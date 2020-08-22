法拉利正在考虑是否自1973年后首次以厂商身份重返运动车赛事的最高组别，并且将在今年秋天对这种选择进行评估。

负责法拉利运动车赛事的安东内洛·科莱塔向Motorsport.com表示，所有加入这项最高组别的选择都将被考虑。

“所有的一切都皆有可能”，意大利人表示，“我们对顶级组别仍然有兴趣，并且正在寻找所有的机会，包括参加LMDh或 LMH组别。”

当被问及法拉利是否会兼顾考虑LMH组别的两套规则，即基于公路跑车或外观相似的原型车时，他给予了肯定的回答。

然而，对于今年一月宣布的2022年将开设建立在LMP2基础的LMDh组别，报名参赛的大门已经向法拉利关上。

法拉利透露了其对于最新组别的兴趣。该组别将允许相同的赛车参与WEC和的IMSA WeatherTech 运动车锦标赛两项赛事。但是有一个前提：法拉利必须围绕自己的底盘打造一辆赛车，而不是使用LMP2的单体车身。

但相关规则草案于5月公布后，法拉利的这一要求没有得到规则制定者（国际汽联、WEC推广方西部汽车俱乐部和IMSA）的“通融”。

科莱塔重申，法拉利必须打造自己的底盘，这样才算是他在2月所形容的“完完全全的法拉利”。

Ferrari logo Photo by: Alex Galli

“最重要的问题是，我们能否与公路跑车建立联系，”他表示，“打造我们自己的底盘是必须的，我们将在未来看到是否有可能拥有一辆新的Hypercar。”

同时科莱塔强调，冠状病毒的大流行阻碍了决策过程。

“在新冠疫情之后，我们停止了一切，因为我们有其他需要优先考虑的事情，”他解释道，“但我希望能在9月的勒芒24小时比赛之后重新展开讨论。”

不过，意大利人表示其并没有为何时回归这项巅峰跑车赛事设定一份可能的时间表。而事实上法拉利从一开始就参与了关于2018年12月发布的LMH原型车规则的讨论。

法拉利和阿斯顿马丁、迈凯伦三家制造商在2019年初共同回应国际汽联和ACO，坚持认为新的规则成本过于昂贵。

此后，对于另外设立的平行的LMH组别，阿斯顿·马丁的计划是采用其与红牛先进技术公司合作开发的拥有1000匹马力的Valkyrie车型参与。但是今年2月，阿斯顿·马丁取消了这个计划。

翻译/小飞侠