件伟大的工作。能够和他们一起庆祝，把这个奖杯交给他们，这对我来说意义重大"。

 

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