标识重返WEC目标不变，尽管车型未定

近日，在WEC的推广方西部汽车俱乐部（AOC）和美国赛车协会（IMSA）宣布了关于LMDh规则的进一步细节后，这家法国制造商便发表了一份简短的声明，坚称其目标依旧是在2022年重返WEC。但标致方面表示，本该于3月底便 “敲定”将投入生产的车型，至今尚未有定论。

标致品牌的母公司雪铁龙集团的赛车运动主管Jean-Marc Finot解释说，尽管面临世界卫生危机，但耐力赛项目一直在朝着正确的方向前进。

“所有员工都团结在一起，并保持着积极性。得益于PSA集团提供的有力举措，研发工作一直在家中进行。” Finot如是说，同时透露开发团队居家工作对于项目所产生的影响仍在分析中。

继上个月WEC宣布放弃冬季系列模式后，标致尚未透露是否会从2022赛季开始加入该项赛事。

去年，标致自2011年以来首次宣布将重返赛车运动的巅峰赛事，并透露将于2022年重返赛道。其目的在于为2022/23赛季的开启做好准备，但不排除在2021/22赛季的后半段参加原计划的LMH原型车组别的比赛，其中包括勒芒24小时。

Finot对于LMDh规则的初步草案表示满意。该草案将允许制造商在WEC和IMSA跑车锦标赛中使用相同的赛车进行比赛。

“在重量、动力和空气动力学等参数上制定联合规则至关重要，这一点已经实现了。”他表示，“我们对于关注LMDh规则的演变，以及其与LMH规则之间的趋同怀有极大的兴趣。”

“我们对ACO、IMSA和WEC的声明感到满意，特别是其中关于表现平衡的相关技术问题得到了确认，将确保两个组别之间的竞争公平。”

LMH和LMDh组别之间的“完美平等”也是Finot一直以来所强烈呼吁实现的。根据上周四发布的LMDh规则公告，LMDh赛车的最低重量为1030公斤，内燃发动机和后轴混合动力系统的总输出功率为500千瓦（670匹马力）。相比之下，去年6月LMH所公布的相关数据分别为1100公斤和550千瓦（735匹马力）。

Finot暗示，关于生产哪一种车型的决定如今已迫在眉睫。而这一决定本该在3月便已敲定。

“最新的经济指标应该很快就会出来，因此我们将能够进行100%的全面评估。”他表示，“标致将在适当的时候公布2022年它将以哪种车型重返耐力赛。”

Finot对降低成本重要性的评论或表明标致倾向于更便宜的LMDh组别，并将在四个持牌制造商之一所制造的LMP2底盘的基础上开发其赛车。

“危机过后，赛车运动必将表现出更大的社会和环境责任，其成本也必须大幅降低。”他表示，“我们应该优先考虑吸引力和娱乐，而不是我们一直面临的不合理的技术发展。”

标致已经同意与Ligier合作开发其2022年WEC车型的空气动力系统。后者在今年1月已确认继续成为LMP2组别的持牌制造商。

翻译/小飞侠