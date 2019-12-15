巴林8小时：对手相撞，丰田统治全场后获胜

丰田车队在WEC巴林8小时里，把握住LMP1组竞争对手Rebellion和Ginetta在开场圈发生碰撞的机会，取得一场统治性的胜利。
布鲁诺·塞纳驾驶的Rebellion赛车从杆位发车后，在二号弯里与负责5号Ginetta赛车的查理·罗伯特森发生了碰撞。麦克·康威、小林可梦伟和乔斯·马利亚·洛佩兹所在的7号丰田车组顺势上升到第一名。
此后，7号车组发挥无懈可击，自九月在银石举行的赛季揭幕战后，获得其在2019/20赛季的第二场胜利。这也使得康威、小林和洛佩兹的组合在年度积分榜上跃居第一，领先本场比赛落后一圈、以第二名完赛的8号车组——塞巴斯蒂安·布耶米、中岛一贵和布兰登·哈特利。
负责8号赛车起跑的布耶米，在第一圈的混乱中因赛车受损而排名下滑，不得不进站更换赛车前部车体，但成功追回第二名，帮助丰田包揽前二名。
摘下本场杆位的Rebellion车组——塞纳、诺曼·纳托、古斯塔沃·梅内塞斯——克服了前四个小时里的双重打击后登上领奖台。开场圈被罗伯特森撞到之后，塞纳在进入第二个小时后已经追到了第二位。然而，意外的故障致使他不得不额外进站来维修挂档问题，也因此被领跑的7号丰田赛车甩开三圈。
两辆Ginetta赛车原本受惠于“成绩障碍”规则，成为本场获胜的热门，却双双以退赛收场。第五个小时里，罗伯特森、本·汉利和乔丹·金所在的5号赛车在九号弯停下，而盖伊·史密斯、克里斯·戴森和迈克尔·辛普森分享的6号赛车则在倒数第二个小时回到维修区后退赛。
LMP2组：United Autosports收获首胜
United Autosports收获了其在WEC的首场LMP2组别胜利。保罗·迪雷斯特、菲尔·汉森和菲利普·阿尔布凯尔凯负责的22号Oreca 07赛车在整个八小时的比赛里全程领先，最终领先第二名、安东尼·戴维森、安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔和罗贝托·冈萨雷兹组成的38号JOTA赛车21.5秒——双方的差距最多时达到接近一分钟。
由JOTA运作的成龙DC车队37号赛车——董荷斌、加布里埃尔·奥布瑞和威尔·史蒂文斯——名列第三。让-埃里克·维尔恩、罗曼·卢斯诺夫和乔布·范乌伊特尔特代表TDS 负责的G-Drive车队一次性参赛，以第四名完赛。
GTE组：阿斯顿·马丁称雄Pro组
阿斯顿·马丁在GTE Pro组的激战中力压法拉利，拿下本赛季车队的第二场胜利。
直到最后一轮停站前，米盖尔·莫利纳和达维德·里冈驾驶的71号法拉利赛车处于领跑位置，但是阿斯顿·马丁维修区团队的高效率，帮助马可·索伦森和尼基·西姆的95号赛车在出站后攀升到本组别第一。
里冈试图抢回位置，一度在进入11号弯时短暂地超过索伦森，但丹麦人很快反击得手，并最终为英国制造商锁定胜利。
在比赛还剩最后30分钟时，71号赛车因为在一次进站期间车轮转动而收到了停/走的处罚，彻底失去了夺回胜利的希望。不过，在执行完处罚后，莫利纳/里冈保住了第二名。
另一辆法拉利赛车——亚历山德罗·皮埃尔·圭蒂和詹姆斯·克拉多组成的51号车组——原本跑在第三位，但因为被判定需要对最后一个小时里与97号阿斯顿·马丁赛车在一号弯的碰撞负责，而被要求把领奖台位置让给马克西姆·马丁和阿莱克斯·林的组合。
比赛进行到第四个小时，91号和92号保时捷赛车分别因为爆胎和减震器失灵而进站维修，损失了数圈时间，只能眼睁睁看着阿斯顿·马丁与法拉利为胜利而战。
不过，保时捷在GTE Am组挽回了荣誉，由86号赛车战胜曾短暂领跑的98号阿斯顿·马丁赛车。而86号保时捷车组也以第三名登上领奖台。
比赛结果:
|Cla
|#
|Drivers
|赛车
|Class
|Gap
|1
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|2
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|1 Lap
|3
|1
| Bruno Senna
Gustavo Menezes
Norman Nato
|Rebellion R13
|LMP1
|3 Laps
|4
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
Paul di Resta
|Oreca 07
|LMP2
|8 Laps
|5
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|8 Laps
|6
|37
| Ho-Pin Tung
Gabriel Aubry
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|9 Laps
|7
|26
| Roman Rusinov
Job Uitert
Jean-Eric Vergne
|Aurus 01
|LMP2
|9 Laps
|8
|36
| Thomas Laurent
André Negrao
Pierre Ragues
|Alpine A470
|LMP2
|9 Laps
|9
|29
| Frits van Eerd
Giedo van der Garde
Nyck de Vries
|Oreca 07
|LMP2
|10 Laps
|10
|42
| Nicolas Lapierre
Antonin Borga
Alexandre Coigny
|Oreca 07
|LMP2
|12 Laps
|11
|33
| Mark Patterson
Kenta Yamashita
Anders Fjordbach
|Oreca 07
|LMP2
|13 Laps
|12
|47
| Roberto Lacorte
Andrea Belicchi
Giorgio Sernagiotto
|Dallara P217
|LMP2
|17 Laps
|13
|95
| Marco Sorensen
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|22 Laps
|14
|71
| Davide Rigon
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|22 Laps
|15
|97
| Alex Lynn
Maxime Martin
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|22 Laps
|16
|51
| James Calado
Alessandro Pier Guidi
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|22 Laps
|17
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|24 Laps
|18
|57
| Ben Keating
Larry ten
Jeroen Bleekemolen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|24 Laps
|19
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|24 Laps
|20
|98
| Paul Dalla Lana
Darren Turner
Ross Gunn
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|24 Laps
|21
|86
| Michael Wainwright
Andrew Watson
Ben Barker
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|24 Laps
|22
|83
| François Perrodo
Emmanuel Collard
Nicklas Nielsen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|25 Laps
|23
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|25 Laps
|24
|77
| Christian Ried
Riccardo Pera
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|26 Laps
|25
|70
| Motoaki Ishikawa
Olivier Beretta
Kei Cozzolino
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|27 Laps
|26
|62
| Bonamy Grimes
Johnny Mowlem
Charles Hollings
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|28 Laps
|27
|56
| Egidio Perfetti
David Heinemeier Hansson
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|43 Laps
|6
| Mike Simpson
Chris Dyson
Guy Smith
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|62 Laps
|90
| Salih Yoluc
Charlie Eastwood
Jonathan Adam
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|79 Laps
|5
| Charlie Robertson
Ben Hanley
Jordan King
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|114 Laps
|88
| Khaled Al Qubaisi
Adrien de Leener
Thomas Preining
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|148 Laps
|View full results
翻译/Amanda Zhu
About this article
|Series
|WEC
|Event
|巴林8小时
|Sub-event
|Race
|车手
|Jose Maria Lopez , Mike Conway , Kamui Kobayashi
|Author
|Rachit Thukral