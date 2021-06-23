Azcona代表Cupra车队赢得Pure ETCR电动房车赛揭幕站冠军

这对西班牙人来说是一场里程碑式的胜利，标志着他成为了这项多个汽车品牌参与的全新电动房车比赛的首位冠军。

Azcona是周六参加A组两轮短程赛道竞速赛的六名车手之一。率先拿下两场胜利令他在积分榜上一跃升至榜首。但在周日上午的A组计时赛中，他的赛车由于爆胎发生打转，于是只能在随后的A组超级决赛中从末尾起步——这也是整个周末距离最长的一场比赛。

不过原本位于第一、第二的Hyundai Motorsport N车队车手Augusto Farfus和Tom Chilton都相继遭遇了爆胎，从而将冠军拱手让给了Azcona。

“我们创造了历史，在参加Pure ETCR的第一个周末就赢得了胜利，”Azcona说道。 “我非常高兴，因为在自由练习后，我对计时赛充满了信心，但我真的很倒霉，我的后轮爆胎了，于是不得不从末尾开始超级决赛。”

“在我前面有5辆跑车的情况下开始比赛真的很艰难，但是我从车队那里获得了关于如何使用动力提升装置（Power-Up）的良好信息，我感到相当满意。”

“整个周末Cupra赛车都非常快，车队干得非常出色。我为我的队友感到难过，他的运气实在不好。不过我们的新赛季开局再好不过了。”

Photo by: ETCR

在A组的超级决赛中，阿兹科纳成功击败了队友Jordi Gene。这意味着驾驶第三辆Cupra赛车、B组超级决赛的杆位获得者Ekstrom成为了唯一有实力与西班牙人争夺最终冠军的车手。

不幸的是，由于Zengo车队在维修区对Ekstrom赛车进行维修的行为违反了宵禁规定，他的计时赛成绩因此被取消。

当阿兹科纳向胜利发起冲击时，Ekstrom在赛道上奋起直追，最终以落后B组冠军Jean-Karl Vernay不到一秒的成绩完赛。凭借这一胜利，这位现代车队车手在总积分榜上位居第二，力压第三和第四的Ekstrom与Gene。

在各自小组的超级决赛中都登上领奖台的Romeo Ferraris - M1RA车队车手Luca Filippi和Rodrigo Baptista名列第五和第六。第八和第十分别是来自英国的Oli Webb（Romeo Ferraris - M1RA车队）和Tom Chilton。

该系列赛将在三周后移师西班牙的阿拉贡赛道，与其姐妹赛事世界房车世界杯同期进行二连赛。