所有系列赛

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

注册 登入

Motorsport prime

Discover premium content
订阅

版本

中文
WEC Vettel Porsche testing

维特尔在阿拉贡驾驶保时捷963完成581公里测试

四届F1世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔驾驶保时捷Penske Motorsport车队的963 hypercar赛车参加了于西班牙阿拉贡赛道举行的测试，在四个时段里总计完成了接近两场大奖赛的距离。

Charles Bradley
Charles Bradley
Upd:
Sebastian Vettel, Porsche 963

Sebastian Vettel, Porsche 963

Porsche Motorsport

此前这位53场F1分站冠军获得者已经在德国Flacht尝试了车队的模拟器，随后又于3月21日在保时捷充满传奇色彩的魏斯阿赫赛道小试牛刀了一把。

当天，在良好的天气条件下，这位36岁的车手完成了四个时段共118圈的测试。

“当然，我也关注其他赛车运动，我认识很多活跃在WEC和勒芒的车手，” 维特尔表示， “在某种程度上，我的好奇心是如此之大，以至于萌生了自己尝试的想法。”

“保时捷给了我驾驶963这辆现役hypercar赛车的机会。经过座位调整、模拟器测试和在魏斯阿赫的试车，我已经有了不错的感觉。”

“在阿拉贡赛道驾驶保时捷963绝对有趣。首先我必须适应一切，找到自己的节奏。驾驶体验的不同仅仅是因为你的头上有了车顶，以及要和更重的赛车以及轮胎打交道。”

“保时捷厂队的车手们非常乐于助人，向我解释了什么是特别的，我需要习惯什么。这让事情对我来说变得容易。”

Sebastian Vettel, Porsche 963

Sebastian Vettel, Porsche 963

Photo by: Porsche Motorsport

2022年底结束F1生涯的维特尔曾于去年与保时捷客户车队Jota就驾驶保时捷963原型车参加世界耐力锦标赛进行过初步洽谈。

尽管耐力赛似乎是维特尔颇有兴趣的一项选择，但是德国人还是强调，就目前的情况来看，自己“没有进一步的计划”。

保时捷Penske Motorsport厂队已经赢得了北美IMSA卫士泰克跑车锦标赛揭幕战戴通纳24小时耐力赛胜利，以及今年在卡塔尔举行的首场WEC比赛的冠军。保时捷今年的目标是在晚些时候举办的勒芒24小时耐力赛上力争创纪录的第20次全场冠军。

Sebastian Vettel, Porsche 963

Sebastian Vettel, Porsche 963

Photo by: Porsche Motorsport

在谈到长距离测试时，PPM车队经理乔纳森·迪乌吉德（Jonathan Diuguid）表示：“阿拉贡是欧洲为数不多的几个我们可以全天候测试的地方之一，这让我们有机会连续跑36小时，为勒芒做准备。相当长的后直道让我们可以跑出在勒芒24小时赛道上见到的、超过300公里/小时的最高速度。”

“拥有塞巴斯蒂安·维特尔对车队来说是一个独特的机会。他曾四次获得F1世界冠军，在混合动力系统和高性能赛车方面都有着丰富的经验。”

“他对赛车的表现有着全新的独特见解，并能够为我们的系统和性能提供反馈，这是一个独特的机会。我们很高兴他能来到这里。我们看到他微笑着从车里出来，一切都很好。”

与维特尔一起参加测试的还有WEC常规车手马特·坎贝尔、迈克尔·克里斯滕森、弗雷德里克·马科维茨基、凯文·埃斯特、安德雷·洛特勒和劳伦斯·范索尔，以及DTM卫冕冠军托马斯·普瑞宁。

翻译/小飞侠

Watch: BrrrakeF1 - Under the Skin of Endurance Racing's Advanced Tech

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

comments
Previous article 叶一飞成为2024法拉利厂商车手，预计为客户车队参加LMH组

Top Comments

目前还没有留言。您为什么不写一个呢？
Charles Bradley
More from
Charles Bradley
为什么说迈阿密首届F1比赛永远比不过它的超级营销

为什么说迈阿密首届F1比赛永远比不过它的超级营销

Formula 1
迈阿密大奖赛
为什么说迈阿密首届F1比赛永远比不过它的超级营销
舒马赫的1998年日本大奖赛法拉利赛车正在出售

舒马赫的1998年日本大奖赛法拉利赛车正在出售

Formula 1
舒马赫的1998年日本大奖赛法拉利赛车正在出售
苹果将拍摄F1电影，布拉德·皮特领衔主演

苹果将拍摄F1电影，布拉德·皮特领衔主演

Formula 1
苹果将拍摄F1电影，布拉德·皮特领衔主演
保时捷车队
More from
保时捷车队
勒芒24小时排位赛：丰田锁定第一排，小林可梦伟创下历史最快单圈

勒芒24小时排位赛：丰田锁定第一排，小林可梦伟创下历史最快单圈

勒芒24小时耐力赛
勒芒24小时耐力赛
勒芒24小时排位赛：丰田锁定第一排，小林可梦伟创下历史最快单圈
巴林6小时：奥迪冠、亚军谢幕，保时捷加冕年度双料冠军

巴林6小时：奥迪冠、亚军谢幕，保时捷加冕年度双料冠军

WEC
巴林
巴林6小时：奥迪冠、亚军谢幕，保时捷加冕年度双料冠军
巴林6小时周五练习：保时捷争冠车2号车组优势尽显

巴林6小时周五练习：保时捷争冠车2号车组优势尽显

WEC
巴林
巴林6小时周五练习：保时捷争冠车2号车组优势尽显

Latest news

维特尔在阿拉贡驾驶保时捷963完成581公里测试

维特尔在阿拉贡驾驶保时捷963完成581公里测试

WEC WEC
Vettel Porsche testing
维特尔在阿拉贡驾驶保时捷963完成581公里测试
霍纳“不能排除”塞恩斯回归红牛F1车队的可能

霍纳“不能排除”塞恩斯回归红牛F1车队的可能

F1 Formula 1
Australian GP
霍纳“不能排除”塞恩斯回归红牛F1车队的可能
沃尔夫：梅赛德斯没有对多年无冠“装聋作哑”

沃尔夫：梅赛德斯没有对多年无冠“装聋作哑”

F1 Formula 1
Australian GP
沃尔夫：梅赛德斯没有对多年无冠“装聋作哑”
索伯坦言彻底解决换胎问题“需要一定时间”

索伯坦言彻底解决换胎问题“需要一定时间”

F1 Formula 1
Australian GP
索伯坦言彻底解决换胎问题“需要一定时间”

Contact us

© 2024 Motorsport Network 保留所有权

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

注册 登入

Motorsport prime

Discover premium content
订阅

版本

中文