斯帕6小时：JOTA乱中取胜，私人车队首夺Hypercar时代全场冠军
JOTA车队赢得因红旗而长时间中断的斯帕6小时耐力赛，成为世界耐力锦标赛Hypercar时代第一支赢得全场冠军的私人车队，也是2020年以来第一次私人车队获得WEC全组别胜利。
Photo by: Emanuele Clivati | AG Photo
进入第五个小时后不久，厄尔·班博驾驶着凯迪拉克V-Series R LMDh赛车在Kemmel直道上追逐尼尔·贾尼的Proton-保时捷963，但在经过肖恩·格莱尔的WRT宝马M4 GT3赛车时发生了碰擦。因为速度太快，凯迪拉克赛车发生了翻滚，宝马赛车则撞向对侧的护栏，不过两名车手都平安无恙。
为了修复护栏，比赛被长时间暂停，而且6小时倒计时也全部走完，但赛会决定完成剩余1小时44分钟的比赛。
比赛暂停之前，两辆法拉利厂商车队的499P勒芒赛车处于全场前二名，亚历桑德罗·皮埃尔·久蒂驾驶着51号赛车领先50号赛车里的安东尼奥·弗奥科。50号赛车因为重量不足被取消了杆位，被罚从发车区最后开始比赛，但经过4个多小时的追逐已经回到前排。
就在班博和格莱尔的事故发生时，JOTA让负责12号赛车的卡勒姆·埃洛特回到维修区进站，紧随着驾驶着6号Penske保时捷赛车的安德雷·洛特勒。但是回到赛道上时，埃洛特位于洛特勒身前。
比赛在安全车带领下恢复之前，车队得到允许在发车区更换轮胎，但51号赛车不得不紧急加油，然后等到绿灯亮起后再次回到维修区进行常规进站。这使得埃洛特上升到第一位，而接手12号赛车的凯文·埃斯特雷位于第二。由于俩人的赛车都只需在剩余的时间段里加油一次，比赛处于他们的主导之下。不过竞争恢复之后，埃洛特很快建立了牢固的领先优势。
埃斯特雷尝试比埃洛特早一圈进站加油但不更换轮胎，但仍不足以挑战英国人。埃洛特驾驶JOTA运作的赛车以12.363秒的优势第一个冲过终点线，随后与本周末一起承担比赛任务的威尔·史蒂文斯一起登上全组别最高领奖台——他们的队友诺曼·纳托因为参加柏林E-Prix而错过了斯帕的比赛。这成为2014年以来第一次二人组阵容赢得WEC最高组胜利，也是2017年之后第一次由全英国车手组合赢得比赛。
洛特勒、埃斯特雷和劳伦·范索尔的组合屈居第二名，但仍然在车手年度积分榜上以22分领跑。50号法拉利赛车也被迫在安全车带领下紧急加油，但弗奥科、尼克拉斯·涅尔森、米盖尔·莫里纳的组合以第三名完赛，而皮埃尔·久蒂经过与小林可梦伟的7号丰田赛车缠斗后取得第四名。
小林原本出站后位于两辆法拉利厂队的499P赛车之前，但先后在Les Combes直道被超越，并且随后还被从贾尼手里接过赛车的朱利安·安德劳尔赶超。7号赛车第六个过线，但因为与“铁娘子”车队的兰博基尼赛车发生碰撞被罚5秒，落到8号丰田赛车之后。罗伯特·库比卡、罗伯特·施瓦茨曼和叶一飞的83号AF Corse法拉利赛车获得第八名。35号Alpine车组和93号标致车组分别名列第九十名。
GT组方面的争夺在最后时刻呈现白热化。处于领先位置的Franck Perera的60号Iron Lynx兰博基尼赛车不得不在尾声阶段进站，使得两辆Manthey 保时捷911 R LMGT 3赛车提升到前二名。驾驶91号赛车的Richard Lietz在直道上超过了燃油不足的92号赛车，并且由此夺下胜利，而姊妹赛车中的Klaus Bachler惊险地守住了第二名。60号车组则获得第三名。
文、编辑/Vandy Dong
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