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Cupra促成房车赛王牌人物重新出山

最具竞争力的顶级汽车运功赛事以及能够与Cupra再次合作的机会，深深吸引了房车老将Jordi Gene，让他选择复出重回世界舞台。

Cupra促成房车赛王牌人物重新出山

这位50岁的车手上一次完成整个赛季的汽车运动赛事是在2015年。当时他驾驶着一辆Craft-Bamboo车队的西亚特Leon赛车，收获了TCR国际系列赛的第三名。

在从事了一段时间的副业后，Gene选择回归并满怀热情地驾驶Cupra参加两项赛事：国际汽联房车世界杯（WTCR）和将于今年首次问世的全新电动Pure ETCR房车系列赛。

Gene的职业生涯经历丰富，上世纪90年代初便在F3000赢得了多场比赛，本世纪头十年在跑车赛中也屡次夺冠。之后，他转向了房车领域，并在欧洲房车锦标赛、世界房车锦标赛、以及现在的TCR上收获颇丰。

Jordi Gene, Cupra Leon WTCR

Jordi Gene, Cupra Leon WTCR

Photo by: Cupra

在看到他的长期对手Gabriele Tarquini和Tiago Monteiro在赛场上继续享受比赛并取得成功后，Gene觉得够了自己该重回赛场了，而他戴上头盔可不是为了凑数。

当被问到为何选择Zengo Motorsport 车队重回赛场时，Gene说道：“主要是因为我发自内心地热爱房车比赛。还有一点就是，从2003年开始，我先为西亚特效力过，然后是Cupra。所以打那时起，我和品牌的关系便没有中断过。今年，我们在Pure ETCR赛车和WTCR赛车展开更密切的合作。”

“我一直有在参与Cupra Leon Competicion赛车的研发工作，不过可惜不是比赛。去年Mikel在整个赛季表现非常亮眼，很明显我们有一辆很出色、很有竞争力的赛车，那么问题就摆在台面上了：为什么不重回赛场，努力帮助品牌、帮助Mikel、帮助我自己，看看我在前轮驱动房车领域是不是依然具备竞争力。”

“我一辈子都在赛车，我很怀念赛车的日子。每当我在电视里看到我的朋友像Gabriele Tarquini或者Tiago Monteiro，或者从媒体上看到他们的比赛成绩，心里就有点不好受，因为我希望自己也在那上面。”

“我一直十分关注他们，我想我也应该在那，这是我热爱的事情，是我的激情所在。我知道自己现在不是25岁，而是50岁了，这是我运动生涯的最后几年时光。但我真心热爱驾驶，热爱周末比赛的感觉。我努力促成这件事，我对将要开始的赛季充满期待。”

Jordi Gene, Cupra Leon WTCR

Jordi Gene, Cupra Leon WTCR

Photo by: Cupra

自从一次性地驾驶Cupra TCR赛车参加了2018年纽博格林24小时耐力赛后，Gene就离开了顶级赛车界。西班牙人说，眼下他的目标只是要在比赛中具备一定的竞争力。

“我想变得具有竞争力，这是我目前的主要目标，”Gene补充到。“通过与（队友）Mikel Azcona一起用Cupra Leon Competicion赛车完成的前几次测试，我知道我还缺一点速度。老实说，圈速上我还得再快零点几秒。”

“驾驶Cupra e-Racer赛车让我感到自己更具竞争力，我们的圈速目前差不多。我想在WTCR中尽量变得更快，不是说正赛速度节奏，而是当我跑排位赛或者换上新轮胎的时候。因为我缺乏对固特异轮胎的使用经验，这个轮胎我之前从来没用过，所以需要学习所有相关事情。如果我想要跑出好成绩，这就是必须要做的。我可不想在每个比赛中都排在发车区后排。”

“我知道有时候我会跑在更前面，有时候会跑在更后面，但我希望自己变得更具竞争力，特别是和我的队友一起。这是一个远大的目标，因为我觉得Mikel也许是目前排名前五的车手之一。”

WTCR于6月3日至5日在德国纽博格林北赛道开赛，而Pure ETCR赛季将于6月18至20日在意大利Autodromo Vallelunga赛道开始。

 

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