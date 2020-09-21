WEC公布2021年赛历

随着WEC决定放弃自2018/19赛季以来一直使用的冬季赛历模式，人们便普遍预期比赛的数量将被削减，以帮助这项赛事控制成本，从而应对全球冠状病毒危机。

2021新赛季将是WEC自2012年创办以来最短暂的一个赛季，将于3月19日由赛百灵1000英里拉开序幕。

随后四场6小时的比赛将由5月1日的斯帕开始打响头阵，而作为WEC核心赛事的勒芒24小时也将重返6月中旬这一传统的办赛日期。

作为去年公布的原2020/21赛程上的新成员之一，蒙扎将于7月中旬举办下赛季的第四场比赛。接下来的两场比赛则分别是9月的富士和11月的巴林收官战。

除了2019/2020年旧版赛程上的银石和上海不再办赛之外，原先“替补”英特拉各斯的美洲赛道也确定将不会登场。

WEC老板杰拉德·内维对于新赛程评论道：“我们听取了我们的制造商、车队和合作伙伴的意见，并制定了一份比过去场次更少的赛程安排，让他们有更多的时间来应对当前的经济危机。

“未来，我们将在健康状况和经济状况允许的情况下，再次增加比赛的数量。希望从2022年开始我们能实现这点。这份赛程还考虑了我们的物流路线图，因为它为我们的车队提供了最具成本效益的一揽子计划。”

为期两天的季前测试将于3月13至14日在揭幕站举办地赛百灵赛道举行。随后，赛百灵的比赛将成为IMSA WeatherTech运动车锦标赛传统的12小时赛周末的一个环节。

2021年WEC赛历:

日期 赛道/比赛 3月13-14日 季前测试（赛百灵） 3月19日 赛百灵1000英里 5月1日 斯帕6小时 6月12-13日 勒芒24小时 7月18日 蒙扎6小时 9月26日 富士6小时 11月20日 巴林6小时

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