标致将携“超级车”重返勒芒

标致的母公司标致雪铁龙集团（PSA）在周三发布了一份简短的声明，声称有意派出以混合动力技术为基础的赛车竞逐2022/23年WEC全赛季及其三次获得过胜利的勒芒。

法国汽车厂商将在2020年初公布参赛的具体细节，尽管早期猜测暗示Oreca和Rebellion可能参与该项目。

PSA汽车运动主管Jean-Marc Finot评论到：“能够把我的团队的技艺和热情植入这个项目让我非常兴奋。这是一个新的挑战，我知道我们的专家能够胜任，再次展示他们追求胜利的决心。这支由集团品牌资助的车队拥有参加顶级国际汽联锦标赛的丰富经验，对成功充满渴望。”

标致上一次参加勒芒是2007至2011年期间，当时派出的是采用柴油动力的908 HDi FAP赛车，在2009年的比赛中获得胜利。事实上，标致在2012年WEC首个赛季节目前夕突然终止LMP1项目前，已经开发了混合动力版的赛车。

在放弃2017年重返LMP1组别后，标致转投WRX赛场，但在2018赛季后退出，并且在同年参加完达喀尔拉力赛后关闭了其成功的达喀尔项目。

标致打算打造超级车，对WEC的超级车规则制定带来巨大鼓舞。当前只有丰田和阿斯顿·马丁确认将参赛，尽管Glickenhaus和ByKolles也计划在2020/21赛季展示其赛车。

勒芒组委会主席、WEC推广方西方汽车俱乐部主席Pierre Fillon表示：“有两个原因让今天的消息令人激动。这既标志了下赛季开始时超级车组别将有新的参赛者，又是耐力赛的领先品牌重返赛场。”

“标致在耐力赛和勒芒24小时留下了辉煌的历史——赢得赛事的胜利，但同时也打造出惊人的赛车，深受观众的热爱。新赛车将接替冠军赛车905和908，我已经对此迫不及待。”

WEC CEO Gerard Neveu表示：“对参与耐力赛的每个人来说，这是多好的消息。我们相信他们加入超级车组别的意向，加上阿斯顿·马丁和丰田，将鼓励更多制造商加入耐力赛。能够迎回标致这样有深厚成功历史的参赛者和品牌，让我们感到高兴且荣幸。”

翻译/Amanda Zhu