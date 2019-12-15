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WEC / 巴林8小时 / 比赛报告

巴林8小时：对手相撞，丰田统治全场后获胜

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2019年12月15日 上午9:51

丰田车队在WEC巴林8小时里，把握住LMP1组竞争对手Rebellion和Ginetta在开场圈发生碰撞的机会，取得一场统治性的胜利。

布鲁诺·塞纳驾驶的Rebellion赛车从杆位发车后，在二号弯里与负责5号Ginetta赛车的查理·罗伯特森发生了碰撞。麦克·康威、小林可梦伟和乔斯·马利亚·洛佩兹所在的7号丰田车组顺势上升到第一名。

此后，7号车组发挥无懈可击，自九月在银石举行的赛季揭幕战后，获得其在2019/20赛季的第二场胜利。这也使得康威、小林和洛佩兹的组合在年度积分榜上跃居第一，领先本场比赛落后一圈、以第二名完赛的8号车组——塞巴斯蒂安·布耶米、中岛一贵和布兰登·哈特利。

负责8号赛车起跑的布耶米，在第一圈的混乱中因赛车受损而排名下滑，不得不进站更换赛车前部车体，但成功追回第二名，帮助丰田包揽前二名。

摘下本场杆位的Rebellion车组——塞纳、诺曼·纳托、古斯塔沃·梅内塞斯——克服了前四个小时里的双重打击后登上领奖台。开场圈被罗伯特森撞到之后，塞纳在进入第二个小时后已经追到了第二位。然而，意外的故障致使他不得不额外进站来维修挂档问题，也因此被领跑的7号丰田赛车甩开三圈。

两辆Ginetta赛车原本受惠于“成绩障碍”规则，成为本场获胜的热门，却双双以退赛收场。第五个小时里，罗伯特森、本·汉利和乔丹·金所在的5号赛车在九号弯停下，而盖伊·史密斯、克里斯·戴森和迈克尔·辛普森分享的6号赛车则在倒数第二个小时回到维修区后退赛。

LMP2组：United Autosports收获首胜

United Autosports收获了其在WEC的首场LMP2组别胜利。保罗·迪雷斯特、菲尔·汉森和菲利普·阿尔布凯尔凯负责的22号Oreca 07赛车在整个八小时的比赛里全程领先，最终领先第二名、安东尼·戴维森、安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔和罗贝托·冈萨雷兹组成的38号JOTA赛车21.5秒——双方的差距最多时达到接近一分钟。

由JOTA运作的成龙DC车队37号赛车——董荷斌、加布里埃尔·奥布瑞和威尔·史蒂文斯——名列第三。让-埃里克·维尔恩、罗曼·卢斯诺夫和乔布·范乌伊特尔特代表TDS 负责的G-Drive车队一次性参赛，以第四名完赛。

GTE组：阿斯顿·马丁称雄Pro组

阿斯顿·马丁在GTE Pro组的激战中力压法拉利，拿下本赛季车队的第二场胜利。

直到最后一轮停站前，米盖尔·莫利纳和达维德·里冈驾驶的71号法拉利赛车处于领跑位置，但是阿斯顿·马丁维修区团队的高效率，帮助马可·索伦森和尼基·西姆的95号赛车在出站后攀升到本组别第一。

里冈试图抢回位置，一度在进入11号弯时短暂地超过索伦森，但丹麦人很快反击得手，并最终为英国制造商锁定胜利。

在比赛还剩最后30分钟时，71号赛车因为在一次进站期间车轮转动而收到了停/走的处罚，彻底失去了夺回胜利的希望。不过，在执行完处罚后，莫利纳/里冈保住了第二名。

另一辆法拉利赛车——亚历山德罗·皮埃尔·圭蒂和詹姆斯·克拉多组成的51号车组——原本跑在第三位，但因为被判定需要对最后一个小时里与97号阿斯顿·马丁赛车在一号弯的碰撞负责，而被要求把领奖台位置让给马克西姆·马丁和阿莱克斯·林的组合。

比赛进行到第四个小时，91号和92号保时捷赛车分别因为爆胎和减震器失灵而进站维修，损失了数圈时间，只能眼睁睁看着阿斯顿·马丁与法拉利为胜利而战。

不过，保时捷在GTE Am组挽回了荣誉，由86号赛车战胜曾短暂领跑的98号阿斯顿·马丁赛车。而86号保时捷车组也以第三名登上领奖台。

比赛结果:

Cla # Drivers 赛车 Class Gap
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez
Toyota TS050 Hybrid LMP1
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley
Toyota TS050 Hybrid LMP1 1 Lap
3 1 Brazil Bruno Senna
United States Gustavo Menezes
France Norman Nato
Rebellion R13 LMP1 3 Laps
4 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United Kingdom Paul di Resta
Oreca 07 LMP2 8 Laps
5 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson
Oreca 07 LMP2 8 Laps
6 37 China Ho-Pin Tung
France Gabriel Aubry
United Kingdom Will Stevens
Oreca 07 LMP2 9 Laps
7 26 Russian Federation Roman Rusinov
Netherlands Job Uitert
France Jean-Eric Vergne
Aurus 01 LMP2 9 Laps
8 36 France Thomas Laurent
Brazil André Negrao
France Pierre Ragues
Alpine A470 LMP2 9 Laps
9 29 Netherlands Frits van Eerd
Netherlands Giedo van der Garde
Netherlands Nyck de Vries
Oreca 07 LMP2 10 Laps
10 42 France Nicolas Lapierre
Switzerland Antonin Borga
Alexandre Coigny
Oreca 07 LMP2 12 Laps
11 33 United States Mark Patterson
Japan Kenta Yamashita
Denmark Anders Fjordbach
Oreca 07 LMP2 13 Laps
12 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Andrea Belicchi
Italy Giorgio Sernagiotto
Dallara P217 LMP2 17 Laps
13 95 Denmark Marco Sorensen
Denmark Nicki Thiim
Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 22 Laps
14 71 Italy Davide Rigon
Spain Miguel Molina
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 22 Laps
15 97 United Kingdom Alex Lynn
Belgium Maxime Martin
Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 22 Laps
16 51 United Kingdom James Calado
Italy Alessandro Pier Guidi
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 22 Laps
17 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 24 Laps
18 57 United States Ben Keating
Larry ten
Netherlands Jeroen Bleekemolen
Porsche 911 RSR LMGTE AM 24 Laps
19 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 24 Laps
20 98 Canada Paul Dalla Lana
United Kingdom Darren Turner
United Kingdom Ross Gunn
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 24 Laps
21 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Andrew Watson
United Kingdom Ben Barker
Porsche 911 RSR LMGTE AM 24 Laps
22 83 France François Perrodo
France Emmanuel Collard
Denmark Nicklas Nielsen
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 25 Laps
23 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 25 Laps
24 77 Germany Christian Ried
Riccardo Pera
Australia Matt Campbell
Porsche 911 RSR LMGTE AM 26 Laps
25 70 Japan Motoaki Ishikawa
Monaco Olivier Beretta
Japan Kei Cozzolino
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 27 Laps
26 62 Bonamy Grimes
United Kingdom Johnny Mowlem
United Kingdom Charles Hollings
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 28 Laps
27 56 Egidio Perfetti
Denmark David Heinemeier Hansson
Italy Matteo Cairoli
Porsche 911 RSR LMGTE AM 43 Laps
6 United Kingdom Mike Simpson
United States Chris Dyson
United Kingdom Guy Smith
Ginetta G60-LT-P1 LMP1 62 Laps
90 Turkey Salih Yoluc
Charlie Eastwood
United Kingdom Jonathan Adam
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 79 Laps
5 United Kingdom Charlie Robertson
United Kingdom Ben Hanley
United Kingdom Jordan King
Ginetta G60-LT-P1 LMP1 114 Laps
88 United Arab Emirates Khaled Al Qubaisi
Belgium Adrien de Leener
Austria Thomas Preining
Porsche 911 RSR LMGTE AM 148 Laps
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翻译/Amanda Zhu

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Series WEC
Event 巴林8小时
Sub-event Race
车手 Jose Maria Lopez , Mike Conway , Kamui Kobayashi
Author Rachit Thukral

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