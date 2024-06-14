WEC发布2025赛季赛历及改制，勒芒24小时与F1加拿大“撞车”

本周末的勒芒24小时之前，WEC和西方汽车俱乐部（ACO）在传统的周五新闻发布会上公开了由八场比赛组成的新赛历。而从新赛季开始，WEC常规比赛的参赛赛车数量扩充至40辆。

揭幕战将于2月28日在卡塔尔的罗塞尔赛道进行。伊莫拉在完成续约四年后，将在四月下旬举行第二轮比赛，随后间隔半个月移师斯帕。但是，作为明年第四轮比赛的焦点比赛——第93届勒芒比赛——将与蒙特利尔的F1周末“撞车”。

进入下半年，WEC将先前往巴西圣保罗，随后转战美国奥斯汀，赛季末先进行富士6小时，最后在巴林以8小时耐力赛收官。

今年九月，奥斯汀将自2017年后第一次举行WEC比赛。原本有过2025年前往印第安纳波利斯比赛的讨论，但罗杰·潘斯克——他的Penske车队负责运作保时捷在WEC的Hypercar项目——确认他收购的这条著名赛道因时间档期问题无法办赛，意味着比赛将继续留在美洲赛道。

此外，WEC主席皮埃尔·菲永在上个月Autosport，出于成本的考虑，这项锦标赛无意将赛程扩大之九场比赛。

2025年WEC赛历

2月28日 卡塔尔1812公里 4月20日 伊莫拉6小时 5月10日 斯帕6小时 6月14-15日 勒芒24小时 7月13日 圣保罗6小时 9月7日 奥斯汀6小时 9月28日 富士6小时 11月8日 巴林8小时

与此同时，WEC确认Hypercar规则将延续至2029年，届时或许将与仍在酝酿中的氢能源组赛车同场竞技。

Hypercar规则从2021年开始启用，当时只有丰田一家制造商参与改制后的最高组别。如今已经有包括保时捷、法拉利、标致、凯迪拉克、宝马、Alpine、兰博基尼在内的制造商加入其中，而阿斯顿·马丁也计划在下赛季加入。

原本这套规则将使用至2027年，现在将会延长两年时限，考虑到氢能源组计划仍然发展中。不过，菲永预计多家制造商将从2029年起携新组别赛车驶上萨尔特赛道。

同时，本次发布会确定了从2025赛季开始，参加Hypercar组的制造商需要派出两辆赛车。这意味着当前除了本周末的勒芒之外，只有一辆赛车的凯迪拉克、兰博基尼和Isotta Fraschini，以及即将加入的阿斯顿·马丁需要做出应对。

阿斯丁·马丁原本计划以非混合动力的Valkyrie AMR-LMH赛车参加WEC和IMSA。就在本次发布会同时，这家英国制造商发表声明确认负责其厂商耐力赛项目的Heart of Racing将以两辆赛车出战。

此外，现今的LMP2规则也得到一年延续，将继续使用到2027年底。这套规则在2017年启用，原本只定下四年的使用期。而且，由于Dallara、Ligier和Riley/Multimatic打造的底盘竞争力不足，如今实际上成为了ORECA 07底盘的“天下”。

虽然2024赛季开始，WEC常规比赛中不再使用“P2”的组别名字，但ACO在欧洲勒芒系列赛、亚洲勒芒系列赛以及北美的IMSA中将其保留，以延续其耐力赛的金字塔体系。通常，这三项系列赛为作为年度重头戏的勒芒24小时输出至少15辆私人车队赛车，而今年实际达到16辆赛车。