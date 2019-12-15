巴林8小时：对手相撞，丰田统治全场后获胜

布鲁诺·塞纳驾驶的Rebellion赛车从杆位发车后，在二号弯里与负责5号Ginetta赛车的查理·罗伯特森发生了碰撞。麦克·康威、小林可梦伟和乔斯·马利亚·洛佩兹所在的7号丰田车组顺势上升到第一名。

此后，7号车组发挥无懈可击，自九月在银石举行的赛季揭幕战后，获得其在2019/20赛季的第二场胜利。这也使得康威、小林和洛佩兹的组合在年度积分榜上跃居第一，领先本场比赛落后一圈、以第二名完赛的8号车组——塞巴斯蒂安·布耶米、中岛一贵和布兰登·哈特利。

负责8号赛车起跑的布耶米，在第一圈的混乱中因赛车受损而排名下滑，不得不进站更换赛车前部车体，但成功追回第二名，帮助丰田包揽前二名。

摘下本场杆位的Rebellion车组——塞纳、诺曼·纳托、古斯塔沃·梅内塞斯——克服了前四个小时里的双重打击后登上领奖台。开场圈被罗伯特森撞到之后，塞纳在进入第二个小时后已经追到了第二位。然而，意外的故障致使他不得不额外进站来维修挂档问题，也因此被领跑的7号丰田赛车甩开三圈。

两辆Ginetta赛车原本受惠于“成绩障碍”规则，成为本场获胜的热门，却双双以退赛收场。第五个小时里，罗伯特森、本·汉利和乔丹·金所在的5号赛车在九号弯停下，而盖伊·史密斯、克里斯·戴森和迈克尔·辛普森分享的6号赛车则在倒数第二个小时回到维修区后退赛。

LMP2组：United Autosports收获首胜

United Autosports收获了其在WEC的首场LMP2组别胜利。保罗·迪雷斯特、菲尔·汉森和菲利普·阿尔布凯尔凯负责的22号Oreca 07赛车在整个八小时的比赛里全程领先，最终领先第二名、安东尼·戴维森、安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔和罗贝托·冈萨雷兹组成的38号JOTA赛车21.5秒——双方的差距最多时达到接近一分钟。

由JOTA运作的成龙DC车队37号赛车——董荷斌、加布里埃尔·奥布瑞和威尔·史蒂文斯——名列第三。让-埃里克·维尔恩、罗曼·卢斯诺夫和乔布·范乌伊特尔特代表TDS 负责的G-Drive车队一次性参赛，以第四名完赛。

GTE组：阿斯顿·马丁称雄Pro组

阿斯顿·马丁在GTE Pro组的激战中力压法拉利，拿下本赛季车队的第二场胜利。

直到最后一轮停站前，米盖尔·莫利纳和达维德·里冈驾驶的71号法拉利赛车处于领跑位置，但是阿斯顿·马丁维修区团队的高效率，帮助马可·索伦森和尼基·西姆的95号赛车在出站后攀升到本组别第一。

里冈试图抢回位置，一度在进入11号弯时短暂地超过索伦森，但丹麦人很快反击得手，并最终为英国制造商锁定胜利。

在比赛还剩最后30分钟时，71号赛车因为在一次进站期间车轮转动而收到了停/走的处罚，彻底失去了夺回胜利的希望。不过，在执行完处罚后，莫利纳/里冈保住了第二名。

另一辆法拉利赛车——亚历山德罗·皮埃尔·圭蒂和詹姆斯·克拉多组成的51号车组——原本跑在第三位，但因为被判定需要对最后一个小时里与97号阿斯顿·马丁赛车在一号弯的碰撞负责，而被要求把领奖台位置让给马克西姆·马丁和阿莱克斯·林的组合。

比赛进行到第四个小时，91号和92号保时捷赛车分别因为爆胎和减震器失灵而进站维修，损失了数圈时间，只能眼睁睁看着阿斯顿·马丁与法拉利为胜利而战。

不过，保时捷在GTE Am组挽回了荣誉，由86号赛车战胜曾短暂领跑的98号阿斯顿·马丁赛车。而86号保时捷车组也以第三名登上领奖台。

比赛结果:

翻译/Amanda Zhu