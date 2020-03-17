采访：内维详细解释赛百灵取消决定

你在什么时候做出取消比赛的决定？

“如你所知，我们一直在密切监视局势。但是，当特朗普总统宣布禁止从欧洲大陆起飞的航班，我们便知道我们别无选择，只能立即取消。我们围场的很多成员都来自申根区，因此如果没有他们，就不可能举行比赛。我们迅速采取行动，因为当时如此多的团队成员——我们在WEC自己的成员和参赛车队——差不多要搭乘来到佛罗里达的飞机。我们在欧洲尽早发布了新闻，让大家警觉起来，取消或更改计划。”

你能更早做出决定吗?

“与IMSA和赛百灵赛道一起，我们考虑了世界卫生组织以及美国联邦和州卫生当局在3月11日之前每天的建议，无需更早地做出决定。我们是想继续举办比赛的。当然，我们也有顾虑，特别重点评估了意大利的局势。昨天下午5点，那时候还是有可能进行比赛的。”

比赛会改到晚些时候举行吗?

“由于我们的赛季是跨年的，因此与IMSA相比，这对我们来说要困难得多。IMSA可以灵活地把比赛推迟到今年晚些时候。现在很难多说什么。眼下可能不需要说太多，但我们都非常失望。就在美国的知名度和成绩的影响，‘超级赛百灵‘对运动车赛事来说有着巨大的重要性。而且在个人层面上，它几乎是每个人的最爱。我们正面临非常有挑战的局面，它前所未有、不可预测，而且每天都在变化。”

所有已经运抵的货物和基础设施怎么处理？

“我们的WEC物流和竞赛团队已经来到佛罗里达进行搭建。他们与我们的物流合作伙伴DHL Global Forwarding一起，将确保所有货物安全地打包并运回欧洲。这是一项艰巨的工作，但是我们有一支出色的团队正在努力工作。我想借此机会对整个组织团队以及在这一非常时期参与进来的各个供应商表示深深的感谢，他们日夜赶工来解决问题。衷心感谢IMSA的合作伙伴、所有WEC赛车者在这些独特又充满挑战的局面下的全力支持。”

现在对WEC带来什么影响?

“在回答这个问题之前，我们首先关心的是受病毒感染的人，无论他们身在何处。首先，我们必须互相照顾，站在一起，相互支持，以克服这场新冠肺炎大流行病。话虽如此，像许多其他赛车锦标赛、公司和组织一样，这场疫情对未来商业、体育和公共的影响是相当可观的。因此，我们必须更加努力地适应、完善、更新或振兴我们的锦标赛。这肯定不会容易，但我们必须这么做。短期内，我们必须记住的是，我们正处在一种暂时性的局面之中，即使这个局面没有明确结束的时候。我们必须保持镇定，照顾我们最亲近的人，应对每天的挑战。”

其他比赛会被取消吗?

“我们非常、非常清楚这个情况瞬息万变，而且我们从未遇到过这种情况。老实说，现在我们无法回答这个问题，因为这不只是我们的决定。我们会尽快告知所有人。当然，我们会保留现有的新冠肺炎监控小组，也会继续就事态发展告知围场里的人。”

翻译/Amanda Zhu