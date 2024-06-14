WEC发布2025赛季赛历及改制，勒芒24小时与F1加拿大“撞车”
世界耐力锦标赛发布2025赛季赛历及一些重要规则改制，尽管重头戏”勒芒24小时将与F1加拿大大奖赛在同一周末举行。
本周末的勒芒24小时之前，WEC和西方汽车俱乐部（ACO）在传统的周五新闻发布会上公开了由八场比赛组成的新赛历。而从新赛季开始，WEC常规比赛的参赛赛车数量扩充至40辆。
揭幕战将于2月28日在卡塔尔的罗塞尔赛道进行。伊莫拉在完成续约四年后，将在四月下旬举行第二轮比赛，随后间隔半个月移师斯帕。但是，作为明年第四轮比赛的焦点比赛——第93届勒芒比赛——将与蒙特利尔的F1周末“撞车”。
进入下半年，WEC将先前往巴西圣保罗，随后转战美国奥斯汀，赛季末先进行富士6小时，最后在巴林以8小时耐力赛收官。
今年九月，奥斯汀将自2017年后第一次举行WEC比赛。原本有过2025年前往印第安纳波利斯比赛的讨论，但罗杰·潘斯克——他的Penske车队负责运作保时捷在WEC的Hypercar项目——确认他收购的这条著名赛道因时间档期问题无法办赛，意味着比赛将继续留在美洲赛道。
此外，WEC主席皮埃尔·菲永在上个月Autosport，出于成本的考虑，这项锦标赛无意将赛程扩大之九场比赛。
|2月28日
|卡塔尔1812公里
|4月20日
|伊莫拉6小时
|5月10日
|斯帕6小时
|6月14-15日
|勒芒24小时
|7月13日
|圣保罗6小时
|9月7日
|奥斯汀6小时
|9月28日
|富士6小时
|11月8日
|巴林8小时
与此同时，WEC确认Hypercar规则将延续至2029年，届时或许将与仍在酝酿中的氢能源组赛车同场竞技。
Hypercar规则从2021年开始启用，当时只有丰田一家制造商参与改制后的最高组别。如今已经有包括保时捷、法拉利、标致、凯迪拉克、宝马、Alpine、兰博基尼在内的制造商加入其中，而阿斯顿·马丁也计划在下赛季加入。
原本这套规则将使用至2027年，现在将会延长两年时限，考虑到氢能源组计划仍然发展中。不过，菲永预计多家制造商将从2029年起携新组别赛车驶上萨尔特赛道。
同时，本次发布会确定了从2025赛季开始，参加Hypercar组的制造商需要派出两辆赛车。这意味着当前除了本周末的勒芒之外，只有一辆赛车的凯迪拉克、兰博基尼和Isotta Fraschini，以及即将加入的阿斯顿·马丁需要做出应对。
阿斯丁·马丁原本计划以非混合动力的Valkyrie AMR-LMH赛车参加WEC和IMSA。就在本次发布会同时，这家英国制造商发表声明确认负责其厂商耐力赛项目的Heart of Racing将以两辆赛车出战。
此外，现今的LMP2规则也得到一年延续，将继续使用到2027年底。这套规则在2017年启用，原本只定下四年的使用期。而且，由于Dallara、Ligier和Riley/Multimatic打造的底盘竞争力不足，如今实际上成为了ORECA 07底盘的“天下”。
虽然2024赛季开始，WEC常规比赛中不再使用“P2”的组别名字，但ACO在欧洲勒芒系列赛、亚洲勒芒系列赛以及北美的IMSA中将其保留，以延续其耐力赛的金字塔体系。通常，这三项系列赛为作为年度重头戏的勒芒24小时输出至少15辆私人车队赛车，而今年实际达到16辆赛车。
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
Latest news
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments