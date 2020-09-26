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WEC老板内维2020年年底卸任

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WEC老板内维2020年年底卸任
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近日，国际汽联世界耐力锦标赛及欧洲勒芒系列赛首席执行官杰拉德·内维确认将在2019/ 2020赛季结束后卸任当前职位。

2011年，随着勒芒洲际大奖赛正式变更为世界耐力锦标赛，内维也被ACO任命为这项全新赛事的CEO。

2012年至2020年期间，WEC不仅见证了奥迪、保时捷和丰田在内的知名厂商在混合动力LMP1原型车组别中的激烈较量，同时也吸引了保时捷、阿斯顿·马丁、法拉利、福特和宝马等豪华的GT厂队阵容。

2021年，这项锦标赛即将进入勒芒超级跑车的全新时代。但届时，内维将辞去现任的勒芒耐力赛管理公司（WEC和欧洲勒芒系列赛的母公司）CEO一职，去追逐职业生涯中全新的挑战。

“在领导这项一流的赛车项目9年后，我认为是时候把接力棒交给皮埃尔·菲永了。我们的组织将在他的领导下换发新的活力，” 内维在周三发表的一份声明中写道。

 “几个月后，耐力赛的历史将翻开伟大的一页，特别是LMH和LMDh组别即将到来，我毫不怀疑这些锦标赛在ACO的管理运营下会大获成功。在那之前，我会尽我最大的努力以最好的方式结束2020赛季。到2021年，我就会踏上一条不同的人生道路。”

ACO主席皮埃尔·菲永补充道：在创造和发展世界耐力锦标赛的过程中，杰拉德·内维是最不可或缺的‘基石’之一。ACO和WEC是共同进步的，为了在赛车世界中打造我们的锦标赛，我们经历了很多战役。

 “回忆起我们一起经历的所有职业生涯和人生道路上的冒险，我衷心地感谢杰拉德。我也特别敬佩他的奉献、投入和非凡的精力。从现在开始，我祝愿他在未来的职业生涯中一切顺利。但对于我个人，他仍将是我们耐力家族的一员，无论他参与的是哪方面的活动，毫无疑问未来我们将拥有合作的机会。”

在成为WEC和ELMS的首席执行官之前，内维曾担任位于法国Le Castellet的保罗里卡赛道的总经理。目前法国人的继任者尚未宣布。

翻译/小飞侠

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Author Filip Cleeren

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