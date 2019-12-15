蒙扎和卡拉米加入2020/21 WEC 赛历

完成升级改建的南非卡拉米赛道将于下个赛季加入世界耐力锦标赛赛程。
作为WEC赛程调整的一部分，这条位于约翰内斯堡附近的赛道将于2021年2月6日举办首场6小时耐力赛。同样全新加入的还包括意大利的蒙扎赛道。
世界耐力锦标赛的首席执行官杰拉德·内维表示:“卡拉米是一条历史悠久的赛道，一个有着悠久赛车历史的地方。几周前我有机会参观了这条赛道，这个地方闻起来有赛车的气息，那里的人在重建赛道上完成无与伦比的工作。”
2020/21年卡拉米的WEC处子秀，将是该赛道自1984年以来首次举办世界运动场车类锦标赛。而上一届F1南非大奖赛还要追溯到1993年。这也是该国恢复了两年F1赛事的最后一个赛季。
定于10月4日举办的蒙扎6小时赛，则将取代长期以来在中国举办的上海6小时赛。
内维表示，鉴于全新的LM Hypercar组别将在2020/21赛季登场，在展开全球的飞行旅程之前，在欧洲拥有第二场比赛将至关重要。
蒙扎曾于2017年举办了WEC的季前测试。它的加入也意味着富士的比赛将回到11月。但内维并没有排除未来WEC重返上海的可能性。
银石赛道作为2020/21赛季的揭幕站，将从周日改到周六，并从今年的4小时恢复到6个小时。比赛计划在日落前的晚上7点结束，之后将举办夜间的各种娱乐活动。根据传统，作为赛事垫赛的欧洲四小时勒芒系列赛将调整至周日进行。
今年7月于巴塞罗那举行的为期两天传统季前测试，也将于明年在比赛周开始前移师至银石赛道举办。
在国际汽联世界汽车运动理事会于2020年3月召开下一次会议之前，此份赛历仍为待定版本。
2020/21世界耐力锦标赛赛历
9月5日 银石6小时赛（英国）
10月4日 蒙扎6小时赛（意大利）
11月1日 富士6小时赛 （日本）
12月5日 巴林8小时赛（巴林）
2月6日 卡拉米6小时赛（南非）
3月19日 赛百灵1000英里（美国）
4月24日 斯帕6小时赛（比利时）
6月12/13日 勒芒24小时（法国）
翻译/小飞侠
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