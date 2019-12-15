蒙扎和卡拉米加入2020/21 WEC 赛历

作为WEC赛程调整的一部分，这条位于约翰内斯堡附近的赛道将于2021年2月6日举办首场6小时耐力赛。同样全新加入的还包括意大利的蒙扎赛道。

世界耐力锦标赛的首席执行官杰拉德·内维表示:“卡拉米是一条历史悠久的赛道，一个有着悠久赛车历史的地方。几周前我有机会参观了这条赛道，这个地方闻起来有赛车的气息，那里的人在重建赛道上完成无与伦比的工作。”

2020/21年卡拉米的WEC处子秀，将是该赛道自1984年以来首次举办世界运动场车类锦标赛。而上一届F1南非大奖赛还要追溯到1993年。这也是该国恢复了两年F1赛事的最后一个赛季。

定于10月4日举办的蒙扎6小时赛，则将取代长期以来在中国举办的上海6小时赛。

内维表示，鉴于全新的LM Hypercar组别将在2020/21赛季登场，在展开全球的飞行旅程之前，在欧洲拥有第二场比赛将至关重要。

蒙扎曾于2017年举办了WEC的季前测试。它的加入也意味着富士的比赛将回到11月。但内维并没有排除未来WEC重返上海的可能性。

银石赛道作为2020/21赛季的揭幕站，将从周日改到周六，并从今年的4小时恢复到6个小时。比赛计划在日落前的晚上7点结束，之后将举办夜间的各种娱乐活动。根据传统，作为赛事垫赛的欧洲四小时勒芒系列赛将调整至周日进行。

今年7月于巴塞罗那举行的为期两天传统季前测试，也将于明年在比赛周开始前移师至银石赛道举办。

在国际汽联世界汽车运动理事会于2020年3月召开下一次会议之前，此份赛历仍为待定版本。

2020/21世界耐力锦标赛赛历

9月5日 银石6小时赛（英国）

10月4日 蒙扎6小时赛（意大利）

11月1日 富士6小时赛 （日本）

12月5日 巴林8小时赛（巴林）

2月6日 卡拉米6小时赛（南非）

3月19日 赛百灵1000英里（美国）

4月24日 斯帕6小时赛（比利时）

6月12/13日 勒芒24小时（法国）

翻译/小飞侠