维特尔在阿拉贡驾驶保时捷963完成581公里测试

此前这位53场F1分站冠军获得者已经在德国Flacht尝试了车队的模拟器，随后又于3月21日在保时捷充满传奇色彩的魏斯阿赫赛道小试牛刀了一把。

当天，在良好的天气条件下，这位36岁的车手完成了四个时段共118圈的测试。

“当然，我也关注其他赛车运动，我认识很多活跃在WEC和勒芒的车手，” 维特尔表示， “在某种程度上，我的好奇心是如此之大，以至于萌生了自己尝试的想法。”

“保时捷给了我驾驶963这辆现役hypercar赛车的机会。经过座位调整、模拟器测试和在魏斯阿赫的试车，我已经有了不错的感觉。”

“在阿拉贡赛道驾驶保时捷963绝对有趣。首先我必须适应一切，找到自己的节奏。驾驶体验的不同仅仅是因为你的头上有了车顶，以及要和更重的赛车以及轮胎打交道。”

“保时捷厂队的车手们非常乐于助人，向我解释了什么是特别的，我需要习惯什么。这让事情对我来说变得容易。”

Sebastian Vettel, Porsche 963 Photo by: Porsche Motorsport

2022年底结束F1生涯的维特尔曾于去年与保时捷客户车队Jota就驾驶保时捷963原型车参加世界耐力锦标赛进行过初步洽谈。

尽管耐力赛似乎是维特尔颇有兴趣的一项选择，但是德国人还是强调，就目前的情况来看，自己“没有进一步的计划”。

保时捷Penske Motorsport厂队已经赢得了北美IMSA卫士泰克跑车锦标赛揭幕战戴通纳24小时耐力赛胜利，以及今年在卡塔尔举行的首场WEC比赛的冠军。保时捷今年的目标是在晚些时候举办的勒芒24小时耐力赛上力争创纪录的第20次全场冠军。

Sebastian Vettel, Porsche 963 Photo by: Porsche Motorsport

在谈到长距离测试时，PPM车队经理乔纳森·迪乌吉德（Jonathan Diuguid）表示：“阿拉贡是欧洲为数不多的几个我们可以全天候测试的地方之一，这让我们有机会连续跑36小时，为勒芒做准备。相当长的后直道让我们可以跑出在勒芒24小时赛道上见到的、超过300公里/小时的最高速度。”

“拥有塞巴斯蒂安·维特尔对车队来说是一个独特的机会。他曾四次获得F1世界冠军，在混合动力系统和高性能赛车方面都有着丰富的经验。”

“他对赛车的表现有着全新的独特见解，并能够为我们的系统和性能提供反馈，这是一个独特的机会。我们很高兴他能来到这里。我们看到他微笑着从车里出来，一切都很好。”

与维特尔一起参加测试的还有WEC常规车手马特·坎贝尔、迈克尔·克里斯滕森、弗雷德里克·马科维茨基、凯文·埃斯特、安德雷·洛特勒和劳伦斯·范索尔，以及DTM卫冕冠军托马斯·普瑞宁。

翻译/小飞侠